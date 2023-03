Mendoza recibió sólo $54 per cápita por los ATN y quedó última en la tabla de provincias beneficiadas

Acerca de este desigual reparto opinaron los legisladores nacionales Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, de JxC; y Adolfo Bermejo, del FdT. Los tres estuvieron de acuerdo en que los fondos son escasos, pero el legislador justicialista hizo hincapié en que el modus operandi del Gobierno de Mendoza es quejarse, pero no llevar adelante las gestiones necesarias en la Nación para beneficiar a la Provincia.

Cómo se repartieron los fondos

Del total de los fondos que se repartieron en el 2022 -$33.575 millones de pesos-, a Mendoza llegaron $713 millones, lo que si se divide por los 2.014.533 habitantes da una cifra de $354 per cápita.

Debido a esto, quedamos en el último lugar de la tabla de reparto de ATN. Los tres puestos anteriores fueron para Santa Fe, San Luis y Córdoba.

Mientras, entre las primeras provincias en concepto de reparto de ATN se puede mencionar a La Rioja, que recibió $9.534, Catamarca, $3.689 y Santa Cruz, $2.836 per cápita.

Cabe mencionar que el reparto de los ATN es discrecional, pero se realiza en base a dos criterios: desequilibrio financiero y desastres naturales.

En este caso en Mendoza se dan las dos situaciones, porque ya se ve perjudicada por la Ley de Coparticipación Federal -en la que recibe los mismos fondos que Santiago del Estero, cuando la diferencia de población es notoria- y porque el fin del 2022 fue especialmente complejo en cuanto a fenómenos climáticos desfavorables (puntualmente, heladas tardías y granizo, que afectaron la producción frutihortícola).

Qué opinaron los legisladores nacionales al respecto

Pese a ser de frentes políticos enfrentados, los legisladores por Mendoza consultados por Diario UNO estuvieron de acuerdo en un punto: es injusta la distribución de ATN y Mendoza ha salido extremadamente perjudicada. Lo que no es similar es el análisis de la situación.

Para el diputado nacional por Mendoza Lisandro Nieri (UCR), los datos hablan por sí mismos.

La Rioja obtuvo más 3.000 millones de pesos, Mendoza apenas 700. Seis veces y más la primera provincia con respecto a la nuestra La Rioja obtuvo más 3.000 millones de pesos, Mendoza apenas 700. Seis veces y más la primera provincia con respecto a la nuestra

Además, destacó que como una de las finalidades de los ATN es la de paliar los desastres climáticos y naturales, en lugar de venir con anuncios como el dólar Malbec, el Gobierno nacional debería haberse asegurado que estos fondos llegaran para sostener a los productores afectados por las heladas tardías y las tormentas de granizo.

"A todas luces, el trato hacia la provincia no cambió en los últimos tres años, y tampoco lo hará en los pocos meses que quedan", enfatizó el diputado. Nieri también se refirió a cómo Mendoza recibe un injusto aporte de coparticipación: "Lo de la Coparticipación Federal es un problema histórico para la provincia", recalcó.

Y en el mismo sentido, agregó que"lo menos que se puede esperar es que cuando la distribución es discrecional y depende de la lapicera del funcionario de turno, debe estar fundada, no puede ser porque tengo afinidad política como siempre se ha manejado el kirchnerismo"

Julio Cobos también opinó al respecto. Dijo que "hace tiempo que venimos reclamando una distribución institucional de los recursos, conforme a las partidas asignadas en ATN. También en subsidios del transporte, energía. Hay mucha concentración en AMBA. Mientras que la mayoría de los ATN los reciben las provincias del norte y del oeste, provincias gobernadas por el Justicialismo".

Practicamente, lo ATN que hemos recibido en el 2022 fueron los mismo que en el 2021. Hay un pequeño aumento per cápita, pero la diferencia es insignificante Practicamente, lo ATN que hemos recibido en el 2022 fueron los mismo que en el 2021. Hay un pequeño aumento per cápita, pero la diferencia es insignificante

La senadora Pamela Verasay (UCR) también criticó la desfavorable postura en al que quedó Mendoza en la distribución de recursos.

