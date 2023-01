Marisa Uceda repudió declaraciones del nuevo asesor de Alberto Fernández sobre la reforma laboral

"Receta vieja del nuevo asesor presidencial. Repudiamos absolutamente cualquier avance que signifique la pérdida de derechos de trabajadores y trabajadoras. La generación de empleo genuino y de calidad no encuentra obstáculos frente a los derechos laborales", señaló la legisladora mendocina del Frente de Todos en sus redes sociales y acompañó su posteo con la imagen de un título de Ámbito Financiero que alude a la intención del nuevo funcionario de encarar una reforma laboral.

El asesor aclaró que lo que dijo fue a título personal y que no es lo que piensa el Presidente

Aracre y Alberto Fernández.jpg Antonio Aracre, quien asumirá el 2 de febrero como jefe de asesores, junto al presidente Alberto Fernández.

No obstante, luego del revuelo que generaran sus declaraciones, rechazadas no sólo por el kirchnerismo sino también por la dirigencia sindical, el flamante jefe de asesores de la Presidencia dio marcha atrás y aseguró que "Alberto Fernández no piensa ni cree necesaria una reforma laboral".

Antes de que Aracre se retractara el gremialista camionero Pablo Moyano salió a criticarlo con duros términos ante lo que se entendió como un posible intento de flexibilización en los procesos de contratación.

"Frente a algunas consultas periodísticas respecto a pensar nuevos mecanismos de inclusión al mercado del trabajo lo he dicho a título personal y el presidente Alberto Fernández no piensa ni cree necesaria una reforma laboral", aseguró en las últimas horas Aracre.

El ex CEO de Syngenta argumentó: "Mi intención fue proponer un debate pensando en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias sin que se modifiquen los derechos adquiridos del resto".

Antes de asumir en el cargo el próximo 2 de febrero, Aracre encendió la polémica con los dirigentes sindicales al deslizar la posibilidad de avanzar en la discusión de una reforma que "flexibilice y modernice" los procesos de contratación.

"Pensando en qué puede llegar a ser interesante para Juntos por el Cambio para que accedan a sentarse en una mesa de diálogo, a pesar de las disputas que existen en otros temas, podría ser una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo", puntualizó en declaraciones periodísticas.

Pablo Moyano fue durísimo

Pablo Moyano recogió el guante: "Siga soñando Aracre con llevar adelante una reforma laboral. Nuevamente el gremio de camioneros con Pablo Moyano, Hugo Moyano y un montón de organizaciones gremiales vamos a rechazar cualquier intento de reforma laboral".

"Salí a la calle hermano, pelate el culo como se lo pelan los trabajadores camioneros dejando a su familia días y días para llevarse un mango más a su hogar", disparó el sindicalista a través de un comunicado.

