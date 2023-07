Martín Aveiro a fondo: "Los intendentes no somos el 7% que le faltó al peronismo en las elecciones"

Pero a los jefes territoriales se les endilgó no haber "puesto el cuerpo" en la campaña mendocina. Desde la cúpula del partido se viene diciendo que se preocuparon más por sus elecciones en las intendencias que por haber respaldado a las fórmulas y, precisamente por eso, de alguna manera se los responsabiliza por la baja adhesión que tuvieron: 15 puntos, frente a los 20 de La Unión Mendocina y 45 de Cambia Mendoza.

Emir Andraos-Omar Parisi-Martin Aveiro-casas.jpg Aveiro y su delfín, Emir Andraos, con Omar Parisi, durante la campaña del PJ.

"Sacamos quince puntos, sí; pero hubo muchísimo voto que no quiso ser parte de ningún espacio. Es cierto que no hubo una participación muy activa desde los municipios, pero veníamos de un proceso anterior en las otras elecciones, en las desdobladas. Nuestra fortaleza es la gestión y nuestra debilidad es la rosca política. Lo más fácil para nosotros es trabajar, transformar, estar cerquita. No significa que no acompañamos: yo en Tunuyán recibí a tres de los cuatro candidatos a gobernador. Pero planteamos la necesidad de no ocupar un año entero en lo político y eso se entendió", aseguró.

Sin embargo, el hombre del Valle de Uco sostiene que hubo un respaldo invisible para el grueso del frente. Que ayudaron a fiscalizar en todas las mesas que tuvo su departamento y que pusieron movilidad para que todos los que viven en lugares alejados pudiesen ir a votar. De todos modos, no esquivó el mea culpa por aquel "corrimiento" de la campaña que les endilgan los otros justicialistas: "Es cierto que no hubo actos o muestras de concurrencia masiva para poner en valor a las listas provinciales. Ahora sí. Ya hay más unidad y quedó de manifiesto en el encuentro que tuvimos hace poco con todos los precandidatos", afirmó.

► TE PUEDE INTERESAR: La suma de votos en blanco y nulos superó el 24% en las categorías para la Legislatura

Desmintió que haya discriminación

Uno de los aspectos más señalados por el Gobierno local es que la Casa Rosada discrimina a la provincia. Como argumento casi principal se ponen los números de los aportes discrecionales que hace la Nación y que, de acuerdo a algunos relevamientos, tienen a Mendoza como la última en el ranking de destinatarios. Tanto es así que la gestión de Rodolfo Suarez decidió ir a la Corte Suprema para pedir un resarcimiento que podría rozar los cien mil millones de pesos.

Suarez Martin Aveiro Tunuyan.jpg Refutó a Suarez: "No hay discriminación a Mendoza".

Aveiro desmintió que tan animosidad en contra de los mendocinos sea real. Dio algunos números y también recordó situaciones que se dieron durante el macrismo; período en el que, asegura, los municipios peronistas tenían completamente vedado el acceso a la obra pública. ¿Por quién? Según explicó, por el radicalismo y el PRO, pero sobre todo por quien ocupaba el cargo de ministro del Interior: Rogelio Frigerio.

"La coparticipación es la misma con Alberto Fernández que con Mauricio Macri. Y lo discrecional es el 1% de esa coparticipación. Y si uno compara el índice de obra pública, créanme que es diez veces superior a lo que se hizo en la gestión del 2015 al 2019. En esa gestión ni siquiera había ministerio propio (para obras de infraestructura) los municipios peronistas no tenían acceso a la obra pública, por expresa decisión de Juntos por el Cambio: de hecho, en una votación de presupuesto, los intendentes, a través de legisladores, trabajamos para dar quórum pidiendo que por favor "bajaran" obra pública a los municipios", dijo,

"Hoy, si vas al ENHOSA, vas a ver que uno de los puntos de más inversión en Mendoza, es el de las obras de cloacas en Malargüe, que es un municipio radical. Es cierto que lo discrecional no llega como debería, pero si ves la distribución de recursos en los departamentos, uno por uno, surge que el cuadro es otro: no hay discriminación a la provincia", afirmó, contrariando por completo al discurso del oficialismo local.

► TE PUEDE INTERESAR: Diputados aprobó la modificación de los créditos UVA para aliviar la situación de más de 90.000 deudores

Su proyecto para otorgarles un lote a los encargados de finca

"Hay una situación que se da con los encargados de finca, que para mí es fundamental encarar desde la Cámara de Diputados", dijo Aveiro, consultado por las normas que impulsaría si los votos lo acompañan y llega a una banca. "Hay personas que viven en la casa de un propietario, que son encargados de fincas. Y esos trabajadores se jubilan sin la chance de haber tenido un inmueble ni ningún otro tipo de ahorro: el pedido es que aquellos propietarios de finca les aporten un lote con servicios para su retiro", resumió.

Alberto Fernández inauguración 2.jpg Aveiro, Alberto Fernández, intendentes y ministros. El tunuyanino puede pegar el salto a la política nacional.

La idea es para aquellos propietarios que tengan más de diez o quince hectáreas. Deberían aportarles a sus empleados un lote con servicios de no menos de 250 metros cuadrados, con derecho a luz y agua. "Que se lo puede dar algunos años antes de la jubilación incluso. Estamos hablando de beneficiar a personas que hoy se están jubilando con no más de 80 mil pesos. Todos los días nos encontramos con encargados de finca que a los sesenta años no tienen a dónde vivir", graficó.

"Lo otro que haría en el Congreso sería trabajar con un gran proyecto de desarrollo y aportes para la discapacidad. El gran desafío de la discapacidad es no sólo acompañarla, sino incluirla realmente en la sociedad: que esas personas puedan tener un trabajo, porque no alcanza con grandes títulos y publicidades: cuando un chico con discapacidades tiene una pensión, sólo se puede sostener si es que tiene una familia detrás que lo respalde, sino, la cosa se complica y es eso lo que quiero cambiar", expresó.

Por último, el precandidato habló de propuestas, pero ya no de las suyas, sino de las que ve en Juntos por el Cambio. De hecho se dedicó a criticar algunos de los puntos de vista de Patricia Bullrich, que había hablado minutos antes en la misma pantalla de Canal 7: "Acabo de escuchar a una aspirante a la Presidencia decir que sus propuestas son cómo contener piquetes en la 9 de Julio. Y la Argentina es mucho más que la 9 de julio, a decir verdad. Me preocupa que esa sea la mirada que tiene un sector de la política", finalizó.

► TE PUEDE INTERESAR: El Senado aprobó un proyecto que obliga a los candidatos a debatir antes de las elecciones