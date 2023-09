Médicos sobre la situación en salud: "Las prepagas aumentaron 114% y nuestros honorarios sólo un 65%"

El especialista también reservó un párrafo para la superintendencia de Salud de la Nación, de quien opinó que “debería juntar a las partes para terminar con este conflicto y tratar de pautar un arancel único, cosa que no pasó en los últimos 30 años. Y lo que baja la superintendencia no es lo que le llega al médico”.

círculo rojo médicos salud 2.jpg El equipo periodístico de Círculo Rojo -Carina Scandura, Carlos Hernández, Nacho Rodríguez Jardel y Facundo Cayla- junto a los invitados del domingo: Sandra Motta (izquierda) y Andrés Donadi (derecha, de corbata).

Cuando se metió con el análisis de la coyuntura económica, Donadi fue categórico: “Con la pauta inflacionaria, el pago del médico no es lo único en lo que tenemos desfasaje. Nos pasa también con insumos. Y las clínicas entran dentro de esa crisis. Médicos e instituciones la estamos pasando muy mal. Las variables para los financiadores siempre fuimos los médicos y las clínicas".

"Se debió haber intervenido antes", opinó Donadi "Se debió haber intervenido antes", opinó Donadi

Más adelante, Donadi ofreció un diagnóstico sombrío. "Está muy mal la salud. Hay hospitales como el Austral que está planteando el pago para cualquier tipo de intervención porque no cubren los costos”, enfatizó.

“Más allá de que se arregle en este contexto la 'consulta mínima ética', la pregunta es cómo la vamos a seguir peleando a futuro. El Ministerio de Salud de la Nación debió intervenir con tiempo”, cerró el médico.

►TE PUEDE INTERESAR: El titular del ex Cose pidió bajar la edad de imputabilidad para contener mejor a los menores

"Tras la pandemia no fuimos reconocidos más que con aplausos"

También participó del bloque por la problemática de la salud mendocina la médica Sandra Motta, del Centro Médico Palmares, quien también es jefa de servicio de clínica médica del Lencinas y resaltó que “los pacientes hacen un gran esfuerzo por entendernos. La venimos pasando mal. Pasamos una pandemia y no se valoró el trabajo de los médicos, recibimos solo aplausos”.

Aportó que hay una confusión porque lo que se está abonando “no es un cobro adicional de 6 mil pesos, sino un mínimo ético de la consulta. Las obras sociales sindicales son las que más se van acercando al honorario y no se arregla el tiempo de cobro. Pero las grandes todavía no se acercan a lo que pedimos”, sentenció.

"Los médicos no sólo nos vamos de la cartilla, también de la provincia y del país" (Sandra Motta) "Los médicos no sólo nos vamos de la cartilla, también de la provincia y del país" (Sandra Motta)

“Esto -continuó- se va replicando a otras provincias. Antes las financiadoras eran las que ponían el precio de nuestro honorario y esto no puede seguir ocurriendo. Los médicos no solo nos vamos de la cartilla, también de la provincia y del país”, graficó. “El problema es que hay demasiados intermediarios entre lo que pagan los pacientes y lo que nos llega a nosotros".

"Están comprometidas 22 especialidades y los otorrino, ginecólogos y traumatólogos son los que están cerrando”, dijo Motta.

Para finalizar, hizo un paralelismo entre lo que aumentaron las prepagas y cuánto de eso fue a los médicos: “En un año, las prepagas aumentaron 114% y los honorarios médicos un 65%. Es claro que no se condice lo que ellos reciben con lo que nosotros cobramos”.

►TE PUEDE INTERESAR: Escuelas: ya está el calendario de inscripción para nivel inicial y sala de 4 años

También pasaron por Círculo Rojo

Bernardo Parizek, consultor ambiental independiente, miembro de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros.

Algunas de sus definiciones fueron:

“En Mendoza se miente respecto del manejo del agua. Todavía no la cuidamos y el 80% del agua está mal manejada”.

“No hemos sabido contarle a la gente el beneficio que la actividad minera tiene sobre las comunidades”.

Farid Nallim, cofundador y ceo de Reciclarg, quien participará del Primer Foro de Innovación que se hará en Mendoza el 18 de septiembre.

“Desde las políticas públicas hay que trabajar a favor de modelos que impulsen la Economía Circular. La innovación nos tiene que servir para generar cambios paradigmáticos”.

►TE PUEDE INTERESAR: Este lunes abre la inscripción para IPV Mi Casa, el programa que sorterará 2.154 viviendas en Mendoza