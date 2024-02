Milei contra Cornejo y los gobernadores, en la semana que lo cambió todo

Cornejo se queja porque hace números. Sabe, y comparte hacia adentro de su círculo de confianza, que no es correcto el cachetazo discursivo que se están comiendo de arriba los radicales: “28 de los 34 diputados de la UCR le votaron las facultades y 11 de los más cercanos le votaron incluso los incisos que fueron problemáticos”, le enumeró el sancarlino a alguien de confianza. No fue suficiente, al menos por ahora, para lograr un trato diferencial.

Ulpiano suarez-Mercedes Rus-Cornejo en la Playa San Agustin.jpg La semana de Cornejo lo llevó a la playa San Agustín, donde planean un cambio de raíz. Fuente/ Ministerio de Seguridad

Ojo, ni el vínculo está roto ni el Ejecutivo mendocino arrió las banderas que había izado en diciembre, cuando la gestión libertaria arrancó: Cambia Mendoza sigue bancando las modificaciones que pretende el economista, porque entiende que aspectos como déficit cero, un mercado cambiario tranquilo e inflación domada le harían muy bien a la provincia. El tema, dicen en Casa de Gobierno, es que no basta con querer esos cambios: hay que gestionarlos, también. “Y ellos han demostrado mala praxis en el camino de esa gestión”, lanzó un alto funcionario.

Los radicales harán una presentación oficial contra Milei

Cuando se levantó la sesión y la ley volvió a comisiones, se desparramó una serie de consecuencias que todavía no hemos terminado de ver. Políticas, más que nada; aunque muy probablemente también económicas: porque si bien el ministro Luis Caputo asegura en sus círculos que llegará a ahorrar todos los puntos del PBI que se propuso, aún si la ley no sale jamás, los efectos financieros bien pueden sentirse por otro lado: por ejemplo, a través de una coacción vengativa del Ejecutivo hacia los gobernadores. Así lo han manifestado algunos de ellos.

Pero hay una verdad. Y es que no está del todo claro que esa venganza vaya a ser así (o que ya esté ocurriendo), a pesar de que los jefes territoriales se agarran de la quita de subsidios al transporte como si fuese una prueba fehaciente de tal contragolpe. Presidencia ya había anunciado el fin de esos desembolsos y es parte del ADN de la nueva administración, además. Lo que no se sabía era que la medida estaba ya lista para anunciarse (y, menos que menos, que le dejaría vivos los privilegios al AMBA).

Pero como se dijo, la mayor consecuencia sigue siendo política y en la semana se expresó de dos maneras muy fuertes: la primera, que dos funcionarios que respondían a los gobernadores -la salteña Flavia Royón y el cordobés Osvaldo Giordano-, salieron eyectados de Minería y de la ANSES. Chau. La segunda expresión del enojo oficial tocó de cerca a Mendoza: el propio Milei tuiteó un listado de “enemigos” de la Argentina y ahí lo incluyó a Julio Cobos. Ponerlo como uno de los “garantes de la casta” fue la gota que le rebalsó el vaso al ex gobernador.

Julio Cobos.jpg Cobos fue tratado de "enemigo de la nueva Argentina" por Milei.

“Hicimos mucho para pasar por alto las descalificaciones”, dijo al otro día, cuando los medios lo asediamos por haber quedado en la supuesta vereda de los malos. Pero ni él ni el resto del radicalismo se van a quedar de brazos cruzados ante lo que pasó: el ataque personal no llegó a hacer que durante la semana hablara con Cornejo; eso parece bastante difícil, si no imposible, hoy por hoy.

Pero sí desató otros efectos: varios diputados de la UCR planean hacer una presentación formal, después del miércoles, para quejarse de los agravios de Milei. Cobos está entre ellos, desde luego. Resta saber qué harán Nieri y Verasay.

La reunión que convocó Villarruel

A nivel parlamentario se abrieron nuevos interrogantes. En principio, surgió una pregunta obvia: cómo quedará el apoyo de los legisladores mendocinos a un Milei que no parece apreciar demasiado esas buenas migas. Lo primero es mirar a Diputados, donde probablemente al menos los vestigios del proyecto aterricen tarde o temprano; pero también se puede mirar al Senado, que en algún momento también tendrá su protagonismo. Párrafo aparte, el peronismo, con Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, viene pidiendo que se active ya y que se trate el DNU. En la Cámara Alta por ahora lo frenan y dicen que hay que esperar a que Diputados arme su pata de la bicameral; la cual aún está sin novedades.

