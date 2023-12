Los siete ministros que formarán el equipo de Alfredo Cornejo en el Ejecutivo

Mema tiene apenas 37 años, estudió Derecho en la UNCuyo y en la Universidad Champagnat, pero no hizo política universitaria. Aunque tiene antecesores radicales -su abuelo y su padre- Mema ingresó al mundo de la política asesorando en cuestiones jurídicas, pero sin ser directamente militante.

Fue abogado del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, luego asesor del Ministerio de Hacienda en el comienzo de la primera gestión de Cornejo, cuando debían ordenarse las deudas del gobierno de Francisco Pérez.

De esta tarea saltó en el 2016 a la jefatura de Gabinete de Servicios Públicos, siendo Sergio Marinelli su titular. Luego Marinelli fue nombrado Superintendente General de Irrigación y el cargo de Secretario de Servicios Públicos quedó para Mema.

Se mantiene allí hasta la actualidad.

Víctor Fayad (h) comandará el Ministerio de Hacienda y Finanzas

Este ministerio tendrá un área específica de paritarias y también estarán a su cargo otras dependencias, como el Casino y ATM.

Fayad hijo (37) no tiene la misma personalidad en política que Víctor Fayad padre, quien falleció en agosto del 2014, mientras ejercía la función de intendente de la Ciudad de Mendoza. Este era de alto perfil, sus declaraciones podían llegar a dejar tiesos a más de un allegado, puesto que no tenía pelos en la lengua: no solo decía, sino que actuaba.

En este sentido, el "Peque" Fayad es más bien técnico, especialista en finanzas, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo y luego realizó una maestría en Finanzas, en la Universidad Torcuato di Tella.

Cuando Cornejo asumió como gobernador en diciembre del 2015, Fayad fue titular de la Dirección de la Deuda Pública provincial, es decir que, al igual que Mema, trabajaron para ordenar la famosa "deuda pinche" del gobernador saliente, Francisco Pérez.

Luego, en 2017, tomó el mando de la Agencia de Financiamiento para el Desarrollo, del Ministerio de Hacienda.

Fue parte del equipo de Martín Kerchner, Paula Allasino y Lisandro Nieri.

En las pasadas elecciones de medio término, en 2021, cuando Nieri asumió como legislador nacional, Fayad quedó a cargo del Ministerio de Hacienda.

Rodolfo Vargas Arizu, será el ministro de Producción

La cartera de Vargas Arizu tendrá en su órbita las áreas de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, y el Ente Provincial de Turismo (Emetur), a cargo de Gabriela Testa, quien este miércoles no pudo estar presente durante el anuncio de Cornejo.

El nuevo ministro de Producción es un empresario vitivinícola, olivícola y gastronómico. En las elecciones del 2021, le hizo interna a Alfredo Cornejo en otra lista de Cambia Mendoza para ocupar una banca en el Congreso Nacional y perdió.

En las elecciones de este año, le dio su abierto apoyo a Javier Milei, ya que coincide con sus ideas liberales: libre mercado, libre competencia, entre otras.

Vargas Arizu fundó, junto a otros empresarios -como Mauricio Badaloni y Alejandro Vavrik- el grupo Activá Mendoza, que se compone de personas influyentes a nivel provincial y que aportan algunas ideas, planteos e inquietudes del sector empresario al Ejecutivo.

Jimena Latorre será titular del Ministerio de Energía y Ambiente

El ministerio que comandará Latorre abarca Minería, Petróleo, Emesa y EPRE.

Latorre es abogada, tiene una formación muy nutrida y está en política desde que Cornejo asumió como gobernador en el 2015.

En ese momento, Latorre era la coordinadora del gabinete de la Dirección de Servicios Públicos.

Luego fue nombrada titular del EPRE y en 2019 renunció a este cargo por haber sido nombrada diputada nacional por Mendoza, función que termina este fin de año.

En el 2021, Latorre sorprendió a todo el Congreso por asistir a las sesiones completamente rapada, ya que estaba afrontando un cáncer de mama y no quiso ocultar los efectos de la quimioterapia. También es autora, junto a Cornejo, del proyecto de ley para legalizar la eutanasia, iniciativa que aún no ha sido tratada en el Congreso de la Nación.

Tadeo García Zalazar, a Educación, Cultura e Infancias

El saliente intendente de Godoy Cruz será quien esté al frente de esta nueva cartera, que abarcará diversas áreas que nunca habían funcionado juntas.

García Zalazar tiene 48 años, nació en Jujuy y es mendocino por adopción. Luego de vivir su infancia y adolescencia en Villa Mercedes, San Luis, se mudó a Mendoza a estudiar Administración Pública y Ciencias Políticas, en la UNCuyo. Se graduó en 1999.

En la UNCuyo fue dirigente de Franja Morada y luego quedó relacionado con el mundo político.

Trabajó como funcionario en diversas áreas de Godoy Cruz: fue secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, director de Vivienda de la comuna, y secretario de Gobierno durante la intendencia de Alfredo Cornejo.

Además, se desempeñó como director de Relaciones Institucionales en el gobierno de la Nación, entre el 2009 y el 2011.

Más tarde pasó a integrar la Cámara de Diputados, junto a un grupo de legisladores cornejistas que fueron el puntapié inicial de Cornejo gobernador. Entre ellos se encontraba Martín Kerchner y Néstor Parés, entre otros.

Luego fue candidato a intendente de Godoy Cruz y ganó las elecciones. Fue jefe comunal de Godoy Cruz durante dos períodos consecutivos y ahora se hará cargo de la cartera que abarcará la gestión educativa, cultural y de las infancias de la provincia.

Mercedes Rus, ocupará el cargo de ministra de Seguridad y Justicia.

Rus es una joven senadora de la provincia, que este año fue por su reelección y ganó nuevamente una banca, pero al parecer, no asumirá en ella.

Rus es abogada penalista, doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales y magister en Derecho Penal.

Comenzó a trabajar en política dentro del ámbito legislativo, con la exlegisladora radical María Rosa Lemos. Luego fue asesora de Néstor Majul, en 2013. De hecho, Rus es parte del equipo político de Maipú, que en la Casa de las Leyes tiene a otras integrantes, como Giuliana Díaz y Fernanda Sabadín.

Luego, durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, asumió en el directorio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, lugar que ocupó hasta el 2019.

Durante el gobierno de Rodolfo Suarez integró la Cámara de Senadores y ahora será quien tome el mando de Seguridad y Justicia, ministerio que nunca ha sido dirigido por una mujer.

Rodolfo Montero asumirá como ministro de Salud y Deportes

El actual director de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen) es además hermano de la exvicegobernadora Laura Montero.

Cornejo confió en él durante su primer gobierno, siendo nombrado en ese entonces, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. Hoy será quien lo gestione.