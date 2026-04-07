La drástica amenaza de Donald Trump contra Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"

La retórica de la Casa Blanca coincide con un recrudecimiento de las acciones bélicas en la región. En las últimas horas, se reportaron ataques aéreos sobre infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes, estaciones de tren y la isla de Jarg, corazón de la industria petrolera del país.

ataque a irán desde israel

Un conflicto que ya se siente en el bolsillo

Mientras Donald Trump advierte sobre un "momento revolucionario maravilloso" tras un posible cambio de régimen, la economía global acusa el impacto:

Petróleo: El precio del crudo ya escaló a los 111 dólares por barril.

El precio del crudo ya escaló a los por barril. Escasez: En varios países de Europa y Asia ya se reportan medidas de racionamiento de combustible.

En varios países de Europa y Asia ya se reportan medidas de racionamiento de combustible. Respuesta de Irán: La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier ataque a gran escala tendrá una respuesta "devastadora" que irá mucho más allá de las fronteras regionales.

Con las negociaciones en El Cairo estancadas y los bombardeos israelíes y estadounidenses activos en territorio iraní, la frase de Donald Trump sobre el fin de una civilización ha puesto a las cancillerías de todo el mundo en estado de alerta máxima ante lo que podría ser el inicio de una guerra de consecuencias impredecibles.