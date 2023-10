Los docentes van a paritarias este jueves tras el 105% de inflación acumulada

paritaria gob.jpg Los últimos encuentros paritarios entre SUTE y el Ejecutivo. Prensa Gobierno

Hasta el momento, los estatales cerraron un 85,5% de incrementos hasta el mes de octubre, pero esos porcentajes fueron negociados antes de conocer las cifras inflacionarias con las que cerraría el tercer trimestre. Ahora, ambas partes deberán analizar el 105,5% acumulado que tiene la provincia. No sólo para el SUTE, sino para todas las agrupaciones de empleados estatales, que a pesar de no tener fecha definida, se sabe también programaron revisiones para mediados de este mes. Es inminente que el Gobierno publique dichos cronogramas.

Si bien no se sabe cuánto es lo que ofrecerán en la Subsecretaría de Trabajo, se esperan discusiones también por otros aspectos ligados a la percepción de los docentes. El SUTE viene de lograr un acuerdo por un piso salarial de 200 mil pesos para trabajadores que no superen los once años de antigüedad.

Alertan por la continuidad del éxodo de médicos

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) también está solicitando reapertura paritaria cuanto antes. Emitió un comunicado días atrás en el que no sólo critica la política salarial del Gobierno, sino que además señala que, producto de sueldos considerados demasiado bajos, probablemente continúe el éxodo de profesionales de la provincia; un fenómeno que pone en aprietos al sistema de salud de todo Mendoza y que fue admitido incluso por el oficialismo provincial.

Ampros en el Notti.jpg Ampros también se sentará a negociar en los próximos días, de acuerdo al cronograma.

AMPROS señaló como preocupante el hecho de que haya "proyecciones de 140% de inflación anual por parte del Banco Central, contra aumentos del 69,5%, que son los que nos han otorgado". Además, centraron su planteo en la necesidad de proteger al recurso humano crítico: el que -señalan- está en peligro por las condiciones económicas que afronta el país y que repercute en los mecanismos sanitarios estatales. Además, solicitaron de inmediato que vuelva a reunirse la Comisión Negociadora Salarial.

Por su parte, ATE, otro de los sindicatos con más poder de fuego -y donde viene de revalidarse Roberto Macho como conductor por otros cuatro años-, también le planteó al Gobierno la necesidad de sentarse a discutir cuanto antes. Apuntaron a una solicitud que mantienen desde hace tiempo: que todos los sueldos de sus afiliados queden empardados con la Canasta Básica, argumentando la pérdida constante de poder adquisitivo de los trabajadores nucleados allí. "Aún no sabemos cuándo nos juntamos. No tenemos nada", dijeron a este medio.

roberto macho ate.jpg Roberto Macho brindó una conferencia de prensa a principios de la semana pasada.

Todos estos pedidos llegan apenas un puñado de días después de que se conociese una inflación récord en la provincia: 16,9% durante septiembre. Cifra que no sólo llama la atención por lo inédita y por su cercanía a los 20 puntos de IPC, sino también porque fue un 4% mayor que el promedio de incrementos en todo el país. Diferencia abultada que, de acuerdo a datos oficiales, sólo se dio una vez en los últimos años.

De todos modos, por el momento comunicaron a Diario UNO que la DEIE no está pensando en estudios específicos por ese desfase.

"Es una cifra muy llamativa, desde luego, pero si uno mira el 140% de inflación interanual, Mendoza tiene apenas dos puntos de diferencia con la Nación. No es algo que se haya ido de las manos ni que deba llamarnos la atención por demás. Si se transformara en un fenómeno sostenido en el tiempo, entonces sí podría hablarse de equipos abocándose a precisar el porqué", contaron desde la Dirección de Estadísticas y Censos.

