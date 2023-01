Magistrados y funcionarios judiciales de Mendoza, en pie de guerra por el conflicto salarial

Todo comenzó cuando la Asociación de Magistrados de Mendoza -que nuclea a jueces y fiscales- "exhortó a las partes involucradas -funcionarios y Poder Ejecutivo- a dialogar en procura de una pronta solución".

De inmediato, la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza, representada por Marcelo Fekonja, contestó: "Nosotros los exhortamos a (ustedes a) que, por primera vez, demuestren dignidad ante quienes diariamente somos sostén del sistema".

Los funcionarios judiciales son considerados algo así como "la mano derecha" de los magistrados de primera y segunda instancia de todos los fueros, ya que tienen a su cargo la organización de los grupos de trabajo conformados por auxiliares, así como de la agenda interna de audiencias y de la elaboración de futuras resoluciones y sentencias.

Sin embargo, en materia salarial suelen ser los últimos en cerrar acuerdos, que generalmente distan mucho de lo que pretenden. Poco poder de fuego en comparación con otros gremios, incluso del mismo ámbito.

Las negociaciones paritarias con el Gobierno fracasaron a fines de noviembre y el Poder Ejecutivo les dio un aumento escalonado por decreto. Aun así, la sangre llegó al río y durante diciembre hubo varios días de paro y movilización.

La actividad interna del Poder Judicial se resintió aunque no de acuerdo al impacto calculado inicialmente porque muchos funcionarios decidieron parar algunos días para no sufrir tantos descuentos por días no trabajados.

El comunicado que detonó el conflicto en el Poder Judicial de Mendoza

La chispa que encendió el conflicto entre magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Mendoza se produjo el martes 27 por la tarde cuando algunos jueces publicaron en sus redes sociales un comunicado institucional.

Allí exhortaron a las partes en conflicto, léase Asociación de Funcionarios y Poder Ejecutivo, a "dialogar en procura de una solución". Y más aún: reconocieron que el trabajo de los funcionarios judiciales "es necesario para la adecuada y eficaz prestación del servicio de justicia".

Y agregaron que "la sociedad mendocina y los operadores del derecho -entiéndase abogados- son beneficiarios" de esa prestación.

La contestación de la Asociación de Funcionarios Judiciales de Mendoza

Rápidamente, la Asociación de Funcionarios, a través de Marcelo Fekonja, recogió el guante y replicó con un comunicado durísimo. Consideró que los magistrados responsabilizan a los funcionarios por el conflicto salarial y sus derivaciones y les pidió "que por primera vez demuestren dignidad con "quienes diariamente sostienen el sistema de justicia".

Los trató "mezquinos" y los acusó de "dejarnos solos para proteger sus muy buenos salarios".

