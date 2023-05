Luján, el heterogéneo municipio que pasó de ser oficialismo a oposición y se volvió apetecible para 11 precandidatos

La decisión de Bragagnolo de no ir por la reelección, comunicada a horas de la presentación de listas, hizo ruido.

Desde el oficialismo demarchista, que poco antes de aquella bomba había decidido separarse de Cambia Mendoza y formar su propio frente, aún están levantando los pedazos pero confían en que lo construido hasta ahora trasciende a una persona y en eso se apoyan para fortalecer la precandidatura a intendente de Esteban Allasino, el actual Jefe de Gabinete de la Municipalidad.

Desde el interior de Cambia Mendoza se frotan las manos. Natalio Mema, el secretario de Servicios Públicos de la Provincia, será el precandidato de Alfredo Cornejo. Que en Luján siga gobernando el frente oficialista provincial es el objetivo. Se sienten parte responsable de la transformación del departamento y es eso lo que le intentarán hacer ver al vecino.

"No subestimo nunca electoralmente al peronismo", dice uno de los postulantes. Claro, al igual que para las PASO provinciales, el peronismo presenta cuatro listas en Luján pero todos se han prometido que después de las Primarias, caminarán juntos para gobernar el departamento. Paloma Scalco, la precandidata de la conducción actual del PJ, resalta sobre el oficialismo y Cambia Mendoza: "Se separaron pero son iguales; la oposición está acá".

Esteban Allasino, el precandidato de Bragagnolo y de De Marchi en Luján

No asoma como una figura conocida en la política mendocina pero hace casi ocho años que ocupa un papel clave en el municipio como jefe de Gabinete. Tiene 38 años, es ingeniero civil y sabe de gestión pública. Esa es su carta de presentación.

Esteban Allasino Luján de Cuyo.jpg Esteban Allasino, precandidato a intendente de Luján de Cuyo por La Unión Mendocina.

"Estamos convencidos de que vamos a ganar", dice emulando al actual intendente, Sebastián Bragagnolo que hace días dijo que el triunfo sería abrumador en Luján, con él o con Allasino. Para apuntalar al nuevo precandidato de La Unión Mendocina, De Marchi y Bragagnolo aparecen públicamente con él lo más posible, tanto presencialmente como en la cartelería que ya explotó en el municipio.

"Lo que hemos construido trasciende a una persona y eso se logró gracias a la transformación de la cultura de la forma de gestionar la cosa pública", confía Allasino. Ese cambio, explica, comenzó hace ocho años cuando se plantearon un nuevo método de gestionar, modificándolo desde la raíz. "Y así lo hicimos, con obras que se ven y otras que no se ven".

"Según el último censo se ha duplicado la cantidad de casas que hay en Luján. No es por nada que la gente elige venir a vivir al departamento y los inversionistas deciden instalar sus emprendimientos aquí", dice con orgullo el jefe de Gabinete actual.

Desde la oposición, y desde el seno de Cambia Mendoza también, se le achaca a la gestión todo lo que falta, especialmente en el Sur del departamento.

"Nos encontramos con un municipio que no recogía ni la basura", recuerda. "En Perdriel y en Agrelo ahora tienen cloacas y pavimento. 100 familias que vivían en el Bajo hoy tienen sus casas y allí está el parque para niños más grande de Mendoza", agrega.

Pero "lo más importante no es que ellos lo digan sino que nosotros sabemos muy bien qué es lo que falta en Luján", dice.

"Nos dicen que hay que hacer el hospital, que hay que hacer escuelas y comisarias y sí ¡hagámoslas!" "Nos dicen que hay que hacer el hospital, que hay que hacer escuelas y comisarias y sí ¡hagámoslas!"

Claro, lo resalta porque son obras de competencia provincial y con esa frase le pasa el saco a quien le quepa.

Cambia Mendoza apunta a instalarse con dos apellidos bien lujaninos

No hay quien no haya escuchado de los Mema y los Bertona en Luján de Cuyo y eso, en materia electoral, se analiza como una ventaja.

Natalio Mema será el precandidato de Alfredo Cornejo. El secretario de Servicios Públicos viene de una familia de comerciantes que se supo instalar con fuerza en Luján. Su objetivo, como la cara de Cambia Mendoza en el departamento, es que el frente lo siga gobernando.

Claro, hasta hace meses lo hacía, como parte de la alianza con el demarchismo pero desde que Omar De Marchi decidió abrirse camino por fuera, Luján se transformó en un terreno que el oficialismo provincial pretende para sí.

