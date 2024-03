Los $22 mil millones que exige Cornejo, despidos en Mendoza y el molesto tándem Ulpiano-Allasino

NATALIO MEMA EN LEGISLATURA TRANSPORTE SERVICIOS.jpg

Se presentaron dos reclamos administrativos, de acuerdo a fuentes del Gobierno. El primero a la Secretaría de Transporte que conduce el cordobés Franco Mogetta y el segundo directamente a Educación, donde manda Carlos Torrendell. Son reclamos por desembolsos del 2023. No tienen que ver con las nuevas medidas del gobierno libertario, aunque de alguna son un "lado B" de la demanda que anunció Mema 40 días atrás, cuando en el Barrio Cívico entendieron que se le estaban dando privilegios al AMBA y por lo tanto incumpliendo el pacto fiscal de 2017. El borrador de esa presentación está listo y en manos del Poder Ejecutivo desde hace un mes, pero jamás se activó.

El Gobierno se esperanza con el FONID 2.0

Además de los reclamos de García Zalazar por los fondos adeudados, en el Gobierno hay esperanza de que vuelva el FONID o que al menos surja un programa similar a nivel Nación. Para el que no lo tenga claro, se trata de un fondo que complementaba el salario docente en aproximadamente, promedio, 30 mil pesos antes de que Milei decidiera no renovarlo, un mes atrás (lo convalidó en el Boletín Oficial este sábado). Algunos colegios privados de Mendoza están intentando pagarlo por su cuenta.

¿Qué aguardan en Casa de Gobierno? Aunque en la voz oficial la respuesta es el lacónico "no se paga más; no existe y fue absorbido por la última paritaria", en el corazón del Barrio Cívico son bastante más optimistas que eso: esta semana activaron una jugada por si pudiera recuperarse un caudal de dinero por esa vía.

Lo que entienden es que en Buenos Aires podría estar gestándose un plus similar. Probablemente no sea un FONID como el que surgió a fines de la década del noventa y precisamente en esa posible variación está la clave: se estima que puede cambiar el criterio por el cual se envían las cifras, que hasta acá era la cantidad de matrícula docente. Eso hacía que las jurisdicciones más grandes, como Provincia de Buenos Aires, se lleven la mayor parte. En ese escenario, que algunos intuyen pero no está claro, Mendoza prepara una propuesta distinta: que se tomen otros parámetros para definir los desembolsos a las provincias.

Inicio de clases 2024 Escuelas (10).jpeg En Mendoza no bajan los brazos. ¿Vuelve el FONID?. Imagen del inicio de claes 2024. Gentileza Matías Pascualetti

Se piensa en dos: el nivel de retención de alumnos -es decir, la no deserción-, sobre todo en secundaria, y el nivel de terminalidad educativa. Son premisas que en la DGE entienden que pueden mostrar buenos resultados. Y que encima, gracias al GEM, los tienen mejor medidos que otras jurisdicciones. Ya hay equipos recabando datos y armando informes. En el mejor de los casos, esa documentación terminará en Buenos Aires y será tomada en cuenta.

Puede que Mendoza se mande sola con la idea, pero la verdad es que, por peso político y demográfico, sería mejor que la acompañen otros gobernadores. Ya está pensado y las posibilidades fueron tanteadas: se estudia hacer un planteo formal ante el Consejo Federal de Educación donde hay un viejo conocido como José Thomas. Podría ser una presentación conjunta con otras provincias: se habla de San Juan (Marcelo Orrego) y Santa Fe (Maximiliano Pullaro) como esas aliadas.

ANSES: Una jugada que se postergó y mucha interna

Comenzaron los despidos en las distintas áreas que conduce el estado nacional y tienen dependencias en la provincia. El foco de la semana estuvo puesto en la ANSES, donde se estima que al menos 40 personas se quedaron sin trabajo y otra porción se sumará por estas horas, ya que varios contratos tenían como vencimiento el 31 de marzo.

La semana fue picante. Primero hubo asambleas autoconvocadas, bajando la atención al público, entre lunes y miércoles (algunos se enteraron el viernes a la noche de que los echaban). Después hubo medidas que no alcanzaron a concretarse: a quienes colaboran con el nuevo titular José Emilio Agú les llegó el dato de que los empleados en calle Eusebio Blanco iban a cortar toda atención y mandar a los cientos de beneficiarios a "atenderse" la sede central.

filas espera anses despidos.jpg "Basta de despidos". Hubo atención reducida en las sedes mendocinas de ANSES.

Atenderse entre comillas porque en realidad no iban a poder recibirlos y menos hacer frente a la cantidad que pudo haberse agolpado allí. Era una medida de fuerza o de escarmiento. Si la "inteligencia" que hicieron los nuevos referentes adentro de los gremios fue correcta, la jugada pretendía generar un caos de personas reclamando en San Lorenzo y San Martín, pero sin la posibilidad de que los atendieran jamás, lo que podía terminar con una mañana tensa y toda la atención mediática en el corazón de la ANSES mendocina.

