Los 11 funcionarios con los que Petri "blindó" el Gabinete de Milei

El exdemócrata pasó a presidir IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que fue creada durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2013, y en cuyo decreto constitutivo tiene un mandato expreso: quien ostenta el cargo de ministro de Defensa es el que debe designar al titular de la mutual. El sanmartiniano puso a uno de sus hombres de confianza y reemplazaron al funcionario que había puesto el kirchnerismo, un "fuerte" del PJ bonaerense como Darío Díaz Pérez, dos veces intendente de Lanús y más tarde senador nacional en 2015, cuando el Frente para la Victoria perdió el poder.

oscar sagas bullrich.jpg Sagas (derecha) en una reunión con Bullrich. El primero desde la izquierda es el, también cercano a Petri, Diego Arenas.

Sagas llevó a otros dos miembros del espectro petrista como asesores: Emiliano Follis y Diego Arenas. Follis es periodista: se desempeñó en el equipo de prensa de Salud, sobre todo durante la primera parte de la gestión Rodolfo Suarez -con pandemia incluida- y en 2007 había trabajado en el área de difusión del Hospital Central. Arenas tiene más trayectoria política: es un histórico del PD, fue concejal en San Carlos, y formó parte de los equipos de Bullrich cuando fue ministra de Macri. Ahora volvió a la política en Buenos Aires.

Desembarcos en un área clave para las FFAA

Ya con veinte días de gobierno a cuestas, Petri sumó otras dos piezas de las al menos once que ingresó hasta el momento al Gabinete. Se trató del sanrafaelino Roberto Fiochi y el tunuyanino Julio Federico Simón, quienes fueron anunciados como funcionarios el 2 de enero (aunque el dato ya se había filtrado en diciembre). Pasaron a prestar servicios en el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares; un reducto donde, hasta ese momento, el peronismo (con Jorge Taiana al frente del ministerio) tenía al docente Agustín Colombo Sierra en la presidencia.

Fue reemplazado por Fiochi (65), quien también tiene bastante trayectoria en la política local. Aunque para muchos será difícil recordarlo, incluso fue candidato a vicegobernador en 2007. Eran los tiempos de Recrear, el partido de Ricardo López Murphy, y el actual funcionario compartió fórmula con Gustavo Cairo (hoy diputado de La Unión Mendocina) como aspirante a gobernador. Después Fiochi pasó a las filas del PRO, donde tuvo cargos partidarios y a donde todavía permanece como afiliado.

Su vínculo con Petri es más nuevo. A mediados de 2022, por una tercera persona, que viene del mundo empresario y no de la política, se acercó al ex diputado nacional. Almuerzo mediante, compartido con ese "nexo" entre los dos, el sureño le propuso apoyarlo en su incipiente candidatura a gobernador, que era todavía más una idea que una realidad. "Fue uno de los primeros en respaldar, cuando prácticamente no había nadie aún de este lado", rememoran en el petrismo.

PETRI Y FIOCHI DEFENSA.jpg Petri, en una actividad con Fiochi días atrás.

Ahí se quedó hasta hoy. Aunque no tenía experiencia en cargos públicos, desde hace meses administra el IAF; entidad que paga pensiones a los militares retirados y que se estima maneja una caja cercana a los 700 mil millones de pesos (buena parte en títulos y bonos). Eso sí: como contador, Fiochi tuvo un antecedente medianamente cercano a lo que hoy es su tarea: fue gerente del Grupo Fecunda, una de las AFJP más grandes del país en su momento y que que a principios de 1998 fue absorbida por otra empresa emblema de ese rubro: Consolidar.

El IAF ya conocía de pisadas mendocinas, porque fue liderada por Guillermo Carmona durante los primeros dos años de la administración Alberto Fernández. Después el expresidente del PJ local cambió de wing y pasó a Cancillería, pero los cambios en Defensa no tuvieron que ver con la "reconfiguración forzosa" de gabinete que sufrió Fernández tras la derrota en las legislativas. Se salvaron, entre otras cosas, porque habían cambiado de manos algunos meses antes, con aquel episodio en que Agustín Rossi se enteró en un set de televisión que tenía que renunciar por querer ser candidato a senador nacional.

Pero en el organismo quedaron al menos seis mendocinos que trabajaban para Carmona y a todos ellos -según explicaron a UNO- se les pidió la renuncia en los primeros días de 2024. Hoy los coterráneos que trabajan con Fiochi son el mencionado Julio Federico Simón (37), abogado, miembro de los equipos técnicos de Petri en el Valle de Uco y hoy en la Subgerencia de Liquidaciones de esa entidad, y dos personas más -mujeres- que fueron sumadas en los últimos meses.

Por qué hay dudas en ANSES

José Emilio Agú es otro de los nombres fuertes que sumó Petri. Después de dos meses de espera y con la entidad casi acéfala, lo designó a cargo de la sede regional de ANSES, que funciona en el centro mendocino.

