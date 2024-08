Mientras tanto, los partidos políticos crujen y se aparean para el 2025

Hoy el ojo de la tormenta alberga a una única persona: el ex presidente y presunto golpeador de mujeres Alberto Fernández. Y en el medio de todo eso, mientras la política nacional arde, explota y salpica a Mendoza con sus esquirlas, acá los dirigentes del cornejismo, el demarchismo, el ala mileísta y el PJ empiezan a tejer hacia adelante. A fin de año -que está a la vuelta de la esquina- quieren llegar con las ideas más resueltas, porque el 2025 viene asomando y hay mucho para trabajar.

En el partido de Gobierno tienen tres ejes abiertos: qué pasará con la salida inminente del PRO de la coalición, luego de que Gabriel Pradines ganara la presidencia de esa fuerza; si habrá o no un frente en común con los partidarios de Milei y, finalmente, quiénes serán los candidatos propios para afrontar las legislativas en un par de meses, con todo el desafío que implica designar esos nombres. "No tenemos a nadie que hoy arrase por sí mismo; ninguno descolla. Así que es necesario que vayan levantando el perfil desde ahora, porque esta vez, encima, no hay candidato presidencial que los levante. Van a ir solos en la boleta", resumió alguien que entra y sale constantemente del cuarto piso.

alfredo cornejo juan pazo impsa.jpg Alfredo Cornejo con el funcionario Juan Pazo, del ala de "Toto" Caputo. Vino para anunciar la venta de acciones de IMPSA.

No queda claro si esa disputa se hará con el sello del Cambia Mendoza ya conocido o a través de un nuevo aparato que fusione a los dirigentes oficialistas con ejes libertarios, como algunos vienen anunciando. En el medio de esas posibilidades, Alfredo Cornejo mira con atención la interna a cielo abierto que tiene el PRO en Buenos Aires, con el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri. A algunos de los suyos, Cornejo les habría referido que a esa rencilla no la ve del todo genuina.

"Al menos nosotros en la UCR, con Lousteau y compañía, nos peleamos porque algunos quieren ser totalmente opositores a Milei y otros queremos brindarle un poco más de apoyo en las peleas que tiene que dar. Es una lucha válida. ¿Pero en el PRO por qué se pelean; si los dos sectores son oficialistas?", aseguran que le comentó a un interlocutor días atrás. Con ese interrogante en el medio, en breve tendrá que tomar la importantísima decisión de si se le une o no a las Fuerzas del Cielo para las legislativas. Por ahora, no ha habido jamás una charla formal sobre eso entre el gobernador y los referentes de Milei con los que suele tener diálogo.

Todo preparado para que el "nuevo PRO" dé su golpe de gracia

La gran pregunta acerca de cuándo "se va" el PRO de Cambia Mendoza termina con una respuesta vaga: no ocurrirá en los papeles, al menos hasta el año que viene. A muchos de los contras los arrastra el morbo de ver a uno de los partidos fundacionales de la coalición, ahora alejándose de Cornejo y de la UCR. Sin embargo, no habrá un acto formal en que decidan su salida, aunque sí puede existir un punto de inflexión: esa jugada que espera todo el demarchismo puede darse adentro de la Legislatura de Mendoza, concretamente en la Cámara de Diputados.

Según lo que explican los ganadores de la interna, con la sola decisión del presidente del partido, el bloque que hoy se llama PRO en la Cámara Baja deberá entregar el nombre, ponerse una denominación nueva y dejarle esa a los que están del lado de Pradines. Con esa interpretación en mano, el delfín de De Marchi está preparando la carta que le llevará a Andrés Lombardi -presidente de la cámara- durante la próxima semana.

Mauricio Macri y Gabriel Pradines.jpg Pradines, "Lula" y el sanrafaelino Martín Rostand, junto a Macri hace dos semanas.

La intención es que la bancada de Sol Salinas, Guillermo Mosso, Enrique Thomas y Gabriel Vilche deje de autoproclamarse PRO y tenga que salir a buscarse nombre nuevo, como le pasó al demarchismo tiempo atrás.

Ese sería "el" batacazo que tantos están aguardando por estas horas; una maniobra totalmente legislativa. Los que pasarían a llamarse PRO son Stella Huczak; "Lula" Balsells - Miró; Jimena Cogo y Cintia Gómez. Es decir, todas las que hoy se llaman "Juntos por la Libertad" -en un claro guiño mileísta-. La que tiene todas las fichas para ser la jefa de bloque es Balsells-Miró y ahí volverían a tentar a Gustavo Cairo, que hace tiempo se armó su propio monobloque (LLA Mendoza), para que vuelva a jugar desde adentro. No está claro que vaya a aceptar el convite.

