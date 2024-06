Lo que logró Cornejo en la Rosada, cómo se arma el "Día D" en la Legislatura y Petri crea en silencio

Es que la estrategia en general es transferir proyectos de obra pública a las provincias: que aquello que Nación tenga avanzado se retome -en su mayoría- con inversiones de los gobernadores. En algunos casos el pacto es mixto, como fue el que celebraron con Osvaldo Jaldo, de Tucumán, que recibirá $90 mil millones y "pondrá" los 30 mil millones restantes para reactivar propuestas. Sin embargo, en el caso mendocino es casi todo plata de Casa Rosada. Y no sólo eso: la cifra más alta de las que han desfilado en estos días por calle Balcarce: 180 mil millones de pesos.

Francos- Cornejo- Mema.jpg Alfredo Cornejo y Natalio Mema, con la gente de Guillermo Francos e Infraestructura.

El convenio contempla obras de la Ruta 7 en alta montaña; la doble vía a San Juan (ruta 40), la vuelta al trabajo en la Variante Palmira y la construcción de los puentes destruidos de la ruta 40 en Anchoris y en Tunuyán. Esas fueron las propuestas más mencionadas el viernes. Sin embargo, también tiene puntos menos conocidos: la provincia se haría cargo de reparaciones en la Ruta Provincial 99; pondrá cerca de 3 mil millones de pesos para terminar 174 viviendas y financiaría obras hídricas y de saneamiento que hoy tiene en sus manos el Enhosa ( Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. De estas últimas, son seis las que se acordaron en Buenos Aires.

Cómo será el plan de viviendas

En el asunto de las casas a retomar están los datos más jugosos. En primer lugar, que algunas de las que terminarán son las famosas casas de la Tupac Amaru, en Lavalle. Es el conjunto de viviendas que se habían iniciado con la agrupación kirchnerista como intermediaria y que fue ampliamente mencionado en la causa contra su líder, Nélida Rojas, hace ya más de cinco años. Fuentes de primera línea contaron a UNO que ciertas unidades, luego de un relevamiento exhaustivo en el departamento del norte, ingresaron a este plan de finalización.

Las otras comunas donde se terminarán viviendas son Santa Rosa, Rivadavia y San Martín. Todas están avanzadas entre un 40% y un 60% y fueron parte de dos programas: el Construir Casa Propia y Reconstruir. A Mendoza el aviso de que se avanzaría en ese sentido llegó casi a último momento, después de las confirmaciones por las otras obras, según contaron desde adentro. Cornejo venía pidiéndole a Francos que tomara el pedido de avanzar con las viviendas desde hacía mucho tiempo.

Además de todo lo mencionado, se avanzará con el sistema de agua potable para el Piedemonte Norte, en Las Heras y dos de los proyectos son para San Rafael: se ampliaría la planta depuradora de Cuadro Nacional y el establecimiento potabilizador Balloffet. A pesar de que algunos lo tenían como un posible tema a colarse en agenda, no se habló nada del gasoducto de ese departamento, que estaba en un 90% y Milei decidió frenar.

La Justicia falló a favor de que el Ejecutivo nacional tenga que enviar el dinero restante sí o sí para su culminación, pero la medida fue apelada y ahora es la Cámara Federal la que tiene la última (o penúltima) palabra. "No es tanto lo que falta tampoco. No es mucho dinero. Veremos más adelante", dijo un funcionario radical de los que siguieron el minuto a minuto del encuentro, pero desde Mendoza. El arreglo puede estar cerca, o eso dio a entender.

ipv mi casa viviendas (2).jpg Cuatro departamentos recibirían la inversión mixta de Nación y provincia para terminar casas.

Cómo se cuece el "Día D" por la plata de Portezuelo

El martes 11 será un día decisivo. Los fondos de Portezuelo del Viento (o del resarcimiento a Mendoza) quedarán por fin liberados del convenio que los ciñe sólo a poder hacer obras de generación hidroeléctrica. Algo que servía cuando la represa en el sur era un objetivo posible, pero que envejeció muy mal cuando Alberto Fernández desarchivó la denuncia pampeana y segó toda chance de construirla. El Ejecutivo lo resolvió con la adenda que Guillermo Francos firmó en abril, pero que debe ser ratificada en la Legislatura y después en Buenos Aires.