Para lograrlo, Mema presenta a Cambia Mendoza como partícipe necesario de los logros de las gestiones de De Marchi antes y Bragagnolo ahora.

"Hemos trabajado juntos en la transformación de Luján" "Hemos trabajado juntos en la transformación de Luján"

Creen, desde el oficialismo provincial, que sin el aporte clave de la Provincia, nada de lo que pasó en estos ocho años podría haberse realizado. De hecho, esta semana el funcionario estuvo de campaña en el municipio acompañado por Cornejo y por Rodolfo Suarez.

Natalio Mema Luján de Cuyo.jpg Natalio Mema será el precandidato a intendente de Alfredo Cornejo en Luján de Cuyo.

Como crítica hacen foco puntualmente en el crecimiento de los asentamientos informales. "El municipio tiene que congelar ese crecimiento. Hay que tomar las riendas", dice Mema con fuerza de campaña.

Matías Bertona, en tanto, es el precandidato de Luis Petri en Luján de Cuyo. Tiene 39 años y es enólogo. Supo abrirse camino en el mundo del vino siguiendo el ejemplo de su familia.

No ha hecho política, hasta ahora, cuando decidió sumarse con ideas claras para modernizar el Estado, acompañar a las startups y apostar por las energías renovables en el departamento.

Matías Bertona Luján de Cuyo.jpg Matías Bertona es el precandidato a intendente de Luis Petri en Luján de Cuyo.

"Tomé la decisión de ingresar a la arena política luego de que en Estados Unidos me reconocieron la dificultad que tienen para comprar vinos argentinos. Sobre todo con la cantidad de trabas burocráticas que exige Argentina a los empresarios para que puedan exportar", reconoció.

La inclusión social también un objetivo y es por ello que creó junto a unos amigos una ONG para ayudar a familias de escasos recursos.

"No podemos estar ajenos a lo que nos pasa alrededor. Hay que involucrarse y aportar para que todos estemos mejor socialmente", dijo y marcó como ejes de campaña y de la agenda del Luján del futuro a las energías renovables, empresas de triple impacto, sustentabilidad energética y cuidado ambiental, la vitivinicultura y el cuidado estricto del recurso hídrico.

El peronismo se presenta con 4 precandidatos como una alternativa real en Luján

El quiebre de Cambia Mendoza se sintió como aire fresco en un peronismo que no acabó por lograr la unidad para las PASO pero que confía -y se compromete hacia adentro- en que caminará todo junto en las elecciones generales, tanto provinciales como municipales.

"El peronismo ha recuperado competitividad y somos una alternativa real. Esa energía se contagia porque la gente reconoce que estamos trabajando para gobernar", dice entusiasmada Paloma Scalco, la precandidata a intendenta de la lista Omar Parisi.

paloma scalco lujan de cuyo.jpg Paloma Scalco, precandidata a intendenta del peronismo por la lista de Omar Parisi.

Scalco es la más joven de los que quieren alzarse con la intendencia. Tiene 32 años pero mucha experiencia en el municipio: a fin de año termina su segundo mandato como concejala.

Habla con convencimiento de tres ejes principales en los que el peronismo basaría su gestión si llegase a ganar la elección:

Fortalecer la seguridad con la recuperación de la figura de los preventores municipales y así crear corredores seguros de la escuela a las paradas de colectivo;

con la recuperación de la figura de los preventores municipales y así crear corredores seguros de la escuela a las paradas de colectivo; Un trabajo en conjunto con los privados gracias a incentivos fiscales para lograr inversiones que permitan el arraigo de jóvenes en lugares como Agrelo o Ugarteche donde se asientan las bodegas lujaninas;

para lograr inversiones que permitan el arraigo de jóvenes en lugares como Agrelo o Ugarteche donde se asientan las bodegas lujaninas; Y la ansiada terminación del hospital "con fondos provinciales y municipales".

En las Primarias lujaninas se reflejan las cuatro listas de las PASO provinciales. Por la de Guillermo Carmona, el precandidato a intendente es Andrés Benites.

"Con Benites apostamos a la experiencia", presentó Carmona a su elegido para caminar y gobernar Luján.

Es trabajador municipal jubilado, fue asesor gremial en OSEP y dirigente sindical.

Guillermo Carmona Andres Benites.jpg Guillermo Carmona junto a Andrés Benites, su precandidato a intendente en Luján de Cuyo.

