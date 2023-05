En Guaymallén las figuras que pelean por la gobernación pujan por instalar a sus poco conocidos candidatos

Eso es suficiente para entender porqué los candidatos que se alistan para suceder a Marcelino Iglesias se arremangan para dar duras batallas internas en las PASO del 11 de Junio y luego en las generales. Todos parecen sentirse con chances de acercarse al sillón porque Iglesias ya no podrá reelegirse, y sin él en la boleta, la competencia parece un poco más fácil.

De hecho los tres frentes que parecen posicionarse en el podio de los próximos comicios llevan al menos dos precandidatos en Guaymallén. Tal es la disputa que el PJ, que adoptó el nombre del Frente Elegí, impulsa a 5 aspirantes.

Sin embargo, más allá de la cantidad y de los nombres de los que aspiran a ser el futuro intendente, es claro que acá se jugará una batalla de arrastre entre las figuras que compitan por la gobernación y otras que tienen buena imagen, que buscarán posicionar a sus alfiles poniéndose las campañas al hombro.

Para decirlo con todas las letras, en Guaymallén Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Guillermo Carmona y Omar Parisi, sólo por citar a algunos de los aspirantes a la gobernación, tendrán que caminar arduo para hacer conocer a sus precandidatos, ya que los vecinos, por enojo con la clase política o por desinterés, no saben ni quiénes son los que aspiran a ser su intendente. A eso lo han comprobado la mayoría cuando llega a golpear una puerta en medio de la campaña.

"No prometemos, nos comprometemos"

En el frente oficialista de Cambia Mendoza ya parecen haber dejado atrás la dura pelea que se desató por quién sería el ungido por Marcelino Iglesias como su candidato a sucederlo. Esa posta que recibió el secretario de Obras Públicas, Marcos Calvente, -pero que también apetecía el ex secretario de Gobierno Nicolás González- es lo que buscarán mostrar en la campaña que ya arrancó.

Por eso la estrategia es que en el primer tramo lo acompañe el intendente Marcelino Iglesias, y más tarde también se sume Alfredo Cornejo, para ponerse la campaña al hombro e instalar el nombre de Calvente como la garantía de continuidad de la gestión. "Él tiene un perfil más técnico y le falta reconocimiento público, por eso nos vamos a involucrar todos en la campaña", admiten por lo bajo.

Marcos Calvente y Marcelino Iglesias.jpg Marcos Calvente, el secretario de Obras Públicas de Guaymallén, tendrá el respaldo del intendente Marcelino Iglesias y del mismo Alfredo Cornejo para caminar la comuna en medio de la campaña.

Tienen claro que los opositores han puesto varias lupas sobre la intendencia y que buscarán golpear la gestión que lleva 8 años en Guaymallén, pero aseguran que apelarán a la credibilidad que han construido en el electorado y que no harán grandes promesas, sino que se comprometerán a sostener el nivel de obras e inversiones que viene teniendo la comuna.

Sobretodo apostarán a mantener el ritmo de obras de saneamiento de agua y cloacas, que viene encarando ese municipio.

"Es probable que se escuchen muchas propuestas mágicas, pero quien vive en Guaymallén sabe que eso nunca terminó bien", dicen y sostienen que la base de la estrategia electoral es la continuidad de gestión.

Zingaretti es precandidato de la lista de Luis Petri en Guaymallén.jpg

En el mismo frente, pero en la lista de Luis Petri también dará batalla Jorge Zingaretti, un dirigente que supo ser concejal en esa comuna y que ahora tiene la dura tarea de competir con el alfil que impulsa tanto la gestión comunal como la provincial.

Este radical, puso entre sus prioridades descentralizar el municipio reactivando las delegaciones para agilizar varios servicios que hoy se ralentizan, reacondicionar establecimientos educativos y reactivar el sistema de prevención de seguridad municipal.

El PJ lleva 5 listas con la idea de sumar y consolidarse

Lejos de la ansiada lista de unidad, el Peronismo mendocino impulsará 5 listas en Guaymallén, con la premisa de que así todos pueden competir y a la vez cada uno suma a la tarea de movilizar a todos los sectores del atomizado partido.

Rafael Moyano y Guillermo Carmona.JPG El senador Rafael Moyano es la apuesta que impulsa el precandidato a gobernador Guillermo Carmona en la lista Avanza Mendoza.

Así el precandidato a gobernador Guillermo Carmona impulsa al senador Rafael Moyano, el kirchnerismo que lidera Omar Parisi apuesta por la diputada Natalia Vicencio y por Sergio Ontivero; Nicolás Guillén, un referente de los movimientos sociales, impulsa a Lautaro Cruciani y el abogado Alfredo Guevara lleva a Omar Dabul.

Natalia Vicencio con Omar Parisi y Lucas Ilardo.jpg La diputada provincial Natalia Vicencio es la precandidata del kirchnerismo en Guaymallén que respaldan Omar Parisi y Lucas Ilardo.

Además, el hecho de no tener que competir con Iglesias parece haber envalentonado a los peronistas que harán lo imposible porque los vecinos no los liguen con la última gestión del PJ en esa comuna: la del ex intendente Luis Lobos, hoy condenado por hechos de corrupción.

Así desplegarán allí distintas estrategias para evidenciar lo que definen como carencias de la gestión de Iglesias: "acá hay ausencia de gestión y eso lo dicen los vecinos en las caminatas que hacemos", dicen casi al unísono los peronistas.