Al encenderse esa alarma hubo una jugada preventiva de parte de la nueva dirigencia: convocaron empleados para tener un backup y que esa ausencia de trabajadores no se sintiera tanto, para por lo menos "sacar" la mañana. No hizo falta, pero el equipo "B" quedó armado, aseguran, y podría tener que jugar esta semana, en la que se cree que las complicaciones pueden ser incluso peores.

Mientras, el nombramiento de Agú se hace esperar y creen que no estará listo hasta que pase la turbulencia. Es más: depende de una ANSES central en Buenos Aires donde hasta hay fuertes rumores de que quiere renunciar su director, Mariano de Los Heros. El que comanda en términos formales a la regional es el ex "número 2" de Carlos Gallo: Juan Cruz Terranova; funcionario que venía desde la ANSES de Guaymallén y es coordinador de los equipos técnicos. Al menos así lo dicen desde la red de leales que empezó a tejer Agú.

Hay dos claves que tornan al conflicto más complejo de lo que parece: una es que, en sus condiciones actuales, Agú no puede ni siquiera recibir un mail oficial desde CABA, ya que en los papeles no es miembro del organismo. En una dependencia que maneja tanta data sobre las personas, el recelo con las claves y la información oficial es mucho más denso.

EMILIO AGU.jpg Emilio Agú. Es pero "no es" el titular de ANSES. Su nombramiento formal se demora.

Otra situación es la propia interna entre los gremios: sienten que el empuje no es el mismo desde todas las partes y los del Secasfpi (que asoma como el principal) parecen estar más cerca de ATE y APOPS (Asociación del Personal de la Seguridad Social). Aunque tienen sus chispazos desde siempre, entre los tres -pero más que nada Secasfpi- acusan a UPCN de haberse "ablandado" demasiado ante la situación. "Directamente son oficialistas", les lanzan.

Denuncian que ya son 80 los despedidos en Mendoza

El número es un estimado de lo que plantean los gremios, porque oficialmente no hay una sola entidad que haya convalidado las desvinculaciones. Además de ANSES, esta semana se habló de una baja de 20 contratos en el INV; 14 en la Secretaría de Trabajo; 3 en la Agencia Nacional de Discapacidad; uno en el Renaper y otro en el Ministerio de Seguridad. Los de ANSES sumarían 17 en enero y 23 en marzo y casi todos entraron entre 2020 y 2023, además de -algunos- tener licencias prolongadas, según le filtraron a UNO.

En PAMI es donde todavía no asoma un número concreto. Están estudiando la situación de varios casos particulares y han hecho correr la versión de que no habrá desvinculaciones "a mansalva". Más o menos, ya se lo dijeron a los gremios, que desde el primer día se le sentaron al nuevo titular, Patricio Soloa Vacas, en su oficina. Fueron a verlo de dos entidades: UTI (Unión de Trabajadores del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados) y de ATE. Con la gente de Roberto Macho por ahora tienen buena sintonía. Con los de UTI, no: les coparon la sede con 23 gremialistas adentro de las oficinas.

En PAMI Mendoza son un poco menos de 220 empleados. Los que en teoría corren algún peligro son los contratados, que son una buena cantidad. De todos modos, desde Buenos Aires no ha llegado una lista ni un porcentaje de cuántos son los cargos que hay que desvincular y por lo tanto hay tiempo. Ni siquiera está asegurado que vaya a haber echados por el momento, por lo que pueden quedar para una segunda tanda. De hecho, a diferencia de ANSES, muchos de esos contratos no vencen en marzo, sino en junio. Además de que varios tienen tutela sindical.

Lourdes Arrieta Patricio Soloa Vacas (1).jpg Soloa Vacas (PAMI), junto a la diputada nacional Lourdes Arrieta.

Mientras todo esto pasa, el organismo lucha con su problemática principal, que no es la del empleo sino la de la provisión de salud a los jubilados y pensionados. Los médicos cuentan que la "nueva cúpula" debutó haciendo visitas casi sorpresivas a algunas clínicas privadas como la Santa María y la Sociedad de Socorros Mutuos. "Fueron respetuosos y no está mal. De hecho creo que está bueno que lo hagan. Simplemente no era algo común ese tipo de recorridos", contó una fuente del rubro médico que estuvo ahí.

¿Y los cargos? Se preguntan en el variopinto liberalismo mendocino. PAMI es otro espacio donde todavía los nombramientos no terminan de llegar. Faltan apellidos en las sedes de algunos departamentos y una de las fuerzas que los está peleando en Buenos Aires es el demarchismo. Hasta acá, la que mostró poder en este área es la libertaria Lourdes Arrieta, cercana a Martín Menem. Habrá que ver si el lujanino y Álvaro Martínez (ahora de la misma bancada que "Lule") hacen pesar la cercanía que también tienen con el riojano. Por ahora vienen ligando poco. No tan poco como el PD, pero poco.

Ulpiano y Allasino: Fotos, planes y ultimátum

Los intendentes de Capital y Luján salieron a mostrar por todos los lugares posibles que tienen muy buena onda. Pero sus fotos en Buenos Aires o en la Media Maratón de la Ciudad, abrazados y sonriendo a cámara, implican bastante más que la sintonía que paecen haber hallado: son las imágenes de una rebeldía controlada y sutil (o no tanto) contra las figuras fuertes de sus espacios: Alfredo Cornejo y Omar De Marchi.

