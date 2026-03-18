Como lo habían adelantado 6 días atrás, los senadores nacionales de la UCR, Mariana Juri y Rodolfo Suarez renunciaron a recibir los aumentos que tendrán sus pares de la Cámara Alta del Congreso. Se trata del incremento de casi un 10% que elevará las dietas de esos legisladores a unos $11 millones de bruto.
Suarez y Juri renunciaron formalmente a recibir los aumentos que tendrán los senadores nacionales
Rodolfo Suarez y Mariana Juri enviaron una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel en donde renuncian a los aumentos que tendrán sus pares
Este miércoles los dos senadores nacionales mendocinos difundieron la nota formal con la que le informan esa decisión a la presidenta del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Allí explican que para renunciar a ese aumento se pliegan al decreto presidencial 143/2026 fechado el pasado 12 de marzo por el cual se faculta a los senadores nacionales a adherir o no a los incrementos que reciben los senadores nacionales, que a su vez están atados aEn los aumentos que consiguen en paritarias los empleados del Congreso de la Nación.
En este caso se trata de los siguientes aumentos: 2% retroactivo a diciembre del año pasado; más un acumulativo de 2,2% a partir del 1 de enero; otro 2% en febrero; un 1,7% en marzo y un 1,5 % a partir de abril.
Mariana Juri explicó en un posteo en X el destino que debería tener ese monto que ellos se niegan a recibir.
"El dinero correspondiente por el aumento debe ser lisa y llanamente ahorrado por el Estado y aplicado de manera justa y equitativa en su presupuesto, prioridades que han sido fijadas justamente en el Congreso de la Nación", detalló.
Y en paralelo rechazó la postura que tiene por ejemplo la senadora nacional peronista, Anabel Fernández Sagasti, quien optó por donar parte de su dieta a escuelas o centros de educativos de Mendoza.
"Realizar donaciones implica utilizar recursos públicos para “hacer política” en beneficio del político que dona", marcó Juri.
Villarruel les pidió a los senadores nacionales que donen sus aumentos
Luego de que se acordara en paritarias los aumentos que recibirán los empleados del Congreso de la Nación, a cuyos salarios están atadas las dietas de los senadores nacionales, la titular del Senado y vicepresidenta Victoria Villarruel salió a pedirle a los senadores nacionales que donases sus aumentos al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
En aquel momento, la vicepresidenta aclaró que no tiene facultades directas para modificar las dietas fijadas por ley o convenios y señaló que la decisión final depende de cada legislador.
Por su parte, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado expresó su rechazo a la suba y sostuvo que, en el actual contexto económico, “el salario no debe ser aumentado”. Los legisladores oficialistas afirmaron además que sus ingresos se encuentran “muy por encima del promedio de la sociedad”.