Marcos Calvente aclaró que el pedido de renuncias en su gabinete apunta a "evaluar la gestión"

"Yo quiero ver datos, valores, no una cuestión cualitativa. Y eso tiene que ver con la incorporación de herramientas tecnológicas", añadió, y destacó que cuando saque conclusiones podrá decidir la continuidad o no de sus colaboradores.

"Para llevar adelante este proceso, pedí que me pusieran a disposición la renuncia todos los funcionarios de todas las líneas. Es una metodología, un estándar de gestión, una forma de liderazgo", detalló.

Cambios en el organigrama de Guaymallén

Calvente insistió en que los cambios no tendrán que ver solamente con personas, sino con el organigrama de la comuna.

"Estoy justamente en este tránsito de ultimar el nuevo organigrama de la gestión después de un año de haber andado. Se definirá en función de la respuesta que quiero ver del municipio hacia los vecinos, no sólo en servicios, sino que hay temas que tienen que ver con la burocracia o la lentitud de la realización de algunos temas de toda índole, en obras privadas, comercio y demás que tienen que mejorar", puntualizó.

La dimensión política del cambio en Guaymallén

¿Qué peso tiene en esta situación la presunta interna entre Calvente y su predecesor, el también radical Marcelino Iglesias?

"Yo soy consciente de que hay una dimensión política que atender y que muchos le quieren dar esa interpretación", admitió el entrevistado.

Calvente siguió: "El intendente soy yo, el que toma las decisiones soy yo. Yo estuve ocho años como secretario de obras y Marcelino conocía mi metodología de trabajo, mis tableros, mis cálculos, los desarrollos que hacía de cada uno de los programas".

Por lo bajo, lo que se dice es que el nuevo intendente pretende asentar su poder filtrando a aquellos referentes en los que no confía un 100% para poner en sus lugares a alfiles propios.

La coparticipación y la inseguridad en Guaymallén

En otro tramo de la charla, Marcos Calvente se refirió a un hecho que conmocionó a la provincia en la mañana de este lunes: el asesinato a tiros de un niño de 10 años en Los Corralitos, en lo que aparentemente es un conflicto entre familias que tiene algún vínculo con el narcotráfico.

"El caso me afectó particularmente y como padre, porque Benjamín -el chico que falleció- tenía la misma edad que Simón (nota del r.: su hijo), así que ha sido desgarradora esta situación", opinó Calvente.

Crimen Guaymallén Benjamín Rivas 2.jpg Benjamín Rivas (10), la víctima del crimen en Guaymallén.

"No hay palabras para describir lo ocurrido -continuó-. Lo que sí sé es que la Justicia ya tiene detenidosy confío en que resolverá la situación".

Y se preguntó: "¿Qué puede hacer un intendente por la seguridad? Esa es una pelea siempre complicada". En esa dirección, asoció el interrogante con las acciones que toman los municipios. Como se sabe, la Policía tiene jurisdicción provincial, no municipal.

"Por eso primero se tiene que dar la discusión de cuáles van a ser los alcances o las facultades que van a tener las intendencias. Y en función de eso discutir, si el coeficiente de coparticipación se agranda o se achica", remarcó.

Si bien no cree que corresponda a las comunas la función policial, Calvente sí propuso sumar herramientas y organizar mejor las que ya existen: "Tenemos que tener un solo centro de monitoreo metropolitano. Los municipios podemos aportar con recursos físicos, no humanos, cámaras; optimizar la iluminación, definir espacios más seguros. Pero deben ser aportes integrados. No puede ser que cada municipio desarrolle ideas de forma particular".