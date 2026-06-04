El Senado nacional debate la venta de tierras rurales, pagos a acreedores y futuros jueces

El proyecto en el Senado para la venta de tierras rurales

La iniciativa oficial que debate el Senado nacional sobre las tierras rurales propone cambios significativos en la regulación de la propiedad para extranjeros:

Eliminación de restricciones generales: para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales.

para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras rurales. Prohibición a Estados extranjeros: a pesar de la apertura para empresarios, se mantiene una prohibición estricta para que Estados extranjeros , organizaciones donde un Estado extranjero tenga participación (en el capital o en la toma de decisiones) o fondos fiduciarios integrados por bienes de Estados extranjeros, puedan comprar tierras.

a pesar de la apertura para empresarios, se mantiene una para que , organizaciones donde un Estado extranjero tenga participación (en el capital o en la toma de decisiones) o fondos fiduciarios integrados por bienes de Estados extranjeros, puedan comprar tierras. Rol de las provincias: el proyecto establece que las provincias deberán autorizar las ventas a extranjeros siempre que no participe ningún país extranjero en la operación. Además, cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio dentro de sus límites, conforme a la Constitución Nacional.

Esta reforma forma parte de un proyecto de ley sobre "inviolabilidad" de la propiedad privada diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Senado trata pagos a acreedores y pliegos de futuros jueces

Otros temas trata el Senado en la sesión de hoy. El primero: la autorización para efectuar pagos millonarios a fondos acreedores internacionales, con el fin de finalizar litigios financieros que afectan los activos del Estado.

En la sesión parlamentaria también se trata la aprobación de numerosos pliegos judiciales para designar a nuevos magistrados, fiscales y defensores de diversas jurisdicciones del país. Todo, en medio de la polémica interna del oficialismo por el retiro del pliego de la candidata a jueza de Cámara de La Plata, María Verónica Michelli.

patricia bullrich La senadora Patricia Bullrich, eje de una polémica con los Milei por el retiro del pliego de una futura jueza.

Estas medidas forman parte de una agenda de desregulación económica y fortalecimiento de la propiedad privada promovida por el oficialismo y sectores aliados.