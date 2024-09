Lourdes Arrieta denunció penalmente al titular del PAMI Mendoza por falsificación de documentos

El clan Arrieta, según confirmaron ellos, solicitó a la Justicia que investigue la posibilidad de que Litvinchuk haya utilizado una firma falsa de Martín Arrieta, entre otras, para agilizar el tramiterío que implica la conformación de un partido.

Litvinchuk llegó al organismo de jubilados en junio de este año, impulsada por la ex cosmetóloga y comunicadora social. Su llegada se produjo tras un enfrentamiento con el ex titular Carlos Soloa Vacas, quien, según ella, no cumplía con sus expectativas. En particular, criticaba que no destituyera a los funcionarios que ella despreciaba por considerarlos "kirchneristas".