Desde que comenzó la gestión del presidente Fernández y en cada visita del jefe de Gabinete al Congreso, plantee la sistemática discriminación a Mendoza en la trasferencia de recursos Desde que comenzó la gestión del presidente Fernández y en cada visita del jefe de Gabinete al Congreso, plantee la sistemática discriminación a Mendoza en la trasferencia de recursos

Verasay manifestó que le reclamó en el 2020 al entonces ministro Santiago Cafiero. La queja tuvo que ver con que Mendoza no recibía siquiera el porcentaje que correspondía por coparticipación. Destacó que en 2020 la provincia no obtuvo ni el 3,8% cuando debería haber recibido el 4,1%. Esta diferencia le reportó a la provincia una pérdida de 282 millones de pesos.

Otro tanto hizo Verasay con el exministro Juan Manzur en el 2021, cuando Mendoza quedó en el penúltimo lugar de la tabla al recibir $300 per carpita en concepto de ATN. Lo mismo hizo frente a Agustín Rossi días pasados.

Frente a los números y al no recibir explicaciones del criterio de reparto queda más que en evidencia el manejo discrecional de los recursos. Lejos de promover y dar incentivos a provincias con cuentas claras y ordenadas como Mendoza, premiaron lo contrario incluso con salvatajes hasta para pagar sueldos Frente a los números y al no recibir explicaciones del criterio de reparto queda más que en evidencia el manejo discrecional de los recursos. Lejos de promover y dar incentivos a provincias con cuentas claras y ordenadas como Mendoza, premiaron lo contrario incluso con salvatajes hasta para pagar sueldos

Verasay redobló la apuesta y apuntó contra los legisladores kirchneristas.

Frente a esto, los legisladores kirchneristas, que hoy se rasgan las vestiduras por defender el invento de la proscripción a Cristina y solo trabajan por su impunidad, no hicieron nada por el castigo que le daban, no a un Gobierno de otro color político, sino a todos los mendocinos Frente a esto, los legisladores kirchneristas, que hoy se rasgan las vestiduras por defender el invento de la proscripción a Cristina y solo trabajan por su impunidad, no hicieron nada por el castigo que le daban, no a un Gobierno de otro color político, sino a todos los mendocinos

Por parte del FdT el que opinó fue el diputado nacional Adolfo Bermejo.

El legislador justicialista y excandidato a Gobernador explicó su punto de vista. "Estamos de acuerdo con que lo que recibe Mendoza es poco, necesitamos fortalecer la unidad legislativa por parte de Mendoza para pedir lo que a la provincia le corresponde", sostuvo.

Sin embargo, también señaló que "es cierto que Mendoza no hace bien los deberes. Hay dinero para obras que no se gestiona, por ejemplo. En pandemia fue la provincia que más recursos recibió para sostener el empleo, y nosotros fuimos directamente a gestionarlo con la Nación".

Con respecto a la actitud del gobierno local, fue tajante. "El Gobierno de Mendoza se la pasa quejándose, hay un rezongo, casi una letanía permanente. Pero es importante destacar que la provincia tiene los peores índices en cuanto a crecimiento y empleo", subrayó.

El diputado nacional puso el foco en la escasa participación que tuvo el Gobierno de Mendoza con el regreso del tren de pasajeros.

"Una noticia tan importante como el regreso del tren, que puede ser lento o no, se irá mejorando con el tiempo, pero sirve para reactivar el turismo. Cuando vino el presidente de Trenes de Argentina, Martín Marinucci, en diciembre pasado a Palmira, el gobernador (Rodolfo Suarez) no fue porque dijo que no se había enterado. Esta vez fue y se sacó una foto con el presidente porque es lo que corresponde. No se puede siempre buscar diferenciarse y no establecer ningún tipo de diálogo", manifestó Bermejo.

El reparto de fondos de ATN durante el 2022