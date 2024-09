Cobos, Aveiro y Paponet rechazaron la decisión de Milei de no adherir al Pacto para el Futuro de la ONU

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei afirmó que la ONU pretende imponer una agenda ideológica a sus miembros

Javier Milei en la ONU.jpg Javier Milei dio en la ONU un discurso disruptivo.

Los fundamentos de Cobos para rechazar lo dispuesto por Milei

Julio Cobos recordó que el domingo 22 de septiembre, durante el 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se adoptó por consenso el Pacto para el Futuro. Fue respaldado por 143 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero Argentina no votó y tanto el Presidente como la canciller lo criticaron en sus discursos.

Agregó el ex gobernador y ex vicrepresidente de la Nación: “Junto a legisladores de diferentes espacios políticos presentamos un proyecto para rechazar la decisión del gobierno nacional -que entendemos errada y de consecuencias imprevisibles- de no participar en la votación del llamado Pacto para el Futuro, durante el 79° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York”.

Además, los diputados nacionales acompañaron el rechazo con un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Cobos explicó que “esta decisión adoptada por el presidente Javier Milei abre un escenario de incertidumbre y posibles consecuencias negativas para Argentina. Por eso queremos saber los motivos de ausentarse de la votación por el Pacto para el Futuro y los posibles impactos negativos”

"Esto no es menor, nos preocupa que esto afecte el proceso de incorporación a la OCDE y cómo repercute en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sustentable -los ODS- aprobada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas en septiembre del 2015 ", dijo también el legislador.

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei se reunió por tercera vez con Elon Musk para hablar de la economía argentina

En política internacional es prioritario ser precavido con las formas y con el fondo de las cuestiones. Palabras que se dicen y decisiones que se adoptan repercuten y traen consecuencias incluso más allá de las gestiones que circunstancialmente las realizan. En este sentido vemos con preocupación el impacto que puede tener en las inversiones extranjeras, más teniendo en cuenta el recientemente aprobado RIGI. También, en las certificaciones que nuestros productos hacen del cumplimiento de los ODS y hasta en los tratados y acuerdos que previamente hemos firmado y asumido compromisos como Nación inserta en el mundo En política internacional es prioritario ser precavido con las formas y con el fondo de las cuestiones. Palabras que se dicen y decisiones que se adoptan repercuten y traen consecuencias incluso más allá de las gestiones que circunstancialmente las realizan. En este sentido vemos con preocupación el impacto que puede tener en las inversiones extranjeras, más teniendo en cuenta el recientemente aprobado RIGI. También, en las certificaciones que nuestros productos hacen del cumplimiento de los ODS y hasta en los tratados y acuerdos que previamente hemos firmado y asumido compromisos como Nación inserta en el mundo

Julio Cobos.jpg Julio Cobos encabezó el proyecto para rechazar la decisión de Javier Milei de no firmar un pacto en la ONU.

Finalmente, y en términos de posicionamiento político, Cobos criticó la postura adoptada porque “en la práctica, no hay diferencia entre disociarse como hizo Argentina y oponerse expresamente al Pacto del Futuro. No haber asistido nos colocó junto a naciones profundamente cuestionadas -incluso por nuestro país- que votaron en contra, como la República Popular Democrática de Corea, la República Islámica de Irán, la República de Nicaragua, la Federación de Rusia, la República de Sudan y la República Árabe Siria. ¿Cuál es el análisis geopolítico de esto, cuáles son los objetivos de ubicarse en un lugar claramente equivocado?, no está claro y por eso es fundamental que respondan detalladamente el pedido de informe. La decisión del gobierno ha colocado a nuestro país del lado de gobiernos autocráticos que poca relación tienen con nuestro interés nacional y nuestra larga tradición en política exterior"-

Acompañan el proyecto: