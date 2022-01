Los chicos que vuelven de viajes de egresados ingresan a Mendoza sin control sanitario del Gobierno

Toman más relevancia así las palabras del gobernador Rodolfo Suarez, quien a través de Twitter, el martes pasado concluía que "es necesario apelar a la responsabilidad individual y colectiva de los mendocinos para evitar la propagación acelerada de esta tercera ola que aqueja al mundo".

Las recomendaciones

"Si presentás síntomas es necesario que te aísles", pidió Suarez en ese momento y es lo mismo que el Ministerio de Salud recomienda para los estudiantes que regresen a Mendoza de sus viajes de egresados.

"En Mendoza no hay restricciones para el ingreso a la provincia ni controles sobre el esquema de vacunación ni los habrá", dicen desde Salud al menos mientras se mantengan las condiciones de la variante ómicron, con sus características de amplio contagio pero sintomatología leve o inexistente.

En el caso particular de los contingentes de estudiantes, no existe un registro de salida, ni por avión ni por colectivo, por lo que tampoco hay un registro de entrada.

No obstante, Omar Olmos, jefe de operaciones de la Terminal de Ómnibus, explicó a Diario UNO: "Los grupos de egresados han salido principalmente como destino a Mar del Plata y Carlos Paz. Hemos recibido información sobre chicos que han sido testeados y han dado positivo. El protocolo es que si viene una persona con síntomas inmediatamente debe autoaislarse sen su vivienda. Si convive con personas no vacunadas, el autoaislamiento debe ser de por lo menos 10 días y si no, de 5".

Los casos positivos de alumnos mendocinos de viaje en Bariloche fueron informados por las empresas de viaje a las familias y fueron las agencias las que resolvieron que se quedaran en aislamiento en el lugar de origen por lo que llegarán a Mendoza después de haber cursado la enfermedad.

En el caso de los chicos que arribaron a La Paz, los síntomas comenzaron en el viaje de vuelta por lo que se disparó la alarma, se notificó a la Provincia y se actuó en consecuencia, por decisión de la intendencia, teniendo en cuenta la particularidad de la situación sanitaria en el departamento.

En los próximos días se espera el arribo de cientos de estudiantes que aún están en zonas de alta afluencia turística, como la Costa argentina o Bariloche. El Gobierno de Mendoza apostará a que las propias familias se responsabilicen ante la aparición de síntomas de los viajeros, de la misma manera que lo hace respecto de la población mendocina en general.

Últimas medidas sanitarias en Mendoza

La cantidad de días de aislamiento, tanto para los contactos estrechos como para los pacientes contagiados, se redujo por decisión del ministerio de Salud de Nación y se replicó en Mendoza.

Actualmente, quienes tengan el esquema de vacunación con dos dosis y sean considerados contactos estrechos tendrán que hacer un aislamiento de 5 días; mientras que quienes no estén vacunados con ambas dosis, tendrán aislarse por 10 días.

Para los casos positivos, con esquema completo, el aislamiento es de 7 días; mientras que para los que no tienen todas las vacunas, los días pasan a ser 10.