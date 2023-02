Los sancarlinos se las traen: éramos pocos y ahora se desacopló Jorge Difonso

Son bravos los políticos sancarlinos. Íbamos a decir jodidos, pero quizás esa ponderación no los defina con total acierto. Raros podría ser otro adjetivo a tener en cuenta cuando hablamos de ellos. Tozudos no estaría mal. Perseverantes, mejor. Pese a la vecindad con Tunuyán y Tupungato, los sancarlinos tienen singulares diferencias de carácter con el resto del Valle de Uco, no siempre perceptibles a primera vista.