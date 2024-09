Lourdes Arrieta volvió a cargar contra Martín Menem y reiteró la frase "no tiene huevos"

►TE PUEDE INTERESAR: El audio de la pelea libertaria reveló que Lourdes Arrieta acusó a Martín Menem de no "tener huevos"

asado de milei y legisladores.jpg El asado de Javier Milei con su equipo y legisladores que aprobaron el veto al aumento a jubilados.

Lourdes Arrieta consideró que a ella y a Rocío Bonacci las agarraron de "carne de cañón"

Lourdes Arrieta fue entrevistada en el canal TN (Todo Noticias) por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. Y de entrada aclaró que "no soy héroe -o heroína- para el Presidente. Por eso no fui invitada al asado de agasajo a los diputados que aprobaron el veto contra el aumento a los jubilados. Igual, prefiero no haber ido".

"No sé qué soy para Milei", respondió ante la pregunta de uno de los conductores del envío televisivo.

Luego contó que "con Karina (Milei) no tengo trato. Es claro que lo que molestó es haber dicho la verdad cuando desde la presidencia de la Cámara de Diputados y a través de algunos mensajes que me llegaron desde el Poder Ejecutivo me pidieron que me callara sobre la visita a los genocidas de la dictadura".

"¿Los Menem fueron tu desgracia?", le preguntaron y la dirigente de Mendoza asintió: "Así parece".

Reiteró Arrieta lo que dijo cuando se desató la polémica por la presencia de diputados en la cárcel de Ezeiza para reunirse entre otros genocidas, con Alfredo Astiz, uno de los emblemas de la represión ilegal durante el terrorismo de Estado: "Yo vi ancianos. Astiz nunca de presentó en la charla. Después supe quién era".

A Rocio Bonacci -también diputada nacional- y a mí nos agarraron de carne de cañón. Las más jóvenes caímos en la trampa. Hasta nos decían que desde allí íbamos a ir a Casa Rosada a presentar el proyecto para que liberen a los genocidas

Martín Menem y Lule Menem.JPG Dos de los Menem. Los primos Martín y Lule.

Lourdes Arrieta, Nicolás Mayoral y los Menem

Respecto del incidente con el diputado Nicolás Mayoraz, a quien acusó públicamente de maltrato, indicó que "me vi afectada. Yo no estaba bien y encima tenía escaso o nulo apoyo de La Libertad Avanza. Él me increpó, me apuró y me levantó la voz y yo me saqué".

"Estaba cansada de ver tanta hipocrecía, cinismo, de que me digan no digas nada, esperá que baje la espuma", agregó.

Sobre Lilia Lemoine, que la trató de "desequilibrada mental" Arrieta primero intentó no polemizar, pero después no logró evitarlo y lanzó: "Es una señora mayor (Lemoine) y hace de vocera de Menem".

Javier (Milei) está mal rodeado, mal asesorado. Los Menem lo asesoran mal. Ellos no responde a Karina, más bien tienen influencia sobre ella

Ya sobre el final de la nota volvió sobre Martín Menem: "Me soltó la mano. En un momento de equivocación podría haber aclaradoo abrazado a las más jóvenes. Se podría haber charla. Pero no: Martín Menem no tiene huevos y se lo dije de frente".

Desestimaron la denuncia de Lourdes Arrieta por la visita a Alfredo Astiz

El juez Ernesto Kreplak sostuvo este jueves que lo denunciado por Lourdes Arrieta debe dirimirse en el ámbito de la política, no en los tribunales. La pesquisa continúa. Integrantes de HIJOS actuarán como querellantes, informó Página 12.

El juez federal Ernesto Kreplak desestimó la denuncia que había presentado la diputada ex La Libertad Avanza después de que estalló el escándalo por la visita que ella y otros cinco legisladores de La Libertad Avanza (LLA) les hicieron a Alfredo Astiz y al resto de los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Para el magistrado, no es el sistema de justicia el que tiene que dirimir una discusión política.

La investigación, sin embargo, continuará. Seguirá centrada en las posibles irregularidades en las que podría haber incurrido el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a la hora de habilitar el cónclave entre los diputados y los represores de la última dictadura. Las cárceles dependen de Patricia Bullrich, que aparece mencionada en los chats que aportó Arrieta en la justicia.