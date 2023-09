Los mejores memes que dejaron las elecciones 2023 en Mendoza

Los memes de las elecciones 2023 en Mendoza no se dejaron esperar y minutos después de que se oficializaran los primeros resultados comenzaron a aparecer en las redes sociales.

No es para menos. Las elecciones 2023 en Mendoza representaron el final de una campaña electoral muy larga para algunos candidatos, pero también para sus militantes, pero no fueron los únicos. Los independientes también se vieron agotados por una campaña electoral que parecía no tener final. Es por ello que, para muchos, los memes representan un escape y una forma perfecta de hablar de los resultados con un poco de humor.