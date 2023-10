Mema se reunió con el ministro de Transporte tras polémica por los subsidios: "Fue un avance" 

diego giuliano TRANSPORTE.jpg "Nos pusimos de acuerdo con Giuilano para reunirnos", contó Mema a este diario.

Según los funcionarios locales, el organismo no les ha pagado lo correspondiente por subsidios al sistema en este año y la deuda ya supera los $6 mil millones. Sin embargo, en CABA aseguran que todo se debe a un error en la documentación presentada desde estas tierras. Hablan de inconsistencias en los elementos remitidos, asegurando que es por eso que no pueden realizar ningún desembolso. En el careo se pusieron de acuerdo para avanzar conjuntamente y definir con exactitud qué es lo que supuestamente está faltando o fallando.

“Efectivamente tuvimos una reunión presencial. Parte de la problemática abordada tuvo que ver con el gran cúmulo de información a presentar”, corroboró Vittor a UNO. “Mañana (por este miércoles) habrá una reunión virtual para encontrar atajos a fin de disminuir volúmenes. En función de dicha reunión, el jueves estaríamos hablando de nuevo para ver si volvemos a juntarnos el jueves, o cómo seguimos”, agregó.

vittor transporte nacion.jpg Carlos Vittor, de Política Económica del ministerio.

Quienes participarán de ese nuevo mitin -el del miércoles al mediodía- serán los miembros técnicos de Transporte, sobre todo del fondo fiduciario, explican en Mendoza. Serían los que más requieren información para destrabar todo. Por Mendoza estarán los técnicos de la Secretaría. En esa área aseguran que enviaron data de 1.500 recorridos, tanto del Área Metropolitana como de departamentos más alejados.

► TE PUEDE INTERESAR: Ricardo Mansur le reclamó al Estado $300 millones por arruinarle el funcionamiento de su bodega

Idas y vueltas

Para Servicios Públicos, la “deuda” en subsidios al sistema de transporte ya está en más de $6.000 millones, porque –afirman- desde febrero no ingresan los pagos. Del otro lado, la respuesta es que no coincide la información remitida, que a su vez no sólo debe llegar a Transporte sino también a los archivos del organismo que controla la tarjeta SUBE y a la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

“Puede haber alguna inconsistencia, porque son miles y miles de páginas y más de mil recorridos. Supuestamente, es con documentación actual y su contraste con documentación anterior lo que no coincide. Pero el tema es que no han logrado decirnos cuáles son esos supuestos problemas. Esperemos que en el Zoom de este miércoles nos den esa precisión. Nos dicen además que con el resto de las provincias no tienen problemas y eso me llama la atención bastante”, lanzó Mema minutos después de salir del ministerio.

Colectivos - Micros - Tarjeta SUBE - Tarifa - Boleto (8).jpg Financiar el transporte en Mendoza depende de Nación, provincia y lo que se paga por el boleto. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

"Para que nosotros tengamos deuda con la provincia tendrían que constituirse los elementos necesarios. No contamos con la documentación requerida para afrontar los pagos. Nosotros, como autoridad nacional, brindamos asistencia financiera para que se administren los sistemas. Dictamos una serie de normas que son obligatorias: todas las jurisdicciones las han cumplido y con Mendoza no logramos completar la información de forma adecuada", había denunciado Vittor a Canal 7 el último viernes.

"Lo que están obligadas a presentar todas las jurisdicciones es la documentación que avala que son objeto de financiamiento por parte del Estado nacional. Esa información tiene que ver con los permisos concedidos, cantidad de líneas y las características de esos servicios. Han presentado ante el ministerio y ante la CNRT aquello, pero deben presentar documentación homogénea en ambas entidades. Y eso no lo estamos logrando", concluyó.

La delegación mendocina aguarda datos precisos para que puedan, en el mejor de los casos, subsanar los puntos en que no se ponen de acuerdo y que así todo el sistema público de transporte reciba los montos por parte de Nación. El próximo mano a mano sería este miércoles 1 al mediodía.

► TE PUEDE INTERESAR: Confirmaron que Sergio Massa vuelve a Mendoza este miércoles para hacer un anuncio sobre turismo