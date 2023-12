Marcelino Iglesias: "Con la discusión por la reina de la Vendimia me dejaron muy solo"

Consultado por Diario UNO, Marcelino aseguró que esta vez no piensa en tener un perfil alto. “Fueron muchos años de cascotazos”, sostuvo. Refiriéndose puntualmente al conflictivo tema de la elección de la reina de la Vendimia, expresó “me dejaron solo”.

Sin embargo, dejó entrever que quizás este periodo de bajo perfil no le dure tanto. “A lo mejor surge alguna idea más adelante”, deslizó.

Perfil alto o bajo, Marcelino Iglesias es un animal político cuya larga trayectoria es digna de conocer.

marcelino iglesias vendimia.jpg Marcelino Iglesias junto a la reina de Guaymallén, Natalia Mercery. El exintendente hizo todo lo que pudo por actualizar conceptualmente a la Vendimia.

“Que hagan lo que quieran con la Vendimia de Guaymallén”

Si bien los que lo conocen desde antes de ser electo intendente de Guaymallén saben que ser picante e ir un poco contra el establishment es parte de su personalidad, los que lo descubrieron recientemente se sorprendieron cuando Iglesias abrió el debate sobre la reina de Guaymallén.

En pocas palabras, lo que sucedió durante su gestión y con su anuencia, fue que el Consejo Deliberante aprobó una resolución eliminando definitivamente la elección de una reina de la Vendimia. El argumento tenía que ver con la idea cosificante de una mujer elegida por sus atributos físicos como representante de una fiesta popular, cuyo objetivo es celebrar la cosecha, el trabajo cumplido.

"Era algo que íbamos a hacer con el resto de los intendentes. Me dijeron que iban a acompañarme" "Era algo que íbamos a hacer con el resto de los intendentes. Me dijeron que iban a acompañarme"

El punto es que Iglesias dice que él no iba a ser el único intendente en plantearlo. “Era algo que íbamos a hacer con el resto de los intendentes, que me dijeron sí, andá que nosotros te acompañamos y me dejaron solo”.

La polémica fue tan grande que llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en el 2022 falló en contra de la ordenanza municipal, diciendo que la Fiesta de la Vendimia era patrimonio cultural intangible de Mendoza, y que no se podía modificar desde un departamento, sino que sus cambios tendrían que plantearse por ley provincial.

En otras palabras, el fallo de la Corte mató a la ordenanza y obligó al municipio de Guaymallén a elegir una representante.

Marcelino Iglesias 2.jpg Marcelino Iglesias marcó un estilo en el municipio más populoso de Mendoza.

Una elección muy diferente de la Reina de la Vendimia

En la Vendimia del 2023, esto se cumplió de una forma muy particular, que tampoco dejó conforme “al mendocino promedio”.

Esta vez, Iglesias dice que se abrió completamente de esta temática.

“Yo le dije al Marcos –por Calvente, el nuevo intendente de Guaymallén- Te dejo la Vendimia, hacé lo que quieras”.

De hecho, consultado por este diario hace algunos días, el nuevo intendente de Guaymallén aseveró que no se ha decidido todavía cómo será la próxima elección. Pero sí manifestó que su intención es alejarse lo más posible de que sea similar a un concurso de belleza.

Por su parte, el exintendente Iglesias sigue sin estar de acuerdo con la elección de la reina. “Desde que me vine a vivir a Mendoza –Iglesias nació en Córdoba, luego estudió en San Luis y finalmente recaló en la provincia- la elección de una reina de la Vendimia siempre me pareció chocante”.

De todos modos y por el momento, este es un tema concluido.

cóndor del acceso sin cabeza 2022 m.jpg El Cóndor del Acceso tras ser decapitado por un temporal.

Algo similar pasó con el Cóndor del Acceso. Una figura emblemática que quedó descabezada después de una tremenda tormenta de granizo y que Iglesias “se atrevió” a cuestionar y a ordenar que la sacaran. Esto inició una discusión que terminó dirimiendo el exgobernador Rodolfo Suarez.

Finalmente, la estatua se salvó del desguace: fue restaurada, luego de pasar de la jurisdicción municipal a ser patrimonio cultural de la Provincia.

“Quedó muy bien la restauración, pero en definitiva sigue siendo un cóndor con alas de paloma”, sentenció.

Nuevo Cóndor Acceso.jpg El nuevo Cóndor del Acceso. "Sigue teniendo alas de paloma", insistió Marcelino.

