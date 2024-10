"Me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo": los nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández

►TE PUEDE INTERESAR: Fayad va a la Legislatura con un presupuesto que prevé roll over y no tiene topes para el Impuesto Automotor

Fabiola Yañez golpeada.JPG Tras el fin de la presidencia de Alberto Fernández, Yañez denunció a su ex pareja por violencia de género.

“De Clarín lo llamaron a Fioribello (abogado de Yañez). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido”, le dijo a Yañez, quien responde: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.

La ex primera dama agregó: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.