Lourdes Arrieta dijo que teme por su vida a horas de que se decida si sigue o no en La Libertad Avanza

Otro capítulo con Lourdes Arrieta como protagonista

En un nuevo capítulo de la crisis desatada tras la visita organizada por el diputado Benedit Beltrán a militares genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, Arrieta difundió los proyectos que existían para otorgar la libertad a los genocidas condenados y volvió atacar a sus pares de bancada.

En declaraciones a Radio con Vos, Arrieta dijo que le manifestó al juez Ernesto Kreplaj que "tengo miedo por mi vida" porque "provengo de Las Heras, en Mendoza, donde estas cosas no se viven". No aclaró el porqué del temor aunque otras veces dijo que la amenazaron de muerte.

Al ser consultada si pensaba apartarse de la actividad legislativa, Arrieta afirmó que "no pienso renunciar a la banca, eso está descartado", y añadió: "Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad".

Lourdes Arrieta con Karina Milei.JPG ¿Habrá ruptura entre Lourdes Arrieta y Karina Milei?

Lourdes Arrieta no cree que Karina Milei ordene su expulsión

También se le pidió su opinión sobre las versiones de que la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, había ordenado su expulsión, a lo que respondió: "A mí nunca me llamó y no creo que se atreva, es insultar su nombre. No creo que una persona del Ejecutivo se atreva a decir este sí o este no".

"Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto", dijo sobre las iniciativas para liberar a los represores.

Y añadió: "No sabemos qué otro tipo de intereses puede haber detrás de todo esto, pero están perjudicando la imagen del presidente Javier Milei".

Se quejó de que no se permita un pensamiento crítico y señaló que "nos quieren silenciar a toda costa y no sé de quién viene esa bajada de línea", agregó.

Arrieta filtró una serie de proyectos y un borrador de decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para conseguir la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad.

Patricia Bullrich.jpg Patricia Bullrich calificó de falsa la acusación de Lourdes Arrieta.

Patricia Bullrich dijo que lo publicó Lourdes Arrieta es "falso de toda falsedad"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desmintió haber autorizado la visita de diputados libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, al afirmar que esa información es "falsa de toda falsedad" y que "nadie le dijo nada" sobre esa incursión.

"Falso de toda falsedad, me enteré de la visita por los diarios", sostuvo Bullrich desde Rosario, donde se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para evaluar las cifras del delito en esa ciudad.

En declaraciones a los medios presentes, la funcionaria destacó de todos modos que, ante la visita a los represores, el Servicio Penitenciario Federal "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la Pena", en referencia a que "un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos y registrar la situación".

Para Bullrich, "querer involucrar" en esa visita al "Servicio Penitenciario y más aun a mí, que nadie me llamó por teléfono ni me dijo nada, es una mentira total y absoluta".

La diputada libertaria Lourdes Arrieta, que participó de la incursión a Ezeiza, indicó a través de chats difundidos el último fin de semana que Bullrich fue la funcionaria que había autorizado la visita al penal.