El oficialismo estuvo extremadamente movedizo para que se aprobara la semana pasada, pero a pesar de todos sus intentos eso le fue imposible. "Hace mucho no veíamos una insistencia así; nos llamaron absolutamente a todos y a uno por uno para que apoyemos, pero esta vez nos cerramos en una postura y por eso no avanzó", se vanagloriaron en la bancada peronista de Senadores. El scrum opositor para que no fluyera el acuerdo fue entre el PJ Y La Unión Mendocina, que -a pesar de la buena sintonía entre sus presidentes de bloque- no funciona tan en tándem como se pensó al principio.

Más bien al contrario. Pero en este caso sí se juntaron y frenaron la avanzada del Gobierno, aunque sólo sea por algunos días. El justicialismo tiene diez bancas y el demarchismo, siete. Eran precisos los dos tercios porque Cambia Mendoza lo quiso tratar sobre tablas. Es decir, sin pasar por comisiones de la Cámara Alta.

diputados legislatura votacion.jpg Los diputados ya dieron el sí, ahora el desenlace será el martes en el Senado.

El tridente que se movió para que la ley saliera con una semana de anticipación fue el de Hebe Casado, Martín Kerchner y Natacha Eisenchlas. A lo último fueron más los legisladores los que insistieron y ya no tanto la vicegobernadora, pero la oposición no compartió en ningún momento su apuro. Podría pensarse que la premura era para llegar al encuentro entre Cornejo y Francos con la adenda ya aprobada, pero en realidad la urgencia en Casa de Gobierno tiene que ver con que quieren que Milei lo firme cuanto antes. Una vez que eso salga de la Legislatura aprobado, es el libertario el que tiene que poner el gancho final. Y claro, es preferible que esa firma llegue antes de ir a votar la Ley Bases -cuando más necesita el libertario a los gobernadores- que después de que ya la hayan aprobado.

El detalle de los fondos

En La Unión Mendocina dijeron que su oposición férrea fue por varios motivos. Uno de ellos es, afirmaron, que no quieren convalidar algo así como una "unicameralidad de hecho" que supuestamente el oficialismo quiere imponer. Se refieren a que el Gobierno buscó tratar proyectos en la cámara de origen para luego votarlos y aprobarlos sobre tablas en la otra cámara, sin ir a comisiones de ambos recintos.

"Es una recontra pelotudez eso", graficaron didácticamente en Cambia. "¿Unicameralidad de hecho? Rostand, que es senador, fue a la reunión de Diputados, como muchísimos otros legisladores fuimos, e hizo dos veces las mismas seis preguntas. Al otro día fueron Mema y Fayad y le volvieron a contestar exactamente lo mismo", apuntaron.

Esos encuentros de comisiones tuvieron momentos picantes. El más fuerte fue cuando el senador Germán Vicchi (LAUM) les dijo que no quería aprobar la adenda porque no habían sido claros los números de Emesa en torno al fideicomiso de Portezuelo. Lo que asegura es que nunca presentaron balances anuales del estado de ese dinero -encerrado en la cuenta en dólares a donde deposita Nación- al Tribunal de Cuentas. Se había dicho que eso era preocupante, tanto por la actitud del tribunal como por la de Fiscalía de Estado, por "no pedirle al Gobierno" esos balances.

En cuanto a Fiscalía de Estado, el dato no es correcto. Los balances sí fueron requeridos desde esa entidad de manera trimestral y fueron presentados absolutamente todos (o sea que, calculando los años, serían más de diez) y no se detectó irregularidad de ningún tipo. "Es correcto, finalmente esta semana nos llegó esa misma información. Pero al Tribunal no lo presentaron". Insisten en LAUM. Además desde esa fuerza llevaron pedidos de informes en ese mismo sentido.

Mema-Fayad-adenda Portezuelo del Viento (1).jpg El oficialismo abroquelado para conseguir la adenda.

Consultados por Diario UNO, en el Tribunal de Cuentas desmintieron que no estén entregados esos balances y afirmaron que el último es de 2023, o sea que estarían al día. Se comprometieron a facilitar esos elementos esta misma semana.

Los fondos de Portezuelo serán liberados por paliza de votos ¿y después?

El enojo de Cambia Mendoza en torno a la demora para votar no es sólo por la firma que tiene que estampar Milei, sino también porque el dinero se está depreciando desde hace años. El senador Martín Kerchner lo tiene medido y afirma que la dolorosa cifra de la evaporación ya está cerca de los 100 millones de dólares. Sí, cien millones de dólares ya se habrían perdido de la plata de Portezuelo simplemente por tenerlos en el freezer. Por supuesto, esa licuación por goteo sigue corriendo día a día, con lo cual es imperioso avanzar pronto. "Hoy esos mil millones rinden menos que si los hubiéramos usado inmediatamente. Esa pérdida es una pérdida concreta de bienes. De bienes que nos perdimos los mendocinos cuando nos trabaron la obra en el anterior gobierno nacional", aseguró el senador.