En el Senado las cosas vienen distintas. No es justo comparar la muñeca parlamentaria que viene mostrando Victoria Villarruel con la que exhibe por ahora Martín Menem, básicamente porque Menem tuvo que ir a la guerra política; a embarrarse entero para sacar adelante uno de los proyectos más complejos de las últimas décadas en la Argentina. En otra esfera, Villarruel todavía no ha tenido discusiones tan importantes en la Cámara Alta. Haciendo esa salvedad, sí es claro que ella ha demostrado tener una cintura distinta a la de otros libertarios. Como si no se sacara de la cabeza que La Libertad Avanza tiene sólo siete bancas ahí, y que el diálogo con los otros bloques es el oxígeno para su conducción, cuida de otra manera su vínculo con esas bancadas.

Mariana Juri, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez.jpg La pregunta sobre qué pasará con el apoyo en el Senado se sostiene. Aquí, los senadores mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez con el gobernador.

Será por eso que el miércoles, apenas horas después de caído el proyecto y mientras la cuenta de “X” de Milei todavía echaba humo, Villarruel recibió a jefes y referentes de los otros espacios. No trascendió, pero ahí estuvo la mendocina Mariana Juri, evidentemente bien ponderada por la vicepresidenta. Estuvieron también Ezequiel Atauche (jefe de bloque de LLA); Luis Juez (titular de la bancada PRO), y otros senadores como Carlos ”Camau” Espínola, Juan Carlos Romero, Pablo Blanco (de JxC; muy crítico de Milei en estos días) y el oficialista Bartolomé Abdala.

Villarruel cuida a sus socios. Ya se la ve muy diferente en sus estrategias respecto a otros miembros de LLA y encima lo hace silbando bajito -lo cual también es muy distintivo en su coalición-. Y aunque es cierto que el encuentro ya estaba pactado desde antes de que el proyecto volviese a comisiones -justamente era para empezar a definir cómo tratarían la Ley Bases- a nadie se le ocurrió que la reunión no tuviera que hacerse. La llevó a cabo y la encabezó.

El demarchismo devuelve dardos y analizan cambios en Buenos Aires

Por último, la semana en que se tensaron (o rompieron) los hilos en Diputados también le hizo saltar esquirlas a Omar De Marchi. Como secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete que es, en Cambia Mendoza no tardaron en apuntarlo como uno de los responsables de que el acuerdo se cayera. Como diciendo "por tu inacción ahora no tenemos ley". Igual no fueron los únicos; un medio porteño también lo señaló horas después de la malograda sesión.

“Pero, ¿en qué quedamos? ¿No era que el cargo del Omar era una mentira y que no servía para nada? ¿Ahora que naufragó la ley resulta que sí tenía mucha importancia y que es todo culpa de él? Pónganse de acuerdo, muchachos”, le devolvieron a Diario UNO desde sus oficinas, respondiéndole al oficialismo. Todo a propósito de críticas como las del diputado local Enrique Thomas.

alvaro martinez omar de marchi.jpg De Marchi y Álvaro Martínez, aliados de Milei.

Igual esa fue una parte de la respuesta demarchista. La otra parte marcó una especie de justificación: que la tarea del lujanino tiene una faceta política (de la rosca necesaria) y otra más bien burocrática; orientada a firmar y hacer llegar dictámenes y proyectos, como pasó cuando ingresó el DNU al parlamento. En este caso, lo que remarcaron fue que el grueso de las negociaciones las llevaron Guillermo Francos, ministro del Interior, y Martín Menem, y que no querían “superponer las cosas”. Nadie puede negar, porque es público y porque se reunieron varias veces con los diputados, que es cierto: esos fueron los interlocutores.

“No es así. Si a vos te ponen en una labor de negociación y te mandan a vincularte con la cámara, te tirás de cabeza a lograr lo que sea, y a poner tu parte para destrabar los acuerdos. Así funcionan el Congreso, la Legislatura de Mendoza y cualquier ámbito parlamentario, y él lo sabe muy bien. Si estás ahí, tenés que cabecear las paredes, de ser necesario. Más cuando te das cuenta que los números no te están dando o no te van a dar, como al final pasó”, retruca esa parte del oficialismo que siempre le sigue los pasos de cerca.

Fuera de esas idas y vueltas, en Buenos Aires no descartan un cambio de roles en la conducción de los acuerdos parlamentarios. Todo en torno a la famosa construcción de puentes, que le llaman. Por ejemplo, que Interior reciba a otros referentes para que ayuden a Francos y Menem a tender lazos. Sobre todo ahora que el aire se corta con un cuchillo en el Congreso.

De igual modo, un mayor protagonismo de De Marchi o de cualquiera en esa área podría contrastar demasiado con el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya que casi no se le ha escuchado la voz desde que asumió.

sesión en el Congreso ley ómnibus Bermejo y aveiro.jpg Al final, los peronistas, que le votaron en contra, no fueron nombrados en la nómina que el Presidente subió a "X".

