Marcelino Iglesias consideró inaplicable el pase sanitario dispuesto por la Nación

En una entrevista en Radio Nihuil, con los periodistas Carina Scandura y Carlos Hernández, Iglesias continuó sus críticas a la administración de Alberto Fernández: "Deja librado todo a la voluntad de las provincias y los municipios. Básicamente, nos tiran el fardo. La Provincia poco puede hacer y en las comunas qué podemos hacer. ¿Pretenden que yo vaya a controlar a la gente de un casamiento?".

A modo de ejemplo, Marcelino citó lo ocurrido el fin de semana en su departamento: "Nosotros hicimos la fiesta del Paseo Sinfónico en el barrio Unimev. No se cobró entrada y la gente podía acceder al parque por cualquiera de las calles. El pase sanitario es una norma inaplicable en lugares donde hay más de un ingreso. Es una expresión de deseos del Gobierno para decir 'algo estamos haciendo', nada más".

Vendimia Guaymallen.jpg El fin de semana pasado en Guaymallén se realizó el Paseo Sinfónica con concurrencia masiva.

En la actividad privada sí podría implementarse el pase sanitario

Marcelino Iglesias consideró que en la "actividad privada sí se puede exigir el pase sanitario. Eso es potestad de cada propietario. Hay un debate sobre la constitucionalidad o no de prohibir el ingreso a un evento pero eso lo debe discutir gente más versada. Lo concreto es es que hay que poner el foco en la vacunación y no en este tipo de medidas".

La vacunación en un momento entró en buen ritmo y los grupos de riesgo se vacunaron casi todos por lo que se logró bajar la incidencia del Covid. El problema se generó en los jóvenes La vacunación en un momento entró en buen ritmo y los grupos de riesgo se vacunaron casi todos por lo que se logró bajar la incidencia del Covid. El problema se generó en los jóvenes

El intendente recordó lo que contó su colega de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, respecto de la Fiesta de la Cerveza: "Se puso un puesto de vacunación y fueron más de 600 jóvenes a vacunarse. Cuando les preguntaron por qué no lo habían hecho antes respondieron que fue por fiaca, por pereza o por dejarlo para después".

Luego el dirigente radical volvió sobre el pase sanitario: "En Guaymallén no vamos a apelar a esquemas sancionatorios. No lo hicimos en los momentos más duros de la pandemia, no lo vamos a hacer ahora. La estadística muestra que en Guaymallén hubo menos incidencia del Covid que en otros departamentos donde los intendentes se hicieron los sheriff".

Finalmente insistió: "Lo que hay que apelar es a la conciencia de los jóvenes y a no escuchar a los antivacunas que mienten y dicen cosas locas que hacen daño".

Este mismo martes el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, analizó el pase sanitario nacional y utilizó el mismo término que Marcelino Iglesias: "es ininteligible".