Entre los principales lineamientos, Avanza Mendoza impulsa una mejora salarial para los empleados municipales, dado que "es paga uno de los salarios mas bajos en relación al resto de las municipalidades de la provincia".

Y en cuanto a la gestión, plantea "apoyar a pequeños y medianos productores agrícolas con financiación para la gestación y puesta en práctica de huertas comunitarias; refuncionalizar espacios hoy ociosos para la generación de consultorios médicos; y trabajar en la prevención del delito con puestos de vigilancia estratégicos en zonas urbanas y rurales".

Gustavo Palacios, empleado público, maestro mayor de obra y como dice de sí mismo: "En Luján me conoce todo el mundo". Es otro de los precandidatos a intendente del peronismo, acompaña la lista a gobernador de Alfredo Guevara y llega a las PASO con objetivos más que claros.

Hoy por hoy, la visión está puesta en que se instalen las figuras en cada uno de los departamentos para poder dar un salto dentro de cuatro años.

Gustavo Palacios Luján de Cuyo.jpg En el centro de la imagen, Gustavo Palacios, el precandidato a intendente de La Base, en Luján de Cuyo. A su lado a la derecha, Alfredo Guevara, precandidato a gobernador.

"Nuestro espacio está conformado con militantes de base y tenemos llegada a los vecinos porque hace años que estamos en la calle. El desafío es ganar las PASO pero si no se da, queremos dejar asentadas las bases para el 2027", explica.

En su mirada de Luján recalca lo que advierten en cada uno de los sectores políticos: el Sur del departamento está olvidado.

"Esta gestión se ha focalizado en el sector medio-alto con obritas que se ven pero faltan cloacas y el hospital", dice con dureza.

Marcela Tobio también buscará será ser la intendenta de Luján por la lista de Nicolás Guillén. Tiene 53 años y un amplio currículum. Es técnica superior en administración de empresas, estudió comunicación social e hizo dos años de abogacía. Es emprendedora y gerenta de un supermercado.

Marcela Tobio Luján de Cuyo.jpg Marcela Tobio, precandidata a intendenta de Luján de Cuyo por la lista de Nicolás Guillén. En la imagen es la que aparece a la derecha.

Es alvearense pero hace 11 años que vive en Luján, nada más y nada menos que en Vertientes del Pedemonte, una zona que a gritos pide ordenamiento territorial y, según dice, "presencia municipal". Pero no solo allí se requiere: "Esa situación se da también en el Sur. Por eso hay que tener claro que la equidad es el concepto".

"Hoy la equidad social se ve dañada por la poca oferta educativa y las imposibilidades del transporte público", dice y explica con claridad: "No se puede tener que hacer dos horas de ida y dos de vuelta para poder ir a estudiara una universidad".

"No me sirve lo que esté bien en Vistalba si hacés tres kilómetros y ya no tenés veredas ni contención aluvional", agrega.

Tobio representa a fuerzas como el PTP, CCC, Movimiento Evita, Somos y Unidos por Luján, sectores que muchas veces se sienten menospreciados y estigmatizados: "Tenemos un equipo amplio de abogados, comerciantes, empresarios, personas que trabajan en la economía popular".

"Queremos sacarle el mote de choriplanero al militante del Movimiento Evita y la invisibilidad que tiene su trabajo". "Queremos sacarle el mote de choriplanero al militante del Movimiento Evita y la invisibilidad que tiene su trabajo".

El Frente de Izquierda y su objetivo de volver a ser

Cada uno de los precandidatos a gobernador del Frente de Izquierda presenta a un postulante para la intendencia en Luján.

Por el Partido Obrero, de Víctor Da Vila, el precandidato será Facundo Terraza. Un joven licenciado en márketing y administración de 36 años.

Facundo Terraza Luján de Cuyo.jpg Facundo Terraza, precandidato a intendente de Luján de Cuyo por el Frente de Izquierda.

Su planteo es claro: poner de pie lo que representó el Frente de Izquierda sin que al voto bronca del electorado lo acapare la derecha.

Pero para que eso se dé, dicen en el P.O. es este sector el que tiene que tomar las riendas de la Izquierda en Mendoza: "El PTS, que lleva a Noelia Barbeito como precandidata a gobernadora, está ausente en los debates. Nosotros estamos en todos los barrios, en los sindicatos y en las organizaciones. Buscamos que se plante la Izquierda, que recupere el poderío de 2013 y para eso tiene que tomar las riendas el Partido Obrero".