"Es mostrarse autónomos. Les sirve, primero porque saben que a varios les molesta; incluyendo a intendentes del Gran Mendoza. Segundo, porque han logrado que se levanten bastantes notas con este tema del 'equipito' que armaron. Al Yayo le suma porque logra quedar desmarcado de la estructura del Gobierno, pero sin descuidar su perfil no-quilombero. Al Esteban también le suma, porque claramente quiere sacarse el mote de 'delfín' de De Marchi y Bragagnolo. La verdad es que en la práctica no lo es. Ahora necesita que se sepa", dijo un funcionario que está viendo la jugada en platea preferencial.

ulpiano allasino.jpg Encuentro de Esteba Allasino y Ulpiano Suarez, de Luján y Ciudad, en una reunión de intendentes organizada por la Universidad Austral.

Pero por más que Suarez busca diferenciarse y hace rato que levantó un perfil distinto, la verdad es que habla bastante seguido con Cornejo. Casi todas las semanas, dicen de los dos lados. Es más: una de sus bravatas "de base", a principios de año, cuando habían robado un local de ropa y él dijo que hacían falta más policías en Ciudad, en realidad no estuvo premeditada en ese sentido, aunque a muchos les pareció buscada.

"Lo dijo porque es la verdad, y los medios lo levantaron como una afrenta al Gobierno; cosa que él no había buscado", dijo un colaborador suyo. La versión marca que la forma en que todo fue interpretado los agarró de sorpresa en el segundo piso de 9 de Julio al 500. Como si no hubieran pensado que heriría sensibilidades en la cúpula de Mercedes Rus.

Eso sí, de lo que no hablan el citadino y el gobernador es de la plata. Se sabe que Capital quiere que les mejoren el Fondo Compensador, un sistema armado en 1996 con los últimos cambios hechos a la coparticipación, luego modificado en la gestión Jaque y actualmente depreciadísimo. Aunque no se contó, en estos días Suarez "clavó" un ultimátum: envió un pronto despacho para que les recompongan la suma, ante la nula bola que le están dando desde el Ejecutivo con el tema. Y si en 60 días no hay respuesta, su equipo legal, que tiene a los propios más algunos "refuerzos conocidos", tiene listo y definido ir directamente a la Suprema Corte.

Sólo un intendente ha hecho lo mismo. ¿A que no sabe cuál?

Sí. Esteban Allasino.

A todo eso se suma que se les vienen un par de fotografías más juntos. Según los funcionarios a los que sondeó este diario, ya hay una actividad preparada para abril: el 17 de ese mes es el Día del Malbec. Que nadie se sorprenda si ese día se lanza, por ejemplo, el bus turístico que recorrerá las dos comunas y tendrá su base y evento principal en plena peatonal Sarmiento.

Reuniones en La Unión, una jugada esperada y calma en el PRO

La semana también estuvo marcada por movimientos telúricos mucho más pequeños, que no hacen tanto ruido y apenas si los registra el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) de la política local. Uno de ellos es que La Unión Mendocina tuvo un encuentro como para inaugurar una etapa de "más nafta". A pocos días de que la agrupación política cumpla un año, De Marchi reunió a legisladores y dirigentes en Chacras Park como para dar algunos lineamientos.

de marchi (chica).jpg De Marchi con Victoria Villarruel, Martín Menem y Guillermo Francos.

"La idea no es un relanzamiento, pero sí apuntalar un poco más todo. Es nuestro momento de actuar, porque aparte el PJ está dejando a Mendoza sin oposición, directamente", dijeron desde esas oficinas. El extenso tuit defendiendo a Janina en la Legislatura, y el "hilo" con críticas por el dengue, con un tono que hasta recordó a la campaña 2023, marcó algo de ese nuevo registro. El comentario fue porque parte del justicialismo votó contra Janina Ortiz en la sesión que la suspendió de la Legislatura. Sin embargo, la crítica al PJ podría ser por algo más que ese hecho puntual: por ejemplo, que en lugar de unirse tras el sonoro cachetazo que se comieron en 2023, parecen haber decidido que la mejor opción es dividirse aún más.

En el PRO de Cambia Mendoza las cosas parecen más tranquilas. No tuvieron que desgarrarse tras las elecciones a nivel nacional y mantuvieron buenas migas con los que parecían los dos sectores en lucha: el de Patricia Bullrich y el de De Marchi. De hecho los vínculos de los amarillos locales son con ambos bandos: Darío Nieto por el lado de Macri y Damián Arabia por Bullrich. Habrá paz hasta el 19 de abril, que es cuando hay que presentar candidaturas. Casado y Sol Salinas siguen diciendo que van sí o sí.

Por último, en Educación se concretó una jugada esperada desde hace tiempo: el desembarco de Carina Gannam a la gestión de Cornejo. Es una referente cercana al ministro de Economía Rodolfo Vargas Arizu, que de hecho lo acompaña desde aquella aventura que fue Cambia Ya, el "hermanito" de Cambia Mendoza para las legislativas del 2021.

