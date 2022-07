Los intendentes del Gran Mendoza se mostraron abiertos a manejar planes sociales, aunque hubo reparos

En esa línea se inscriben los jefes comunales de Ciudad, Ulpiano Suarez, y de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, aunque con algunos reparos.

MG_5266-1170x630 (1).jpg Los intendentes Tadeo García Zalazar, de Godoy Cruz, y Ulpiano Suarez, de Capital, coincidieron en que las comunas pueden controlar mejor los planes sociales que lo que lo hacen actualmente las organizaciones sociales que los administran.

"Yo me inclino más por generar trabajo genuino y que los municipios nos involucremos en políticas de empleo, más que por manejar planes sociales. Igualmente creo que las comunas pueden controlar mejor los planes sociales que las organizaciones, e incluso hacer un círculo virtuoso para capacitar a esa gente y provocar que salgan de ese plan a un trabajo. Hoy hay gente que permanece años en esos planes sin horizonte de conseguir trabajo, nosotros podemos entrenarlos y conectarlos con la demanda laboral", opinó Ulpiano Suarez, quien incluso planteó la chance de que en ese esquema de capacitación, las comunas puedan formar perfiles de trabajadores que luego puedan prestar servicios en labores para la misma intendencia.

El jefe comunal de Godoy Cruz, antepuso la urgencia de que haya un plan económico nacional a la posibilidad de que las comunas manejen los planes sociales y hasta deslizó que la propuesta de la vicepresidencia persigue más un fin electoral con la vista puesta en mantener el control del conurbano bonaerense que en la preocupación por la inserción laboral de los beneficiarios de esos planes.

"Si no hay un plan económico de nada sirve plantear que los planes sociales pasen a las comunas, porque nadie se pregunta para qué tareas vamos a capacitar a esas personas que reciben los planes, si para la cosecha o para tareas digitales, porque no hay un norte. Hoy hay un descontrol absoluto del manejo de esos planes que está en manos de las organizaciones sociales, y es verdad que las comunas podrían controlar mucho más, pero yo creo que la idea busca más una salida política porque al Gobierno se les ha ido de las manos la situación que mejorarle la situación a los que hoy tienen esos planes", analizó García Zalazar, y remarcó: "esto está pensado con proyecciones electorales para controlar el conurbano bonaerense, no les interesa lo que pasa en las provincias".

Para graficar el descontrol del que habla, García Zalazar aporta que en Godoy Cruz, hay entre 1.800 y 3.800 planes sociales. "Nosotros no tenemos el número concreto porque se manejan desde Nación. Cuando alguien viene a pedirnos un subsidio o una ayuda, cruzamos datos con la Anses, pero nos responden por ese caso puntual, nunca dan el total de los planes que se distribuyen en la comuna ni se publican", se quejó.

"Me tienen sin cuidado los disparates que puede plantear Cristina"

Marcelino Iglesias.jpg El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, directamente desestimó la chance de administrar planes sociales y calificó la idea como "un disparate de Cristina (Kirchner)"

El intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, directamente desestimó la posibilidad de manejar planes sociales desde su comuna y calificó de disparate el planteo de la vicepresidenta. "A mi me tienen sin cuidado los disparates que pueda plantear Cristina, no estoy dispuesto a bailar su música", lanzó como primera respuesta.

En un análisis más profundo, el jefe comunal se inscribió más en la propuesta que viene proclamando el senador Alfredo Cornejo, de generar un seguro de desempleo.

"Así planteado, el debate parece más una cortina de humo que se inscribe en esa interna obscena que hay en el Frente de Todos que por una preocupación genuina por las personas que reciben esos planes. En el Gobierno tiene que resolver primero esta tremenda crisis económica que tenemos y luego ponerse a debatir qué hacer con los planes", sugirió Iglesias.

Según el intendente, la incertidumbre que generó la salida de Martín Guzmán y la asunción de Silvina Batakis en el ministerio de Economía es tal que dos de las empresas que trabajan que hacen tareas de asfalto para la comuna ya les informaron que van a ralentizar esos trabajos "porque no hay precio del dólar y muchos de los insumos se importan", confió.

"Los municipios podemos aportar cómo hacer contraprestaciones productivas"

plaza 12 de febrero maipú matías Stevanato mafalda.jpg El intendente Matías Stevanato remarcó que las comunas podrían aportar valiosa información sobre contraprestaciones productivas para los planes sociales.

Uno de los dos intendentes peronistas del Gran Mendoza, Matías Stevanato, que comanda la comuna de Maipú, aclaró que esa intendencia no administra palanes sociales, pero ante la posibilidad de hacerlo aseguró que las comunas podrían orientar esos planes para que tengan contraprestaciones productivas.

"Si se avanza en esta idea, algo que no depende de nosotros, creo que los municipios podemos aportar información sobre de qué forma se pueden articular contraprestaciones que sean productivas, y también podemos asistir en la capacitación de los beneficiarios" respondió Stevanato, y amplió: "se pueden incorporar planes para que ayuden en el mantenimiento de las entidades deportivas, algo que sería de gran ayuda para para el deporte, porque muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para contratar personal", ejemplificó.

Su par de Lavalle, Roberto Righi, evitó opinar sobre esa posibilidad, porque "no hay nada oficial aún", y se limitó a resaltar que de oficializarse la propuesta de la vicepresidenta "no sería un problema administrarlos porque hay mucho trabajo por hacer".

"Si nos dan los planes nos tienen que dar la potestad de darle alta y baja a ese plan"

sebastian bragagnolo.jpg Sebastián Bragagnolo, intendente de Luján de Cuyo, rescató que para administrar esos planes los jefes comunales deberían tener la potestad de darles de baja y de alta según consideren si se cumple o no la contraprestación.

Haciendo la salvedad de que en Luján de Cuyo no hay planes social que no tengan su contraprestación, el intendente Sebastián Bragagnolo se mostró abierto a la posibilidad de manejarlos, aunque puso la condición de que para hacerlo los jefes comunales deberían poder decidir si dar de alta o de baja al plan.

"Si nos dan los planes, deberíamos poder implementar un sistema por el cual a quien no trabaje se le de de baja al plan. El criterio principal es que quien tiene un plan tiene que dar una contraprestación, hay que reivindicar la cultura del trabajo. Y en una segunda etapa, a través de la oficina de empleo, poder capacitarlo e insertar a esa persona en el mercado laboral formal, es decir nosotros los capacitamos para que lo pueda tomar el sector privado, estoy convencido de que eso se puede hacer", definió Bragagnolo.

Pero a la par, el intendente del PRO, aclaró que si ese traspaso se hace a las comunas, debería venir con la obligación de que esos planes vayan disminuyendo con el traspaso al trabajo formal. "Porque sino vas a tener municipios que van a hacer el esfuerzo por insertar a esas personas en un trabajo formal, y otros que los van a aumentar. Si se los bajan a las comunas, debe haber un compromiso del municipio en que esos planes vayan disminuyendo", remarcó.