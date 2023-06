Luis Petri avisó que no piensa en ir al Congreso: "Quiero ser el gobernador de Mendoza en 2027"

Al sanmartiniano hace tiempo que se lo ubica en la Cámara de Diputados de la Nación, y este domingo ese rumor volvió a despertar tras su buena performance electoral. Es que tiene experiencia en la Cámara Baja y durante meses se dijo que, si lograba buenos números en las primarias, era número puesto para encabezar a los precandidatos hacia las bancas. Por ahora, no lo descartó, pero siguió con el mismo discurso que antes: no es algo que le interese demasiado, dice.

PETRI DOS.jpg Petri habló en Radio Nihuil de ir contra las estructuras de la política y dijo que es lo que logró su espacio.

"Yo estuve ocho años en el Congreso. No es algo que particularmente esté en mi cabeza, porque además partís tu vida en dos y porque siento que ya di todos los debates que tenía que dar en ese ámbito. Como vengo diciendo: no acepté ningún cargo ni me bajé de la candidatura, como muchos me decían, porque entendí que la mejor forma de llegar a la gobernación era hacerlo de a pie. Yo lo que voy a hacer es trabajar para gobernar esta provincia dentro de cuatro años", anunció.

Antes, mucho antes que eso, habrá que definir dos aspectos puntuales de la política local: el primero es cómo queda la lista de Cambia, que por reglamento interno debería sumar a referentes de Petri en espacios legislativos, ya que pasó el 25% que se ponía como piso para poder comenzar a aplicar el sistema D'Hont.

Después, el otro eje es, efectivamente, saber quiénes serán los precandidatos a diputados nacionales. Petri sigue en danza -y ahora sus números seducen más que antes- pero no largaría prenda hasta la última semana de junio, cuando cierren las listas. Este domingo se terminó de descartar otro que alguna vez fue número puesto: Tadeo García Zalazar.

Cornejo Petri.jpg Alfredo Cornejo y Luis Petri sacaron 60% y 40% de los votos oficialistas, respectivamente.

Petri negocia y le dedica municiones al "amontonadero" político

No es la única negociación. Hacia la interna, los precandidatos derrotados afirmaron que seguirán empujando sus ideas para que sean tomadas por el Ejecutivo provincial. Por ellos y por un nuevo gobierno, en caso de que sea de la UCR: "Nosotros ya obtuvimos minoría, el 40%. Peleamos contra Cornejo, contra el gobernador, contra los intendentes... Y todo lo hicimos con el apoyo de la gente. Contra las estructuras políticas. Lo que hicimos fue hablar con productores, víctimas de inseguridad, mendocinos que se quieren ir del país", dijo Petri,

"Y nosotros no bajamos una sola bandera: cuando digo que se tiene que terminar el privilegio de los presos, y que debe haber inhibidores de señal, cuando decimos que hay que revisar el ítem aula, lo que estamos planteando es concreto: ahora lo tienen que revisar. Son todos puntos que hay que mirar de otra manera desde ahora y que esperamos que así ocurra".

Cornejo Petri Suarez manos alzadas.jpg Alfredo Cornejo y Luis Petri en el centro de la escena, sobre el final de la noche en las PASO 2023.

Y el ex diputado no se quedó en esas críticas a la gestión, sino que le quedó pólvora para un par de fogonazos más. Sorpresivamente, los blancos fueron aquellos dirigentes que encarnaron terceras fuerzas y cuyo caudal de votos -al principio bueno-, se terminó diluyendo.

"Los que arrancaron bien y después se descapitalizaron lo hicieron porque se corrieron de lo que promovían en su arranque. Llegaron al Congreso diciendo que iban a defender a Mendoza y se abrazaron al kirchnerismo. Eso frustra al electorado", lanzó, y para algunos pareció referirse al diputado provincial José Luis Ramón, que llegó desde Protectora y finalmente se alió al Frente de Todos.

Pero tampoco allí se agotó, porque el siguiente señalado fue Omar De Marchi y La Unión Mendocina. Aunque no los nombró, fue claro que se refería a ellos: "No se puede pelear con el kirchnerismo del Arco Desaguadero para afuera y abrazarlo desde el límite de la provincia para adentro. El electorado no quiere mamarrachos, no quiere enlazados dentro de la misma bolsa a hombres y mujeres de diferentes ramas".

"Cuando hacés un 'amontonadero' de visiones, con populistas, demagogos, republicanos, eso no termina bien. Y bueno, acá estoy yo, que con el kirchnerismo no me vas a encontrar nunca. "¿Y con Schiaretti?", le preguntaron. "Tampoco. Porque estuve en el Congreso y él le levantó la mano a todas las propuestas del kirchnerismo".

