Paso internacional: Chile se comprometió a reforzar el personal de migraciones sólo los fines de semana

Las autoridades chilenas a cargo del Paso Los Libertadores, acordaron reforzar la cantidad de gente para realizar los trámites en migraciones, pero sólo los fines de semana -viernes, sábados y domingos-

Báscolo sugirió, además, que quienes quieran vacacionar en Chile intenten programar su viaje en horarios nocturnos o de madrugada, que son horas en las que los tiempos de espera son muy cortos.

Un acuerdo entre Chile y Argentina punto de firmarse

El Jefe del Paso Internacional explicó qué fue lo que se acordó en la reunión entre cancillerías.

Los representantes de Chile se comprometieron a doblar la cantidad de casillas de atención desde el viernes y hasta el domingo de cada semana, a partir de las fiestas de fin de año, enero y febrero.

En total, durante los fines de semana habrá 14 casillas habilitadas en Libertadores.

Sin embargo, durante los días de semana, las personas para atender a los turistas que crucen no serán más de siete.

A la Argentina se le pidió formalmente arreglar el sistema sanitario.

Del lado argentino, esta problemática no existe, no solo porque hay suficiente personal, sino porque los controles que se realizan en la aduana son aleatorios, es decir que no se hacen en todos los vehículos que cruzan.

Báscolo comentó que el convenio al que se llegó está a punto de firmarse entre los dos países, sin embargo, la puesta en marcha ya tendría que haber comenzado - a partir de Navidad-

Consejos para viajeros que no quieren esperar

Si hay alguna forma de pasar los controles aduaneros del lado de Chile sin demorarse tanto, esa es la de viajar entre las 19 y las 7 de la mañana. Báscolo explicó que dentro de ese rango horario, las demoras son de aproximadamente 30 minutos.

En cambio, a partir de las 7 comienza a formarse una larga fila de vehículos que en muchas oportunidades producen más de 5 horas de espera.

Les aconsejamos a los turistas que planifiquen su viaje y que traten de no manejarse en horarios pico, es decir, de 7 a 19

Otro consejo que brindó fue que, si viajan en un vehículo particular, carguen los datos por internet antes de viajar.