En el sector casadista esperan que esta jugada no se concrete. Es cierto que el período de acuerdos electorales está cerrado y que si el PRO demarchista hiciera cualquier otra manifestación respecto a "salirse" de Cambia Mendoza, ésta podría quedar impugnada. Sin embargo, al mismo tiempo, la vicegobernadora también pone sus fichas en otro asunto: espera que la Justicia tome la decisión final con respecto a la impugnación que le hizo a la victoria de Pradines por supuestas irregularidades en el día de la votación.

Los aludidos, por el contrario, aseguran que sólo es cuestión de tiempo para que el juez electoral Pablo Quirós baje el martillo y les dé vía libre para accionar.

Lourdes, capítulo 45, temporada 1

El eje libertario está expectante por lo que vaya a hacer Lourdes Arrieta. Varias fuentes hablan de much enojo en todo el bloque de LLA para con la sanjuanina que representa a Mendoza y algunos de sus colegas en la cámara se preguntan si su futuro está adentro de esa bancada o no. "Nunca fue a las reuniones de bloque y los hechos de los últimos días han empeorado todo. ¡Denunció penalmente a los propios compañeros con los que fue a Ezeiza! Nosotros tenemos entendido que ella ha pensado en buscar algo como un asilo cerca de Oscar Zago, pero la verdad es que no tenemos claro por dónde vendrá su próximo movimiento", dijo un libertario desde el Congreso.

Lourdes Arrieta Arrieta apareció en el Congreso con el "Nunca Más".

Zago es el ex jefe de toda la bancada mileísta en la Cámara Baja, el que empezó junto con el gobierno al frente de todos los diputados del oficialismo. Luego llegó ese momento en que la legisladora Marcela Pagano quiso quedarse con la Comisión de Juicio Político; lo que derivó en que Zago se corriera y armara un espacio pequeño de tres bancas que se llama Movimiento de Integración y Desarrollo (el histórico MID). Es como una rama díscola dentro del mileísmo legislativo y tiene buen vínculo con Pagano. A su vez, en Buenos Aires surgieron este viernes versiones periodísticas que refieren a un vínculo bastante aceitado entre Pagano y Arrieta.

Eso explicaría que algunos de los mendocinos la vean a Lourdes cerca del MID, o al menos averiguando posibilidades, y explicaría, tal vez -y si es que tiene explicación-, que la diputada haya sorprendido a todos el martes pasado, cuando llegó a la sesión con el libro del Nunca Más en la mano. Pagano va más por esa vía; de hecho le hizo un homenaje a las monjas Léonie Duquet y Alice Domon, precisamente asesinadas por Alfredo Astiz en la dictadura (y por lo cual el gobierno francés del entonces presidente Francois Miterrand condenó al marino a perpetua tras un juicio en ausencia).

Lo que los diputados mendocinos dicen percibir es una "soltada de mano" desde arriba para con Lourdes. "No lo harán efectivo ahora para que no sea tan obvio, pero es así", dictaron a Diario UNO en la misma semana en que se reunieron los tres (Mechi Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez) con el secretario de Medios Eduardo Serenellini y ella se quedó afuera. Además de eso, hay indicios puntuales de que la dejarían sin el armado de LLA Mendoza -para dárselo a Correa Llano- y de que el cariño en CABA ya no es el mismo que antes:

Por ejemplo, Juan Ignacio Boutet, joven libertario y armador de LLA en Capital (hombre de Karina, según dicen) abandonó a Arrieta en las tareas de difusión en las que la ayudaba. Se lo habían designado de prensero para ayudarla a coordinar su relación con el periodismo, pero al final duró muy poco con los Arrieta.

De hecho, aunque no dijo nada, desde hace dos semanas que Boutet no se dedica más a manejarle el vínculo con los medios. Hubo dos cosas que le molestaron: algunas de sus entrevistas con canales de TV (incluida la de Séptimo Día en Canal 7) no habrían sido consultadas con él -y esa era básicamente su tarea-. A eso se suma que en una de esas entrevistas, en LLA aseguran que puso en tela de juicio al mismísimo Martín Menem, que parecía ser mecenas político de Lourdes en los primeros meses. "Casi que dio a entender que él sabía todo de la visita, cuando todos sabemos que conocía poco o nada del asunto", graficaron.

Visita de Arrieta y diputados libertarios a genocidas La famosa foto en Ezeiza. Arrieta al frente.

Pero algo molestó aún más. Cuando estalló no ya la visita a los represores, sino la catarata de dichos explosivos de Arrieta en la prensa mendocina y nacional, Boutet le habría preguntado a Lourdes si se había sacado fotos en la cárcel con Astiz y los otros asesinos. Lourdes le habría respondido que no. Si esa versión es cierta, no es difícil imaginar la cara del joven libertario cuando esta semana se filtró la famosa imagen en la que sí se la ve en Ezeiza con los condenados. Lourdes no sólo aparece en esa foto, sino que además aparece en primer plano, en el medio de todos y hasta con una mueca que puede entenderse como una sonrisa.