Como bandera presentarán un plan de urbanización de barrios "urgente" y la creación de sedes del mercado central en cada departamento para fortalecer la industria de la alimentación: "Los comedores se han triplicado", en los últimos años.

Como tercer eje, hace foco en el acceso al terreno. "El departamento de Luján es muy extenso pero se ha concentrado población en el piedemonte porque acceder a un terreno en el llano es complicado. Proponemos el empadronamiento de terrenos ociosos y baldíos para que se puedan llevar a cabo viviendas en ellos".

Alejandra Vargas será su competidora en la interna. Tiene 48 años y vive en Perdriel. Se recibió de docente hace pocos años, después de estudiar de adulta. Acompaña en la lista al precandidato a gobernador Lautaro Jiménez.

Alejandra Vargas FIT Luján de Cuyo.jpg Alejandra Vargas, precandidata a intendenta de Luján de Cuyo por el Frente de Izquierda.

"Este es un partido de trabajadores para trabajadores. Queremos hacer política para ellos; tomar decisiones para facilitarles la vida", dice Vargas y ejemplifica: "En Perdriel el sistema de transporte no es eficaz, ¿y por qué sucede? Porque a las decisiones no las toman los que se toman el micro. Lo mismo pasa con los centros de salud".

Vargas ha vivido en carne propia la desigualdad: "Trabajé en la viña porque vengo de una familia de contratistas". Y desde ese lugar plantea que un contratista no puede ganar $83.000 cuando un legislador cobra un sueldo de $550.000.

El Partido Verde, dos precandidatos de palos distintos para pelear por un Luján menos desigual

La fórmula Mario Vadillo- Emanuel Fugazzotto presenta dos opciones muy distintas en Luján de Cuyo.

Uno de los precandidatos a intendente será Orlando Pety Ibaceta, un jubilado de 66 años proveniente de una familia de contratistas.

Pety Ibaceta Luján de Cuyo.jpg El precandidato a intendente Pety Ibaceta junto a Mario Vadillo.

Vivió en Ugarteche gran parte de su vida y ahora reside en el centro de Luján. Tiene 7 nietos y resalta: "La familia es lo primero".

La base de su dedicación política siempre estuvo dada por lo social. Fue presidente del club deportivo Chacarita y fue desde allí que se enfocó casi con exclusividad a la contención infantil.

"Contener a los niños tiene que ser una política municipal, no solo desde el deporte sino también desde la salud", dice. Y lo plantea de ese modo porque una de sus grandes batallas es la concreción de una guardia pediátrica para el Carrizal: "En Luján no hay guardia pediátrica. El vecino no puede ir hasta el Notti por una urgencia".

Sabe que la elección será dura para el Partido Verde y que en Luján son muchas las opciones pero se para para analizar al electorado desde otro punto: "Creo que la política ha cambiado mucho y que el que vota hoy ya no se aferra a un partido; la gente no se casa con el partido tradicional sino que vota propuestas, y nosotros las tenemos muy interesantes".

Fernando García es el otro precandidato del Partido Verde. Tiene 53 años y es de Comodoro Rivadavia pero hace 7 años que vive en Luján de Cuyo.

Viene del ámbito privado, es piloto de avión y la gerencia y conseguir resultados son su marca. "El resto son más de lo mismo. Si la población se da cuenta de esto, puede haber un cambio en el voto", se entusiasma.

Fernando García Luján de Cuyo.jpg

"Decidí involucrarme en política porque es desde el único lugar del que se pueden cambiar cosas", reconoce. Y se identifica con el partido por sus ideales: el cuidado del medio ambiente y la defensa del agua y la transparencia.

En Luján, señala que hay varias alarmas encendidas: una es la disparidad de realidades en distintos sectores del departento: "En algunas zonas de Luján tenés resueltos todos los servicios y en otras como en Agrelo, no tenés agua, calefacción ni electricidad".

También hace hincapié en la falta de comunicación entre el municipio y el vecino; en la necesidad de aportar a la Educación con cursos descentralizados para que los jóvenes tengan salida laboral según lo que requiere Luján; en el estado de las salitas de salud para la primera atención; y en aportar a la seguridad con herramientas tecnológicas de prevención, cámaras y software de reconocimiento facial en los ingresos al departamento, y en lugres estratégicos como en los quick point y en los supermercados.