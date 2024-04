A Milei no le gustó lo de Benegas Lynch sobre el trabajo infantil pero dijo que lo sacaron de contexto

►TE PUEDE INTERESAR: "Cuando abramos el cepo, la Argentina va a poder despegar fuertemente" dijo Javier Milei

bertie-benegas-lynchpngwebp.webp Las declaraciomes de Benegas Lynch sobre educación obligatoria y trabajo infantil desataron polémica.

Otra vez Javier Milei contra periodistas

"Eso los orcos lo entienden bien, pero los liberales no, porque somos libres pensadores", afirmó el jefe de Estado, y continuó: "Hay periodistas que juegan para destruir, no tenés que ir a darle notas a esos tipos, porque no les interesa lo que pensás, les interesa hacerte una zancadilla".

"Yo no creo en la obligatoriedad de la educación", sostuvo el diputado libertario. En ese sentido, completó: "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo".

Tras los dichos de Benegas Lynch, el Gobierno salió a despegarse y, además de Milei, también cuestionaron esa postura el Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Milei dijo que el segundo mandatario con mejor imagen del mundo

El presidente Javier Milei aseguró que es el "segundo" mandatario "con mejor imagen del mundo", al tiempo que señaló que "la palabra más representativa de los argentinos es esperanza".

La aprobación de la gestión supera lo negativo y mi imagen está en los mismos niveles de cuando asumí. Soy el segundo presidente con mejor imagen del mundo, ese es el marco de lo que estamos viendo

En declaraciones a Neura, el Presidente festejó: "Hoy perforamos los 1.200 puntos de riesgo país".

"El 75% de los argentinos entiende que estamos peor, es importante saberlo. Ahora cuando nosotros asumimos, sólo el 20 por ciento creía que en los próximos 6 meses íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30, en febrero a 40, y hoy es de 50 por ciento", enfatizó Milei.

"Hoy la mitad de los argentinos cree que de acá a seis meses estaremos mejor, no sólo eso, tienen razón", sostuvo el jefe de Estado, y dijo que bajará la inflación porque en el gobierno "trabajamos como enanos".

Al ser consultado sobre si tenía dudas en que podrá bajar la inflación, sostuvo: "El 70% de los argentinos no tienen dudas. Yo no, ni en pedo, no tengo ninguna duda".

El Presidente, en otro orden, señaló que la oposición y el gobierno anterior querían que se fuera del poder en enero.

Javier Milei1.webp Javier Milei fue entrevistado por Alejandro Fantino.

No sólo hay que ir hasta ahí esquivando piedras en el camino, si no que además tenés tipos pegándote. La primera apuesta fue que no llegábamos a enero. El gobierno anterior dejó todo para que no llegáramos a enero. ¿Vos te crees que estás hablando con gente normal? Toda la posición de Leliqs las pasaron a pases y estaba a un día. Me podían cuadruplicar la bases monetaria en un día. Cuando llegamos dimos un diagnóstico tremendamente crudo el día que asumimos, que fue un domingo por suerte, y ahí determinamos las bases de lo que había que hacer. Era gente que apostaba a que nos cayéramos. No es un juego para niños, para ingenuos

En una extensa entrevista con Alejandro Fantino, Milei expresó: "Un tipo analógico te dice que a Milei lo votó la gente por bronca. En el fondo es tratarnos como un error. Si creen eso, mejor para mí porque no me ven venir. Tienen un problema de resistencia al cambio. Están formateados con un modelo, no aceptan que es un error y se aferran en decir que eso es un error. Los economistas se enojan con la realidad y lo llaman fallo de mercado, en lugar de entender que cambió el modelo".

"¿Sabés quien tomó la decisión de que el tipo de cambio no lo pongamos en 600 que era lo que decían los economistas? Lo puse yo. Cuando hablo con Toto (Luis Caputo, ministro de Economía) le dije ponelo en 800 . Hay un motivo. El impuesto PAIS mapeaba con lo que tenés en el mercado, entonces eso lo que hacía era achicarme el exceso de demanda de divisas, para que cuando hiciera el ajuste el impacto sobre el empleo sea peor, que podría haber sido peor. Hacemos esa corrección y nos paramos arriba de la cantidad de dinero. Al mismo tiempo empezamos a sanear el balance del Banco Central", agregó.

En otro orden, volvió a decir que para él "el Estado es una organización criminal".

Además, sostuvo que "no van a cobrar un aumento más los senadores y diputados", pero aclaró: "En lo que a mí depende, no se va a hacer, lo que pase en Diputados le vas a preguntar a Martín Menem y lo que pase en el Senado le vas a preguntar a Victoria Villarruel".

