Los insólitos proyectos de los diputados mendocinos en el 2021

Legislatura.jpg La Casa de las Leyes puede ser también un centro de producción de proyectos insólitos o al menos, poco esperables para los ser presentados en la mesa de entrada legislativa

Curiosas declaraciones de interés

"Sobre gustos no hay nada escrito", dice el refrán. Pues con las atracciones de cada persona pasa algo similar, aunque solo los legisladores pueden declararlas de interés provincial.

Así, en este 2021, se declaró de interés un libro sobre el planeta Marte, un proyecto ideado por el radical José Orts. El título completo de la publicación es "Marte, pasado, presente y futuro" y sus autores son "The Mars Society Argentina". Entre los fundamentos, se menciona que el libro se explaya sobre la historia de la exploración del planeta Marte, todas las misiones que la humanidad ha enviado al planeta rojo y aquellas pensadas para el futuro.

Este no es el único libro curioso que se ha declarado de interés provincial. Otra radical, María José Sanz, lo hizo con otro ejemplar, aunque mucho más naif que el anterior. El libro en cuestión se denomina "Llega un hermanito a la familia de Caperucita Roja", que promete abrevar sobre las emociones infantiles.

Muchos son los legisladores que tienen preferencias culturales fuera de lo común. Así, la diputada Tamara Salomón (UCR) declaró de interés un festival de estatuas vivientes, Gustavo Ruiz (UCR) lo hizo con el "Primer Congreso Internacional de la Ciruela Industrial".

Por último, la legisladora del Partido Demócrata Progresista, Josefina Canale, declaró de interés el trabajo del grupo de fiscales del PRO "Las Pelo de Cocker Planchado", por su activa labor en las elecciones legislativas 2021.

En tanto, Álvaro Martínez, un ex diputado provincial y actual legislador nacional del PRO, quiso distinguir al personal que cumplió funciones en la Antártida Argentina, pero se explayó demasiado en el tiempo: puso como fecha de inicio a aquellos patriotas que trabajaron en el continente helado desde 1904 hasta la fecha. Es decir que si alguno de aquellos pioneros estuviera vivo, hoy tendría nada más y nada menos que 118 años.

Personas, animales y dichos no gratos

Así como hay preferencias, también hay rechazos en la Casa de las Leyes.

En este sentido, la diputada del PD, Mercedes Llano, realizó un proyecto para que la provincia de Mendoza declare al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, como persona no grata, por "violentar las libertades individuales de los ciudadanos durante la pandemia", según rezan los fundamentos del proyecto. El punto es que, la declaración de persona no grata es un término diplomático que, en términos internacionales, implica no dejar entrar a una persona a determinado país, y en el caso de este gobernador, declararlo persona no grata en Mendoza, implicaría no dejarlo ingresar a la provincia.

En otro orden, esta vez en relación con el reino animal, se inscribe el proyecto del diputado peronista Edgardo González, que pidió declarar a la cata común, o cata verde, como especie perjudicial y dañina en el departamento de Lavalle.

Para finalizar, la diputada del PRO, Hebe Casado, realizó un proyecto para repudiar los dichos del Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández contra el autor de Gaturro, el humorista Nik. Casado es muy activa en su cuenta de Twitter y ha generado más de una vez cruces hasta con representantes de su propio sector político.

Preocupaciones internacionales

Hay legisladores que extienden fuera del territorio local sus preocupaciones. Algunos de ellos llegan a interesarse por situaciones internaciones, tanto de la coyuntura como de tiempos pasados.

Así, Hebe Casado no solo se preocupó por dejar asentado que vería con agrado que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto tome posición respecto a los hechos sucedidos en Cuba, sino también por que la gestión de Alberto Fernández tome posición con respecto a la situación en Nicaragua, y en repudiar el accionar del embajador argentino en la OEA con respecto a las controvertidas elecciones en ese país de Centroamérica donde ganó Daniel Ortega, mientras sus opositores permanecen presos.

En un sentido similar, Pablo Cairo (Protectora) mostró su descontento porque el Gobierno de la Nación retiró las denuncias contra el gobierno de Venezuela, que conduce Nicolás Maduro, también cuestionado por la comunidad internacional.

Prohibiciones y advertencias

También hay intereses destinados a prohibir o a advertir como peligrosas o inútiles ciertas conductas.

Una de ellas es de autoría del Gustavo Cairo (PRO), quien pidió prohibir el lenguaje inclusivo en todo documento público provincial, aduciendo a que no está permitido por la Real Academia Española.

En tanto, la diputada Casado, pidió suspender la vacunación anticovid en niños menores de 11 años con la vacuna de Sinopharm y solicitar que los alumnos de todos los niveles de la educación obligatoria dejen de usar barbijo para ir a la escuela.