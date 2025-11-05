Mendoza suma otro proyecto cupífero y va a audiencia pública "Cobre San Romeleo"

audiencia publica uspallata psj cobre mendocino mineria

Una nueva audiencia pública para un proyecto de cobre en Mendoza

Los interesados podrán inscribirse desde el 5 de noviembre hasta el 3 de diciembre en los sitios oficiales del Ministerio de Energía y Ambiente. También se aceptarán inscripciones presenciales el día de la audiencia, una hora antes de su inicio.

La Autoridad Ambiental Minera dispuso que la empresa a cargo del proyecto garantice la logística necesaria —transporte, conectividad, seguridad, energía, sanitarios y servicios básicos— tanto en la sede del proyecto como en el Centro de Convenciones Thesaurus, punto de transmisión ubicado en Malargüe.

Durante la audiencia se expondrán las observaciones técnicas y ambientales del expediente EX-2022-06032664-GDEMZA-DMI#MEIYE, en el que consta que el proyecto cuenta con dictámenes favorables de distintos organismos, entre ellos la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI), el Departamento General de Irrigación, la Municipalidad de Malargüe y las direcciones de Biodiversidad, Áreas Protegidas y Sostenibilidad.

Fecha de la audiencia: 6 de diciembre de 2025, 10 h

6 de diciembre de 2025, 10 h Lugar: Inmediaciones del Proyecto San Romeleo, Malargüe – transmisión en vivo por YouTube

Inmediaciones del Proyecto San Romeleo, Malargüe – transmisión en vivo por YouTube Inscripción: disponible desde el 5 de noviembre en informacionoficial.mendoza.gob.ar

Expectativa por la exploración del cobre y el litio en Mendoza

En las últimas horas se conoció otro llamado a audiencia pública, en este caso para la exploración de sales de litio.

Para este caso, la exposición de la empresa, como de la comunidad se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, con el objetivo de recibir opiniones y aportes sobre el Informe de Impacto Ambiental del proyecto “Don Luis y Otros”, que busca investigar la presencia de sales de litio en los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La audiencia se desarrollará desde las 9 en modalidad híbrida.

Virtual, a través de una plataforma online para oradores y asistentes.

Presencial, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado sobre Avenida San Martín, Pasaje La Ortegüina, en la ciudad de Malargüe.

El proyecto prevé una etapa de exploración para determinar el potencial de litio en el sur mendocino, considerado un mineral estratégico para la transición energética global y esencial en la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y dispositivos electrónicos.