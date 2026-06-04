El Senado nacional debate la venta de tierras rurales, pagos a acreedores y futuros jueces

El Senado nacional debate este jueves un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca eliminar las restricciones vigentes para que ciudadanos extranjeros adquieran tierras rurales, otorgando mayor autonomía a las provincias en estas transacciones.
La propuesta normativa también introduce un sistema de desalojos acelerados para propiedades usurpadas y modifica las regulaciones sobre el manejo del fuego, eliminando prohibiciones temporales para el cambio de uso de suelos tras un incendio.
El proyecto en el Senado para la venta de tierras rurales
La iniciativa oficial que debate el Senado nacional sobre las tierras rurales propone cambios significativos en la regulación de la propiedad para extranjeros:
- Eliminación de restricciones generales: para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales.
- Prohibición a Estados extranjeros: a pesar de la apertura para empresarios, se mantiene una prohibición estricta para que Estados extranjeros, organizaciones donde un Estado extranjero tenga participación (en el capital o en la toma de decisiones) o fondos fiduciarios integrados por bienes de Estados extranjeros, puedan comprar tierras.
- Rol de las provincias: el proyecto establece que las provincias deberán autorizar las ventas a extranjeros siempre que no participe ningún país extranjero en la operación. Además, cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites, conforme a la Constitución Nacional.
Esta reforma forma parte de un proyecto de ley sobre "inviolabilidad" de la propiedad privada diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El Senado trata pagos a acreedores y pliegos de futuros jueces
Otros temas trata el Senado en la sesión de hoy. El primero: la autorización para efectuar pagos millonarios a fondos acreedores internacionales, con el fin de finalizar litigios financieros que afectan los activos del Estado.
En la sesión parlamentaria también se trata la aprobación de numerosos pliegos judiciales para designar a nuevos magistrados, fiscales y defensores de diversas jurisdicciones del país. Todo, en medio de la polémica interna del oficialismo por el retiro del pliego de la candidata a jueza de Cámara de La Plata, María Verónica Michelli.
Estas medidas forman parte de una agenda de desregulación económica y fortalecimiento de la propiedad privada promovida por el oficialismo y sectores aliados.