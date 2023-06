Julio Cobos elogió los resultados de Luis Petri y aventuró que puede ser candidato a vicepresidente

Aseveró que acompañó a Petri porque representa el cambio que la ciudadanía está reclamando después de ocho años de gobierno radical entre Cornejo y Rodolfo Suarez con una determinada impronta. Incluso se animó a decir que Omar De Marchi, ahora líder de La Unión Mendocina, pegó el portazo porque no supieron darle su espacio y escucharlo.

Luis Petri Julio Cobos.jpg Julio Cobos apoyó la precandidatura de Luis Petri para gobernador desde que este le dijo cuáles eran sus intenciones. Así se los vio durante la campaña.

"Los votos son de la gente"

Consultado por la posibilidad de que Cambia Mendoza retenga en las elecciones generales los votos que obtuvo Petri en las PASO, Cobos fue categórico.

Los votos son de la gente, uno puede acompañar, decir que estamos dentro del espacio pero nadie puede asegurar qué cantidad de votos se pueden retener Los votos son de la gente, uno puede acompañar, decir que estamos dentro del espacio pero nadie puede asegurar qué cantidad de votos se pueden retener

Pero fue más allá y señaló cuál es para él el camino si se quiere contar con esos votos en septiembre y cómo hay que leer el resultado de las urnas.

"Eso puede suceder en la medida en que se adopten las propuestas de Luis Petri y que se analice con humildad y racionalidad los verdaderos resultados que ha tenido esta elección, que se interprete cuál ha sido el pensamiento de la ciudadanía a la hora de respaldar a uno y a otro candidato. Sino, va a ser muy difícil retener los votos", afirmó.

Por qué Julio Cobos apoyó a Luis Petri

Cobos aseguró que su relación con Cornejo es "distante hace mucho tiempo" porque tienen visiones distintas sobre cómo construir las listas y propuestas.

"Decidí apoyar a Luis porque creo que tenía que mostrar que nuestro partido siempre ha tenido otra alternativa. Había que encontrar a alguien que se animara a ser esa alternativa", sumó.

Manifestó que a él le sugirieron varias veces que volviera a a ser candidato, pero que su criterio es ir por una renovación.

"Cuando me dijo que quería ser candidato, yo le dije a Luis que tenía que mostrar su convicción y no porque viniera fulano de tal a postularse, él se tenía que bajar. Muchas veces con Luis afirmaron “no, se va a bajar, aspira a un cargo”, Luis no va a ser candidato a diputado nacional porque quiere ser una alternativa en el 2027", apuntó.

No dejó de mencionar como valorable que Petri y Patricia Giménez -su compañera de fórmula- hicieron una gran elección sin el apoyo de personajes políticos nacionales, como sí lo tuvo Cornejo -con las visitas de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich- y con poca cartelería y difusión.

Petri es "vicepresidenciable"

Sobre la posibilidad de que Petri se sume a la gestión de Cornejo si este llega a ser gobernador en un segundo mandato, Cobos aseguró que no será así.

"La forma de participación que va a tener Petri en el Gobierno si la ciudadanía apoya a Cambia Mendoza será a través de sus legisladores, aunque la repercusión que ha tenido su figura a nivel nacional, hace que él pueda ser convocado en La Nación en el caso de que gane nuestro espacio", sostuvo y fue por más.

Tuit Cobos Petri.jpg Así felicitaba Julio Cobos a Luis Petri y a Patricia Giménez por el resultado obtenido en las PASO.

Petri es una figura vicepresidenciable. Lo saben los dirigentes nacionales, hay que ver cómo se dirime esto más adelante Petri es una figura vicepresidenciable. Lo saben los dirigentes nacionales, hay que ver cómo se dirime esto más adelante

También fue crítico sobre la forma en que se han armado las listas a legisladores provinciales.

"No me parece justo que Petri, habiendo obtenido el 40% de los votos dentro de Cambia Mendoza, tenga posibilidad de poner el tercer lugar en las listas. Por el sistema D´Hont debería definir el segundo y cuarto puesto", concluyó.