El joven Boutet entonces consideró que "es un montón" -como dicen ahora los chicos de su edad- y por eso esta semana a la prensa de Arrieta volvió a manejarla nuevamente su hermano y asesor, Martín.

Preparan el peronismo asociativo

"Peronismo asociativo", así le puso este viernes un miembro de "los intendentes" del PJ a la nueva forma de hacer peronismo que prevén para el año que viene. Se trata de un PJ que pueda vincularse con otras fuerzas políticas, construir una coalición para ir a las elecciones, y no quedar encerrado en la misma propuesta de años anteriores. Al menos según lo describen. Ahora sí tendría (aunque esta promesa ya se ha escuchado mucho) una esencia mendocina, pensando en escenarios locales y en ser un gran frente contra el cornejismo, y no ya una idea gestionada desde Buenos Aires.

Fuera de eso, no dejan en claro qué tipo de frente es el que armarían, pero sí puntualizan algo: ese mismo objetivo lo buscan el ciurquismoy los hermanos Félix; el sector que asoma como opuesto a la franja K, apalancado en la mayoría de intendentes y en sus figuras legislativas.

Para verlo materializado hay que esperar hasta estar más cerca de las elecciones, pero en realidad el proceso se lanzará ya en los próximos meses, porque primero hay que quedarse con las internas del partido, que ya tienen fecha para el domingo 1 de diciembre.

Emir Félix.jpg Emir Félix, una de las apuestas que quieren en el PJ para manejar el partido desde 2025.

¿Quiénes se presentarán ahí? Los cercanos a Anabel Fernández Sagasti aún no muestran a ningún referente apuntando a competir, pero del otro lado sí hay algunas cartas jugadas: la primera es que Flor Destéfanis no quiere repetir. Ya se lo habría dicho a alguno de los suyos y es un hecho que no buscará la reelección (a la cual estaría habilitada si quisiera). Aparece entonces, aún con más fuerza, el nombre de Emir Félix, por quien piden varios de los jefes comunales y de los miembros del ciurquismo.

Félix no ha dicho que no, pero se muestra reticente. El plan "B" de Ciurca tiene nombre y apellido: Fernando Ubieta, el intendente de La Paz. Así como una vez lo fue a buscar al Banco Nación donde era gerente y le pidió que fuese el candidato a la intendencia, esta vez podría ir a pedirle que ponga el cuerpo para lograr una lista de unidad, o bien para ir a pelear una interna contra el sector de Fernández Sagasti y compañía. Por ahora es un panorama de sólo esos dos espacios, porque la gente de Martín Aveiro -la tercera posición que tomó forma en estos meses- no está pensando en presentar listas.

Lo que sí tuvo algo picante este sábado fue el congreso partidario. Dos días antes, la CGT al mando del sindicalista de camioneros Ricardo Letard metió presión para "tener lugares" y acusó a la conducción -intendentes & Ciurca- de "sectarismo". Un par de horas antes habían tenido una charla con Aveiro, que es uno de los que más llegada tiene con ellos. Y no es que el tunuyanino necesariamente los azuzó para que se mostraran más combativos -o sí-, pero tampoco es que los tranquilizó, según dijeron. Pidieron tener al menos un lugar en la Junta Electoral del partido, a que tomará decisiones precisamente cuando se lancen esas elecciones internas.

Eso trajo resultados inesperados. A priori esa junta -que tiene nueve espacios- iba a dividirse así: una silla para cada uno de los siete intendentes, otra para el sector de los caciques y otra para "los K". Sin embargo, con el pedido cegetista, la configuración se rompió y hubo que ir a buscar consenso el sábado por la mañana. Costó muchísimo y los que perdieron fueron los cercanos a Aveiro y a Edgardo González, de Lavalle; según filtraron: fueron sus sillas las que se "tributaron" y quedaron para la CGT.

Ahora los sindicalistas pasaron de tener cero a manejar dos lugares ahí. Pusieron a María Luisa Nasif -de SADOP- y a un referente llamado Alejandro Mosci, de acuerdo a fuentes internas. La cosa quedaría entonces con cinco lugares para Ciurca y los jefes comunales; dos para la CGT; otro para Celso Jaque por Malargüe y otro para Anabel Fernández Sagasti, que no puso a un nombre menor en ese espacio, sino a su abogado de confianza: Carlos Bianco.

El peronismo es, justamente, uno de los que crujen y se aparean. Todo sea por llegar un poco más armados al año que viene. La sombra del 13% que sacaron en 2023 todavía quema en el imaginario justicialista, y encima, las novedades que llegan desde Buenos Aires son cada vez más preocupantes.

