Luis Petri se reunió con Cornejo y ya le comunicó que no será candidato a diputado nacional

Se sabe que hablaron del futuro de la provincia y el de la coalición, respecto al cual el esteño ratificó que permanecerá adentro. Lo que sí, no lo esperen en el Congreso de la Nación porque no va a llegar: UNO confirmó que las chances de esa precandidatura están 100% caídas.

No es algo que agrade a la cúpula del radicalismo. Todo lo contrario. De hecho, fuentes que estuvieron con Cornejo en las últimas horas confirmaron que el sancarlino le pidió a Petri que acepte estar en esa boleta del 13 de agosto y que lo considera una de las mejores opciones (sino la mejor) para encabezar la lista.

Evidentemente, no lo pudieron convencer al oriundo de San Martín, que parece sostener el convencimiento que mostró previo a las urnas: "O soy gobernador o no soy nada". Muchos no le creían.

Patricia Gimenez-Luis Petri.jpg Petri no va, pero impulsa a su compañera de fórmula, Patricia Giménez.

Lo que no implica que esté cerrada la chance para un cargo nacional: "Es muy cercano a Patricia Bullrich, es un ganador, porque lo demostró el domingo con sus números, es experto en seguridad, y encima es 'halcón'", expresaron, con más deseo que datos, pero enumerando atributos desde el entorno.

Claro, la decisión es impulsarlo -quiera él o no- para que un eventual gobierno bullrichista lo tenga entre sus funcionarios o incluso, como dijo Julio Cobos en las últimas horas, que se lo piense como precandidato a vicepresidente.

Todo esto sobrevoló el mitin con Cornejo, del que no se conoce mucho contenido ni mucho menos temario. Petri dijo horas después que trabajará "para que se escuchen las propuestas que llevaron a la elección" y que, como se sabe, lo condujeron a quedarse con 4 de cada 10 votos en las primarias del frente.

Las chances de Patricia Giménez y el futuro de Luis Petri

Si no es él, tiene que ser ella. Así lo ve el grupo que los impulsó en la campaña y que ahora tiene una renovada expectativa política: en primer lugar, por esto mismo: las chances de que Gimenez vaya al Congreso. En segundo, porque con el sistema interno, Petri logró colar cinco candidatos el las listas para la Legislatura. Con los números que suele tener Cambia Mendoza, ya estaría prácticamente garantizado que el cimbronazo que lograron traerá al menos un par de bancas como fruto.

camara de diputados.jpg Mendoza renovará 5 bancas en la Cámara de Diputados del Congreso.

¿Y a Patricia Giménez le interesa volver a la Cámara Baja? Sí. "Está dispuesta a escuchar la propuesta", dicen los suyos, aunque en realidad el interés es mucho más grande que el que representa esa frase. Días atrás, todavía tenían dudas de si el acta constitutiva de Cambia Mendoza se los permitía, porque en su lista hubo quienes pensaban que, al ser precandidato a gobernador, no se podía ser luego a diputado nacional.

Todo lo contrario: está permitido tanto a nivel general (por eso lo hizo Alejandro Bermejo en el Frente de Todos, cuatro años atrás) y está permitido también en el reglamento íntimo de Cambia (por eso lo hizo Omar De Marchi, también cuatro años atrás: perdió la interna y fue -es- diputado).

Las reuniones serán sí o sí la semana que viene. Por ahora no asoman nombres concretos en el oficialismo, aunque con el de las últimas horas ya son dos que se bajan: el primero fue Tadeo García Zalazar, que confirmó a Canal 7 este domingo que no hay chances de su candidatura. El segundo fue Petri, que una vez más logró decir, estas vez post elecciones, "si no soy gobernador, no soy nada".

