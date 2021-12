El ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, analizó este martes en detalle el pase sanitario nacional que entra en vigencia el 1 enero, y que tendrá validez también en Mendoza,Criticó que la norma "no es comprensible y no queda claro quién es la autoridad de control", lo que se debería coordinar entre la Nación y las provincias. Además, resaltó que "no tiene sanciones. Parece que la única sanción es el no ingreso al evento".