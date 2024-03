Mauricio Badaloni cuestionó la apertura de las importaciones sin la baja impositiva

mauricio badaloni industria.jpg Mauricio Badaloni, empresario mendocino y refrente de la UIA.

A la vez trazó otro panorama adverso, que es que todavía no se ve que los bancos se hayan inclinado más cerca del sector privado.

"Otra vez entramos en el fango de la política, donde bueno si ustedes no bajan los precios... Otro dato no menor es que no se juntaron con los productores sino con los supermercadistas. Vemos de manera negativa que no se haya hecho la ecualización previa ", admitió Badaloni, quien es vocal de la UIA.

Badaloni insistió en torno al problema de la carga impositiva para producir en Argentina: "Pongo un ejemplo muy sencillo. Por qué un vehículo que se fabrica en Argentina es más económico en Chile, esos son impuestos. Ahí no está la picardía del empresario, no está el empresaurio".

Y disparó con el sector político de Argentina: "Miren bien porque ustedes hay cosas que no las dicen, nos hacen cobrar a nosotros todo. Cuando uno ve al changuito se enoja con el cajero por la mitad del monto son impuestos. Ahí no vemos ni al AFIP (Administración Fiscal de Ingresos Públicos), ni a la política yendo a buscar la mitad del changuito".

Por último, remató que "es el Estado el que está colgado del 50% de los costos de lo que vendemos y nos hacen responsables a nosotros. Eso no está bueno".