Ómnibus por ómnibus y todos quedaremos ciegos

Algunos gobernadores hacen una ecuación simple: como se cayó la Ley Ómnibus, Javier Milei los invitó a su menú vengativo de varios pasos y el primero es haberles sacado los subsidios al sistema de colectivos; área sensible para toda comunidad si las hay. El chiste o la analogía de “ómnibus por ómnibus” es tan malo como irresistible. De todos modos, como se dijo más arriba, es imposible comprobar que la modificación haya sido una vendetta oficial, porque así estaba anunciado desde la misma campaña.

Esa justificación, igual, no alcanzó para mitigar el enojo que hay en Mendoza para con la medida. Cornejo la catalogó de “ridícula y tonta”, aunque se encargó de marcar que, para él, no es una venganza hacia los jefes territoriales. También señaló la injusticia de que, en lugar de ser quitadas por completo –como sí hicieron con el interior- las subvenciones al AMBA simplemente se achiquen. Es decir, que permanezcan los privilegios para bonaerenses y porteños en detrimento de las provincias. Como antes. Como siempre.

Pero tampoco es lo único que azuza el malestar del gobernador: lo que tiene en claro el oriundo de San Carlos es que el subsidio al transporte, que voló el jueves al mediodía junto con el Fondo Compensador, se arma con el impuesto al combustible. Ese tributo financia varios ítems: infraestructura vial; el Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) con el que las provincias hacen casas, los trenes, que están concentrados también en el AMBA; y, hasta hace dos días, los colectivos de todo el país.

Natalio Mema ministro.jpg Hubo reunión de los equipos de Mema para tratar los cambios al subsidio.

“O sea que desde Mendoza le vamos a estar pagando los trenes a Kicillof y los micros a Provincia de Buenos Aires y a CABA”, tronaron desde Casa de Gobierno. “A menos que eliminen el impuesto a los combustibles; entonces sí estaríamos hablando de otra cosa”, propusieron. Por ahora, Cornejo no tiene planeada una presentación a modo de queja ante la Nación. Ni sólo, ni junto a otros mandatarios. Tampoco ha trascendido que los hayan invitado a ningún encuentro para informarlos a fondo sobre los cambios.

Reuniones por los colectivos en Mendoza

Eso no es todo: “Lo de subsidiar la demanda, que es lo que dice Adorni que harán, nosotros entendemos que es para AMBA solamente. No está claro cómo lo harían acá y por ahora dudamos de eso. Lo que sigue es la Tarifa Social Federal, que no la determina Transporte, sino que la determina ANSES. Nosotros a eso le sumamos más beneficios aún, como la gratuidad para varios grupos”, lanzaron desde el Barrio Cívico. El mensaje oficial va por otro lado: dice que los beneficios serán para todo aquel que lo necesite. El asunto es que se haría a través de la tarjeta SUBE. ¿Y todas las localidades mendocinas y del resto del país que no están en el sistema?

Hay que esperar. El viernes hubo reunión con los equipos de Mema para empezar a analizar el escenario que se viene. El micro va a subir y no hay ni medio resquicio de duda. El tema es cuándo y cuánto. Quizás antes de marzo ya estará lanzado el llamado a audiencia pública para definir un nuevo valor. Lo que sí, no está pensado bajar frecuencias. Circularía la misma cantidad de micros que ahora.

Milei Muro de los Lamentos.jpg Milei siguió las sesiones desde su viaje oficial por Israel.

Y aunque hasta hace poco el Gobierno ya se vanagloriaba de que había crecido la cantidad de personas que usan el transporte público, y de que el sistema resiste esa mayor demanda, lo que hacían era mostrar con orgullo casi 500 mil viajes al día. Bien, ahora ese número ya creció y probablemente empiecen a mostrarlo pronto: se han registrado hasta 800 mil transacciones diarias en la provincia. Con casi todos los costos subsidiados por el Estado local.

Así se fue la sexta semana del año. Hubo furia, acusaciones de vendettas políticas y, como siempre, mucha incertidumbre sobre nuestros futuros. También pasaron otras cosas. Nombramientos, por ejemplo, como el de Carlos Balter, que ya está en el directorio del Banco Nación. Y “asomos”, como el de Daniel Orozco, que según un audio filtrado (no, ese audio no, otro) podría desembarcar como titular del PAMI local. Todo eso quedará para tratarse en los próximos días.

Ahora, como diría Schwarzenegger, tan invocado en estos días, antes de borrarle su rostro glacial al T-1000 de un disparo:

“Hasta la vista, baby”.

