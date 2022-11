Mema viaja a Washington a reunirse con el BID y con propuestas para financiar el Metrotranvía

"No es para la autorización que se obtuvo en la Legislatura hace poco. Eso fue aprobado en pesos y es para las obras del 2023, que pretendemos licitarlas, todas, en los próximos meses. La verdad es no creemos que vaya a ser con el BID el financiamiento específico de las próximas obras que se vienen en el Metrotranvía, porque el BID tiene todo un proceso previo para poder tratarlo. Por eso digo que les estamos llevando esas próximas etapas", explicó Mema.

En los últimos días, su cartera recibió pedidos de informes por parte del Partido Justicialista, cuyos referentes adujeron -entre otras cosas- que el servicio no estaba siendo lo suficientemente rápido ni efectivo, sobre todo en horarios con mucha afluencia de pasajeros. El secretario admitió que hay momentos en que todo el mecanismo coordinado colapsa, pero afirmó que el Gobierno trabaja para mejorar algunos aspectos.

san martin sur godoy cruz metrotranvia.jpeg El gobierno sale a buscar financiación en pesos para 2023, pero también apunta a terminar de cumplir el master plan de la traza. Martín Pravata

"En ciertas horas es muy difícil tomar el tren por lo cargado que viene. Eso pasa en varias ciudades del mundo, sobre todo en horas pico y con la cultura de hora pico que tenemos nosotros. Hay colapso, pero ocurre también en Buenos Aires, por ejemplo. Ahí ellos tienen subte y no interrumpen ninguna calle, por eso pueden pasar cada dos minutos. Acá, recordemos que el Metrotranvía corta la ciudad; sobre todo a la altura de calle Belgrano, por ejemplo. Estamos estudiando alternativas en ese sentido", aseguró.

Por último, el funcionario explicó que también visitará la ciudad de San Diego, donde terminaría de confirmarse la llegada de otras 39 duplas hacia la provincia. Ese arribo también será determinante para el nuevo funcionamiento que el Ejecutivo quiere imponer en el sistema de transporte mendocino, e irían agregándose a lo largo de 2023.

► TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno pretende que la ampliación del Metrotranvía arranque en el primer trimestre de 2023

Se vienen cambios en la RTO

Como anticipó UNO hace días, Rodolfo Suarez ya dio instrucciones para cambiar la RTO y que sus plazos sean un poco más permisivos con algunos autos, tal como le viene reclamando un sector de la política. La idea original es que aquellos vehículos con siete años o menos de antigüedad hagan las revisiones cada 24 meses y no cada un año, como está estipulado actualmente.

"Esa modificación es la que podría hacerse. Otros tiempos no podemos cambiar, porque no sería validada nuestra oblea para el resto del país. Imaginémonos que hubo que esperar un dictamen que confirmase a nuestra resolución como una de las que cumplen el parámetro vigente a nivel nacional", explicó Mema. "La ley es bien clara y dice que las condiciones deben ser similares a las que rigen en todas las provincias", completó.

RTO revision tecnica obligatoria (1).jpg Del cónclave que habrá en los próximos días, Mendoza podría volverse con novedades importantes. Foto: Diario UNO

Los cambios comenzarían a definirse en cuestión de días, ya que a fines de noviembre habrá un encuentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Buenos Aires y, según Mema, el gobernador ya bajó una directriz clara: plantear este corrimiento y que algunos autos tengan un espacio más amplio de tiempo para hacer el chequeo.

"Esto lo ha pedido expresamente el gobernador Suarez, así que vamos a llevar nuestra postura a la reunión. De todas maneras, no esperemos que los cambios impacten ni el mes que viene ni el próximo, pero sí es probable que las modificaciones ya podamos verlas el año que viene", anunció Mema. "Lo que podemos ir haciendo es trabajar nuestra reglamentación para seguir manteniendo la oblea como válida", apuntó.

► TE PUEDE INTERESAR: El PRO rompió filas en el oficialismo por la RTO en Mendoza: busca ampliar los plazos y luego eliminarla

Sobre los dichos de De Marchi: "No está bien eso"

El diputado nacional Omar De Marchi es uno de los críticos más duros que tiene la Revisión Técnica Vehicular. Hace días manifestó que es un problema que "podría resolverse en cinco minutos" y que "sólo sirve para joderle la vida a la gente". Consultado por esto, Mema respondió en torno a lo segundo y dijo que no está bien lo que planteó el líder del PRO.

"Es fácil salir a decir eso, pero cuando uno estudia y se pone con los temas de fondo, se da cuenta de que no es viable. Recordemos que Mendoza tiene que sí o sí cumplir con los reglamentos que se imponen desde Nación en cuanto a este tema. Además, hoy hay 229 mil mendocinos que hicieron el chequeo este año. Imagínense si el día de mañana pedimos cambiar la legislación: sería tomarle el pelo a la gente, que no lo hizo contenta a esto, sino porque tenía que hacerlo", respondió el funcionario.

Natalio Mema 1 (1).jpg El funcionario participó del tratamiento en comisiones del Presupuesto 2023.

Por último, el secretario de Servicios Públicos apeló a la memoria y brindó detalles de cómo había sido la puesta en marcha del controvertido sistema, allá por 2017. Marcó que la Suprema Corte pidió cancelar una de las licitaciones en marcha para que privados se hicieran cargo de los talleres, y que ahí se abrieron las puertas para que otros particulares pudieran presentarse. Eran los primeros tiempos de Alfredo Cornejo en la gobernación y Mema era aún asesor en el Ministerio de Hacienda.

"Lo que hicimos fue un programa abierto, donde cualquiera que cumpliera las condiciones se pudiera inscribir, y así lo hicieron, hace más de cinco años. Firmamos un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el que emite la oblea, y los talleres fueron habilitados por Nación. No perdamos de vista que la provincia, lo único que está haciendo, es sumarse a una ley que debe cumplirse a nivel nacional. A nadie le gusta, nadie va a defender la RTO como tal, pero tiene estadísticas positivas y tiene que cumplirse, cerró.

► TE PUEDE INTERESAR: