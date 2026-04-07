El mundo observa con el aliento contenido. En una jornada de máxima tensión global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó la apuesta en su conflicto con la República Islámica de Irán al publicar una serie de mensajes incendiarios que sugieren un desenlace militar inminente en medio de la guerra de Medio Oriente.
La drástica amenaza de Donald Trump contra Irán: "Esta noche morirá toda una civilización"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "47 años de extorsión y corrupción" llegarán a su fin. Espera un acuerdo por el estrecho de Ormuz
"Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás", sentenció el mandatario a través de su red social, Truth Social. Trump vinculó este presunto final de era con el vencimiento de un ultimátum fijado para las 20 (hora de Washington- 21 hora Argentina), para exigir que Irán acepte condiciones drásticas para la reapertura del estrecho de Ormuz, punto neurálgico por donde circula el 20% del petróleo mundial.
En sus posteos, Donald Trump fue tajante al calificar al sistema de gobierno iraní, nacido con la Revolución de 1979. "No quiero que esto suceda, pero probablemente ocurrirá. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", afirmó, añadiendo una bendición al "gran pueblo de Irán", a quienes busca separar de la dirigencia teocrática.
La retórica de la Casa Blanca coincide con un recrudecimiento de las acciones bélicas en la región. En las últimas horas, se reportaron ataques aéreos sobre infraestructura estratégica iraní, incluyendo puentes, estaciones de tren y la isla de Jarg, corazón de la industria petrolera del país.
Un conflicto que ya se siente en el bolsillo
Mientras Donald Trump advierte sobre un "momento revolucionario maravilloso" tras un posible cambio de régimen, la economía global acusa el impacto:
- Petróleo: El precio del crudo ya escaló a los 111 dólares por barril.
- Escasez: En varios países de Europa y Asia ya se reportan medidas de racionamiento de combustible.
- Respuesta de Irán: La Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier ataque a gran escala tendrá una respuesta "devastadora" que irá mucho más allá de las fronteras regionales.
Con las negociaciones en El Cairo estancadas y los bombardeos israelíes y estadounidenses activos en territorio iraní, la frase de Donald Trump sobre el fin de una civilización ha puesto a las cancillerías de todo el mundo en estado de alerta máxima ante lo que podría ser el inicio de una guerra de consecuencias impredecibles.