Como se ha contado en estas mismas columnas, Agú todavía no está nombrado formalmente (de hecho los empleados se enteraron a través de mails que les llegaron el 12 de marzo), pero todos confirman que va a trabajar desde la misma semana en que se filtró su nombramiento.

EMILIO AGU.jpg José Emilio Agú, el nuevo mandamás de la ANSES en Cuyo.

Según narraron a este medio, esa irregularidad hizo que quien comandara en términos formales a la regional durante los primeros días fuera el ex número 2 del peronista Carlos Gallo: Juan Cruz Terranova, funcionario que venía desde la UDAI de Guaymallén y trabajó algunos años como coordinador de los equipos técnicos.

"El nombramiento se va a dar una vez que pase la turbulencia de las desvinculaciones", filtró una fuente que trabaja con Agú. Ahora que pasó esa ola donde habrían recortado 40 contratos, es posible que ya aparezca su nombre en el Boletín Oficial.

Adentro de las oficinas, el contador de 50 años logró respaldarse con otra de las espadas principales del sanmartiniano: el abogado Carlos Moyano, que según dicen es quien hizo los vínculos entre el nuevo jefe de ANSES y el ministro de Defensa. Moyano es abogado, amigo desde la universidad de Petri y fue su precandidato a intendente en Capital.

Se lo nombró en la Legislatura, pero su paso fue fugaz y luego quedó seleccionado para la Casa de la Moneda. O sea, otro que iba a Buenos Aires. Sin embargo, esa es otra designación que tiene una extraña demora y a esta altura no queda tan claro que vaya a quedar firme. Es más: varios ven a Moyano mucho más cerca de volver a Mendoza que de hacer las valijas. Su aporte en ANSES para "ordenar" las cosas es por ahora totalmente ad honorem.

"Esto es un guiño total para el Luis. ANSES es un lugar donde construir territorialidad y de mucha llegada a la sociedad. Si lo sabe utilizar bien, es el espaldarazo que le da Milei para que se largue en Mendoza al 2027", leen los jugadores que están cerca de esos movimientos, quizás demasiado apresuradamente. Eso sí, es cierto que el Presidente viene halagando cada vez más la gestión del mendocino. La última vez fue hace apenas horas, en una entrevista que dio a Alejandro Fantino y donde dijo que el esteño "la está rompiendo toda" desde su tarea.

Otros mendocinos en el escenario nacional

El Universo Petri en Buenos Aires -con terminales en Mendoza- se compone por un puñado de nombres más. La última designación oficial fue la de Leonardo Fidel De Lucía, que se desempeñará como director de Contralor de Material de Defensa.

De Lucía es de la UCR capitalina y en algún momento fue calificado de "radical rebelde", pero finalmente se alineó (en tiempos de Rodolfo Suarez aún intendente) y fue concejal del oficialismo por esos años. La particularidad en su nombramiento es que se da sólo por el plazo de 180 días hábiles, contando desde el 4 de abril.

junin valeria romoli.jpg Petri con Valeria Rómoli, su precandidata a intendente en Junín.

A mediados de febrero se sumó también, cerca de Defensa, el abogado, empresario y presidente de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, Emilio Magnaghi, quien quedó como uno de los nuevos directores de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea S.A.). Además de su rol empresario, Magnaghi tuvo un paso como representante argentino en el Parlamento del Mercosur cuando le tocó reemplazar a Gabriel Fidel, que había sido elegido para el cargo en 2015 pero lo abandonó al ser electo vicerrector en la Universidad Nacional de Cuyo-.

Walter Rubén Scibilia es otro de los nombres que componen al grupo. Fue candidato a concejal en Tupungato por la lista del sanmartiniano y desde el 14 de febrero es uno de los vocales en la Administración de Parques Nacionales. Se suma a Dolores Lettelier, quien fue candidata a diputada por el petrismo y ahora es vicerrectora de la Universidad de Defensa. También a Valeria Rómoli, quien le disputó la interna en Junín a Mario Abed (siempre de la mano de los Mendocinos por el Futuro) y actualmente trabaja casi como secretaria o mano derecha del ministro, también en Defensa.

La influencia de Petri es claramente mayor a la de todos los otros mendocinos que tienen algo de llegada al Gabinete presidencial. Le responde -o al menos es cercana a él- más de la mitad de los nombramientos que han tenido que ver con la provincia. Las otras fuerzas o referentes políticos locales apenas si han tenido injerencia en acercar uno o dos nombres de los que trabajan para el Estado nacional.

Algunos de ellos son el dirigente del PRO Omar De Marchi (secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete); el radical Néstor Majul (en Seguridad y con chances de ascender en la estructura, según cuentan desde adentro); Carlos Tizio (director del INV); Diego Chaher (interventor de Medios Públicos); el demócrata Carlos Balter (director en el Banco Nación) y Carlos Soloa Vacas, cercano a la diputada libertaria Lourdes Arrieta (titular del PAMI Mendoza).

