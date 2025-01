Lourdes Arrieta denunció al autor de la biografía de Javier Milei por discriminar a Esteban Bullrich

Nicolás Márquez.JPG Nicolás Márquez, escritor. Es biógrafo y amigo de Jjavier Milei.

La denuncia de Lourdes Arrieta contra el biógrafo de Javier Milei

Por medio de redes sociales la sanjuanina ,que es diputada nacional por Mendoza del monoblque Fuerzas del Cielo tras su salida de La Libertad Avanza, contó la denuncia que presentó.

Explicó la legisladora que "acabo de presentar una denuncia penal contra Nicolás Márquez, por sus declaraciones discriminatorias hacia el señor Esteban Bullrich. Sus palabras (las de Márquez) vulneran la dignidad y los derechos de todos y son un mal ejemplo de pregonar las ideas de la libertad".

Agregó Lourdes que "decir que una persona 'sólo es conocida por su enfermedad' no sólo es una falta de sensibilidad y empatía: es discriminación. No podemos permitir que este tipo de discursos sigan perpetuando estigmas y exclusión en nuestra sociedad, y se difundan como naturales"

La Ley N° 23.592 prohíbe cualquier acto que menoscabe los derechos de una persona por su condición de salud. No se trata sólo del señor Bullrich; se trata de proteger a todos aquellos que enfrentan situaciones similares, porque como seres humanos no estamos exceptos de nada

Después agregó una serie de reflexiones:

"Como sociedad, tenemos que valorar a las personas por quiénes son, no por las circunstancias que atraviesan. El respeto al prójimo significa reconocer la dignidad de todos y rechazar cualquier forma de discriminación o prejuicio, y eso ES LIBERTAD, NO libertinaje".

"Esteban Bullrich,le pido perdón por ese lastimoso comentario y llevarlo ante la Justicia. Vivimos tiempos de furia, donde las redes sociales son fuente de inspiración e influencias en los más jóvenes y este tipo de comentarios, terminan tergiversando el pensamiento de muchos".

"No podemos permitir que el odio, los agravios y las descalificaciones hacia los demás (independientemente de su ideología, creencia o condición), sigan fomentándose en redes sociales y se proyecten en las conductas de jóvenes y adolescentes".

Finalmente Arrieta apeló a una cita bíblica: "De la abundancia del corazón, habla la boca. San Lucas 6:45".

Esteban Bullrich con Luis Petri.jpg En marzo de 2024 Esteban Bullrich fue recibido por el mendocino ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

Qué dijo el escritor contra Esteban Bullrich

Autodefinido como "escritor, conferencista y abogado, políticamente de derecha", Nicolás Márquez se refirió a Esteban Bullrich con el siguiente comentario: "Se te conoce no por tu capacidad como funcionario sino por tu enfermedad, que ojalá puedas superar".

El aludido Bullrich, quien fue ministro de Educación de Mauricio Macri y luego senador nacional, padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad crónica degenerativa.

Él mismo respondió públicamente a la frase de Márquez: "No hay que tomar una crítica de alguien de quien no tomarías un consejo… Gracias a todos por los saludos y el amor que recibí".

Después Márquez se retrotrajo y pidió disculpas aunque sostuvo sus críticas a Bullrich por su giestión con titular de la cartera de educación. "Un mal mensaje mío", admitió el escriba.