Un legislador en pos de los derechos sexuales y reproductivos

Volviendo a su etapa como legislador, Iglesias fue el autor de una de las leyes más cuestionadas de las que tocó debatir desde 1983 hasta la actualidad: la Ley Provincial de Salud Reproductiva.

La norma, cuyo debate comenzó a mediados de los 90’, tenía dos conceptos principales: el libre uso y acceso a todas las personas en el Estado de los métodos anticonceptivos disponibles. El segundo era que le abría las puertas a la educación sexual.

“En esa época todos los pañuelos celestes del mundo me querían matar”, bromeó con el ejemplo, pero el trasfondo reviste algún grado de verdad.

Recordó que no fue la Iglesia Católica ni el Arzobispado quienes se querían interponer en la sanción del proyecto, sino grupos fanáticos religiosos, particularmente el sector ultraconservador del seminario del Verbo Encarnado, de San Rafael.

También dentro del Estado tuvo detractores. Remarcó en particular al entonces Asesor General de la Provincia, César Mosso Gianini, quien sacó un dictamen contrario al espíritu de la Ley. “Ni Torquemada hubiera sido tan retrógrado”, manifestó.

De todas maneras, tuvo el apoyo fundamental de quien era gobernador: el peronista Arturo Lafalla. “Al Arturo se le ocurrió que el fiscal de estado, Aldo Giordano, también dictaminara, y lo hizo a favor de la Ley y para no generar más polémica, la ley no se publicó”.

Hay que aclarar que cuando esto ocurre, a los diez días de sancionada la ley, si no se publica, su promulgación es tácita. No se publicó, pero entró en vigencia.

“Si bien hubo funcionarios que me decían 'este no es el momento', también muchos profesionales me apoyaron”.

Recuerda, en particular, a una médica del hospital Lagomaggiore:

“Esa mujer me dijo ‘dejen de pedir permiso, hagan lo que tengan que hacer, porque si no se nos siguen muriendo las mujeres por abortos mal hechos en la guardia del Lago; las tenemos que operar con infecciones tremendas, sino pónganse el ambo y vengan a la guardia y van a ver como votan rápido la ley”.

De cuando Iglesias hizo pública su vasectomía

En su derrotero político, después de ser legislador volvió a tener un cargo en el Ejecutivo: fue director de OSEP, la obra social más grande de la provincia.

Por grado de importancia en el Estado, OSEP es un organismo público similar al ministerio de Salud, aunque orgánicamente está supeditado a las políticas del primero.

Era de esperar que cuando Iglesias asumiera como titular, su gestión iba a tener la impronta que lo caracteriza. Y así fue.

En primer lugar, le abrió las puertas a la anticoncepción quirúrgica –intervención que ya se había convertido en ley en la provincia- formando un equipo de gente afín a la libre utilización de este método, que facilitaba el proceso dentro de la OSEP.

Pero, además, decidió “ponerle el cuerpo” –en el sentido literal de la frase- a la vasectomía, el método de contracepción quirúrgica para los varones.

Lo que hizo Iglesias quizás no tiene precedentes entre los funcionarios, por lo menos en lo que respecta a Mendoza. Citó a la prensa para darles un anuncio.

“El anuncio era que me iba a hacer la vasectomía 'en vivo'. Y así fue", recordó Marcelino.

Se operó mientras los periodistas esperaban que terminara el proceso. Noticia que tuvo muchísima repercusión en su momento.

De esta movida de Iglesias se desprende otra anécdota que lo pinta de cuerpo entero:

“La tarde que me hice la vasectomía, tenía una charla en la tarde sobre medicamentos de alto costo, estaba el Colegio Farmacéutico. Éramos tres en una mesa, yo hablé sobre lo que tenía que hablar y después había un panel de preguntas. Le hicieron una pregunta a cada uno de los demás expositores y otra a mí sobre el tema de los medicamentos. Pero después levantó la mano otra persona y me dijo '¿Le puedo hacer una consulta? ¿duele?'; y ahí nos empezamos a reír, pero me hicieron diez preguntas más sobre la vasectomía.

Iglesias es pródigo en ese tipo de vivencias. Forman parte de su perfil.

Por eso no es conveniente seguirle al pie de la letra el anuncio de que no se hará cargo de debatir cuestiones polémicas en la Legislatura. El dice que “es el pasado”, y está seguro de asumirse como tal. Sin embargo, será cuestión de esperar.