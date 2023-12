Mariana Juri y Sagasti se enfrentaron el Senado Nacional por la elección de nuevas autoridades

Primeros chispazos

Al respecto, la senadora Mariana Juri (UCR), que comparte bancada con el recién llegado a la cámara y ex gobernador Rodolfo Suarez, expresó:

Se refería, claro, a la interpretación que hizo el peronismo. Para los justicialistas, al no haberse prorrogado el periodo ordinario de sesiones -que va del 1 de marzo al 30 de noviembre-, la sesión que convocó la nueva vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, sería inválida.

A ello le agregan que el reglamento indica que las nuevas autoridades deben asumir el 24 de febrero.

Fue la postura de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (PJ) y el formoseño José Mayans (PJ):

En el recinto, Mayans fue el primero en intervenir: “La Constitución contempla que hay un tiempo para las sesiones ordinarias. A partir de allí, se pueden establecer sesiones extraordinarias solamente a pedido del Ejecutivo", cuestionó.

Además, recalcó que “en este momento nosotros estamos en receso, la cámara no está llamada a tener sesión extraordinaria y esta sesión viola la Constitución y el reglamento del Senado. No hay necesidad de empezar mal una gestión de gobierno”.

Debate constitucional

Desatado ese contrapunto, empezaron a llover argumentos para sostener a una u otra postura. Y seguramente no será la última polémica de la era Milei, jalonada por una serie de leyes que calentarán la temperatura del Congreso.

Se entiende, pues, que la UCR haya nombrado hace unos días al ex ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibañez, como coordinador de todos los asesores del partido en la Cámara Alta. Los radicales necesitan de su perfil técnico.

En diálogo con Diario UNO, Ibañez comentó acerca de lo ocurrido en el Senado: "La primera opinión que tengo sobre esta discusión es que no debe analizarse desde un reglamento, sino desde la Constitución. Porque al final de cuentas, el reglamento es algo que dicta cada cámara de acuerdo con las atribuciones que le da la Constitución".

"El Congreso podría autoconvocarse a sesiones extraordinarias en ciertas circunstancias" (Víctor Ibañez) "El Congreso podría autoconvocarse a sesiones extraordinarias en ciertas circunstancias" (Víctor Ibañez)

Y consideró que la crítica del peronismo es "amañada y tramposa" ya que "el espíritu de la reforma del '94 y la doctrina constitucional entienden que el Congreso podría autoconvocarse a sesiones extraordinarias en ciertas circunstancias".

Ibañez enfatizó que en estos momentos de transición, en los que el nuevo gobierno está a punto de enviar al Congreso proyectos de suma importancia para el futuro del país, el camino correcto es "que el Senado tenga sus autoridades y sus comisiones funcionando".

"Sólo una interpretación amañada y reglamentarista haría que el órgano central de discusiones legislativas del país no esté en condiciones de recibir los proyectos de ley que está por mandar el Presidente. Yo me pregunto si el kirchnerismo quiere tomarse vacaciones o hacer que se gobierne por DNU, como hicieron ellos", continuó el ex ministro.

Y completó su postura: "La sesión es plenamente válida. La vicepresidenta de la Nación convocó a nombrar autoridades de la cámara y eso está dentro de sus atribuciones constitucionales".

Es una perspectiva. No la única. Una cosa es innegable: lo de este miércoles fue el primer rechinar de espadas de los muchos que se esperan de acá en más en las lides legislativas.

Ibañez -que es doctor Ciencias Jurídicas y Sociales-, redondeó: "Creo que en lo que viene va a ser muy importante el análisis jurídico y financiero de las normas. De hecho, el primer debate ha sido hoy, y ha sido una discusión relacionada con la interpretación constitucional".

