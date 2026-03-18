Suarez y Juri renunciaron formalmente a recibir los aumentos que tendrán los senadores nacionales

Nota de renuncia a aumentos de Juri y Suarez

En este caso se trata de los siguientes aumentos: 2% retroactivo a diciembre del año pasado; más un acumulativo de 2,2% a partir del 1 de enero; otro 2% en febrero; un 1,7% en marzo y un 1,5 % a partir de abril.

Mariana Juri explicó en un posteo en X el destino que debería tener ese monto que ellos se niegan a recibir.

patricia bullrich mariana juri senado reforma laboral Mariana Juri explicó que el aumento de los senadores nacionales al que renunció debe ir a un ahorro del Estado.

"El dinero correspondiente por el aumento debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en el Congreso de la Nación", detalló.

Y en paralelo rechazó la postura que tiene por ejemplo la senadora nacional peronista, Anabel Fernández Sagasti, quien optó por donar parte de su dieta a escuelas o centros de educativos de Mendoza.

"Realizar donaciones implica utilizar recursos públicos para “hacer política” en beneficio del político que dona", marcó Juri.

Villarruel les pidió a los senadores nacionales que donen sus aumentos

Luego de que se acordara en paritarias los aumentos que recibirán los empleados del Congreso de la Nación, a cuyos salarios están atadas las dietas de los senadores nacionales, la titular del Senado y vicepresidenta Victoria Villarruel salió a pedirle a los senadores nacionales que donases sus aumentos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

En aquel momento, la vicepresidenta aclaró que no tiene facultades directas para modificar las dietas fijadas por ley o convenios y señaló que la decisión final depende de cada legislador.

Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su rechazo a la suba y sostuvo que, en el actual contexto económico, “el salario no debe ser aumentado”. Los legisladores oficialistas afirmaron además que sus ingresos se encuentran “muy por encima del promedio de la sociedad”.