Diputadas radicales calificaron el informe de Rossi como un "relato del mundo paralelo del kirchnerismo"

En medio de la prolongada exposición, en la que respondió mayormente consultas de temas económicos, Rossi defendió el canje de bonos en dólares de los organismos públicos, que impulsó el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Es una herramienta más para tratar de combatir a la inflación. Hay 113 organismos que tienen bonos en dólares, que no actuaban coordinadamente. El intento es operar sobre uno de los dólares, el de contado con liquidación. Porque cuando la brecha es muy alta termina impactando en la inflación”, explicó.

Pero además, ante las críticas de los diputados de la oposición que indicaban que esa operatoria perjudicaba a la ANSES, el jefe de Gabinete aseguró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad “va a tener en el futuro, porque los bonos que va a recibir son a 13 años, una mayor rentabilidad porque va a entregar 60 pesos pero va a recibir un bono de 100 pesos”.

Latorre le cuestionó a Rossi el atraso del gasoducto Néstor Kirchner

La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre fue una de las más duras con el jefe de Gabinete. Mientras el funcionario nacional iba desandando su informe de gestión, la legisladora mendocina se quejó por Twitter que Rossi se escuchó "como un presidente de unidad básica" y lo acusó de "esconder el desastre de su gobierno con fantasías y fantasmas populistas que ellos mismos crearon".

Pero además, la mendocina que supo liderar el Ente Provincial Regulador Eléctrico y se especializa en esos temas energéticos, le cuestionó a Rossi los anuncios oficiales de cuando estaría operativo el gasoducto Néstor Kirchner, que hasta ahora sólo tiene terminado el 32% de la obra, y que sería clave para comenzar con la sustitución de importaciones en materia energética, lo que incidiría, según aseguró Rossi, en la reducción del déficit económico.

"Para que haya esa sustitución de importaciones, ustedes pusieron de condición la construcción y puesta en funcionamiento del gasoducto Néstor Kirchner. A la fecha el avance de ese gasoducto es del 32%, es decir en 6 meses han construido eso. Y la fecha de puesta en funcionamiento que ustedes han dado es el 20 de junio, pero a eso hay que restarle 40 días de maniobras técnicas y puestas a punto, lo que nos da poco más de un mes para terminar de construir el gasoducto. No sé como hace usted las cuentas pero a mi no me dan", le enrostró Latorre a Rossi.

Y siguió: "O tengo que entender que lo se que va a inaugurar el 20 de junio es un caño vacío que en algún momento funcionará, pero que no va a sustituir las importaciones este invierno", resaltó la diputada sanrafaelina.

Latorre también se encargó de remarcar que para avanzar con el gasoducto Néstor Kirchner se iba a recibir financiamiento de Brasil, que estaba condicionado a que se le comprara los caños al vecino país, "eso aún no está definido, ni están definidos la traza y los permisos ambientales, y si esto es así es difícil acordar un financiamiento con organismos multilaterales", concluyó.

Verasay tildó todos los temas que atañan a Mendoza de los que Rossi no habló

Por su lado, la diputada radical Pamela Verasay también usó su Twitter para criticarle a Rossi reeditar el "relato del mundo paralelo que vive el kirchnerismo" y se encargó de tildar todos los temas inherentes a Mendoza que el jefe de Gabinete también obvió en su informe, como según la legisladora, hicieron también sus antecesores en el cargo.

Cuando se le dio el uso de la palabra, Verasay le marcó a Rossi que en su informe hubo muchas palabras ausentes y enumeró: "inflación, pobreza, desempleo, cero consideración de lo que le queda a este gobierno para dar respuestas a esas inquietudes".

La legisladora mendocina también le recriminó a Rossi su explicación cuando defendió la estrategia de defendió el canje de bonos en dólares de los organismos públicos.

"Ahí usted habló de tres tipos de cambio, oficial, blue y financiero. Arrancamos mal, porque no sé en qué país vive usted, pero en el mío hay más de 10 tipos de cambio, se olvidó el solidario, el turista, el Malbec que estamos esperando, el tecnológico que votamos ayer", le remarcó.

Pero además, Verasay puso la lupa en cual sería el beneficio que le debería generar a un jubilado aquel canje de bonos de organismos públicos, que presuntamente perjudica el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.

"Usted lo explicó bien para los amigos banqueros. Pero para los jubilados que están escuchando, que gana $58.000 y que tuvo una inflación en febrero del 6%, que tiene una inflación acumulada del 100% y que en su gobierno ya acumuló una inflación de más de 300 puntos. A me gustaría saber si el jubilado que cobra la mínima, que no le alcanza para pagar la canasta básica y que está escuchando ahora que el capital que va a pagar su jubilación se está pesificando en un contexto de inflación desorbitante y sin dólares. Quiero que les explique en qué los beneficia?", retrucó la radical mendocina.