Entre otras cosas critican las demoras de la obra pública en Guaymallén y la falta de control de la obra privada, y citan como gran ejemplo el caso del constructor Florentino Paco, en cuya obra de un complejo de viviendas que levantaba de manera ilegal, murió un niño de 6 años.

Alfredo Guevara impulsa a Omar Dabul.jpg El abogado Alfredo Guevara lleva a Omar Dabul como su precandidato a intendente en Guaymallén.

Los ejes para fortalecerse como una opción electoral potente serán apostar a mejorar la seguridad, la obra pública municipal, el desarrollo económico para apalancar a las pequeñas y medianas empresas y a los comerciantes como fuentes generadoras de empleo; y también bajar el costo de las tasas municipales.

Entre las propuestas resaltan la creación de la policía municipal, la instalación de 200 cámaras de seguridad con un centro de monitoreo -que son dos de las bases de la propuesta de Rafael Moyano- y apuntalar la obra pública estructural para que responda a un estricto ordenamiento territorial, que es una idea que impulsa Natalia Vicencio.

Omar De Marchi impulsa a un senador del PRO y a un empresario radical

Omar De Marchi, líder del nuevo frente La Unión Mendocina, duplicó su apuesta para batallar en Guaymallén: por un lado impulsa a su alfil, el senador provincial Gabriel Pradines, y por otro sumó a un radical que ya compitió por el sillón de intendente y quiere revancha, el empresario Fabián Manzur.

Gabriel Pradines Marcos Quattrini fabian manzur.jpg Gabriel Pradines, el senador del PRO que competirá por la candidatura en Guaymallén, junto a Marcos Quatrini, dirigente de la Coalición Cívica, y a su oponente en la interna el empresario radical Fabián Manzur.

Cada cual con distintas tácticas buscarán distanciarse de la gestión de Marcelino Iglesias, de quien fueron socios hasta hace poco tiempo atrás.

En esa búsqueda por diferenciarse, llamativamente también coinciden con el peronismo en el diagnóstico de lo que falta en Guaymallén, y remarcan que lo que más les piden los lugareños es seguridad, obras de saneamiento, vivienda y trabajo.

Sobre esos planteos, Pradines también proyecta un centro de monitoreo que funcione con 180 cámaras y 20 domos y un cuerpo de preventores en bicicleta para controlar paseos comerciales, plazas y otros espacios públicos. "Hemos visto la experiencia de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires y ya sabemos que supone una inversión de unos $160 millones, pero es lo que necesita la comuna para bajar el delito", proyectan desde ese sector del PRO.

Por su lado, los radicales de La Unión Mendocina, también comparten la necesidad de reactivar el cuerpo de preventores, pero apuestan a que reactivando la construcción de viviendas puedan no sólo paliar ese déficit habitacional, sino en paralelo generar empleo local, directo e indirecto. Por eso planean imitar en parte lo que hizo Daniel Orozco en Las Heras.

"Hemos hecho un relevamiento de muchos lotes valdíos y la idea es convocar a esos dueños, a desarrollistas y constructores y avanzar en la construcción de viviendas. Así esas personas que no acceden a una casa porque no tienen los medios para calificar a un préstamo pueda tener su casa, pagar una cuota similar a la de un alquiler y en paralelo se generan muchos puestos de trabajo, no sólo de los albañiles, sino de todo la industria de la construcción", remarcan en el equipo de Manzur.

La izquierda también tendrá internas

En el Frente de Izquierda Unidad también tendrá internas en la comuna más apetecida por todos. En esa alianza el precandidato a gobernador y ex legislador, Lautaro Jiménez respalda al docente Gerardo Bustamante, mientras que el su oponente en será Federico César Telera Condori.

Gerardo Bustamante es el precandidato del FIT en Guaymallén.jpg Gerardo Bustamante es el precandidato que impulsa Lautaro Jiménez, dentro de la interna del FIT.

Al menos la lista que lidera Jiménez, y que lleva a Noelia Sosa como precandidata a la vicegobernación, se ha inclinado por impulsar que los docentes se metan en política y que de hecho sean precandidatos en varias comunas. Su lema de campaña es que votar docentes "es apoyar la educación pública", y en su plataforma incluyen varias políticas educativas,

El candidato del Partido Verde quiere eliminar la tracción a sangre

Por su lado, el Partido Verde que comanda Mario Vadillo, lleva al abogado jubilado Oscar Mellado como su precandidato a pelear por la intendencia de Guaymallén.

Oscar Mellado, el precandidato del Partido Verde.jpg El abogado y defensor de los derechos de los animales, Oscar Mellado pretende crear el primer hospital público veterinario en Guaymallén.

Mellado no sólo es conocido en el ámbito del derecho, sino también como un consabido ambientalista y defensor de los derechos de los animales.

De hecho, en enero pasado, como integrante de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva), hizo pública una carta al intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para pedirle que eliminara la tradicional fiesta del chivo. El argumento era que allí "se masacran miles de seres inocentes en una tradición que implica una vulneración masiva de los derechos de los animales no humanos (ANH), de seres sintientes cuyo único deseo es vivir.

Por tanto, entre los pilares de su campaña está construir el primer hospital público veterinario, para el que ya tendría un terreno en Los Corralitos, y a la par eliminar por completo la tracción a sangre. De hecho para esto último ya presentó un proyecto en la Legislatura en conjunto con Vanesa Lucero y con el aval del diputado Emanuel Fugazzotto, hoy precandidato a vicegobernador del Partido Verde.