De todos modos, tanto la firma del Presidente como la aprobación están casi confirmados para el martes 11. No hay un sólo radical o PRO asustado porque no les vayan a dar los números en la sesión. "Si la vez pasada nos faltó un sólo voto para los dos tercios, esto está cocinado", lanzan desde adentro. Claro, ahora sólo necesitan la mitad más uno y están confiados, porque la cuenta es sencilla.

Cambia Mendoza es la mitad de la cámara. Sólo necesitan una banca de la oposición que les vote a favor. Y los fondos es un tema tan "municipalizado", que todos los senadores que responden a intendentes tienen motivos para levantar la mano. A algunos más y a otros menos, pero las obras les van a llegar a los caciques comunales sí o sí. Algo de ese fenómeno ya se vio en Diputados, donde no hubo sobresaltos. En el peronismo afirman que están garantizados los votos de los tres del sur: Mauricio Sat, Alejandra Barro y Pedro Serra.

A eso se suman los de la jefa del bloque, Adriana Cano, y la alfil de Flor Destéfanis, Mercedes Derrache. La intendenta santarrosina tiene proyectos que quiere hacer con el dinero de Portezuelo. Los que votarán en contra son Félix González y Helio Perviú, cercanos a Anabel Fernández Sagasti. Los diputados de esa estructura fueron por ese mismo camino, totalmente en contra de lo que decidieron sus otros compañeros de banca.

adriana cano.jpg Adriana Cano. Parte del PJ respaldará al Gobierno en la discusión por la plata.

En La Unión Mendocina también están divididos pero no tanto. Es fija que el sanrafaelino Martín Rostand votará en contra, porque fue uno de los más críticos durante la reunión de comisiones. Pero el resto no tiene decidido el voto y con uno solo que salga a favor, ya estarán entregándole la aprobación a sus rivales del oficialismo. El demócrata -que se le escapó a De Marchi del interbloque - Armando Magistretti dijo a los suyos que no lo tiene definido. Dugar Chappel -Partido Verde- bajaría el pulgar, a pesar de que era uno de los votos con los que contaban los radicales para sacarlo sobre tablas el martes pasado.

Listo. Hay votos como para hacer la plancha. O en todo caso para ocuparse de la otra gran tarea, que es construir consenso para sacar el paquete fiscal, que sí viene más complicado. Esta semana podría haber dictamen y votarse recién la otra. Coincidirá con la definición de la Ley Bases en el Congreso.

¿Y cómo sigue todo después de la adenda? Firma Milei y ya se pueden encarar los primeros proyectos. Todo está en el banco de proyectos y la única certeza es que el "Portezuelo más chico" está totalmente en el banco de suplentes. O menos que eso: las trabas de La Pampa, sumado a que no hay un escenario claro sobre los precios que se pagarían por la energía, tras posibles cambios en Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A), lo hacen inviable. Sí hay en carpeta obras que irán al sur, pero no necesariamente son las que están pidiendo las cámaras empresarias ni los intendentes. Una que ronda fuertemente en calle Peltier es la del anillado eléctrico de esos tres departamentos.

Lo que se sabe del armado de Petri

La semana tuvo el eco de los dichos de Luis Petri en una entrevista radial, brindada a una AM de Buenos Aires. "Veo un posible frente común con Alfredo Cornejo. Está apoyando y comparte un cierto por ciento las políticas que se vienen implementando desde el gobierno nacional", mencionó. Sus colaboradores lo venían diciendo desde hacía tiempo y Diario UNO ha contado pormenores de esa labor, pero nunca había sido tan claro el ministro en sus intenciones. Esta vez lo dijo con todas las letras.

luis petri seguridad.jpg Luis Petri, figura clave en estos primeros meses de gobierno libertario.

Lo primero que debe llamar la atención es que Petri habla como un hombre de La Libertad Avanza y no del radicalismo. "Veo un frente en común con Cornejo porque nos apoya", marcó en otras palabras. Y claro, hace ruido porque supuestamente él ya está en un frente con Cornejo, que es Juntos por el Cambio o, al menos Cambia Mendoza. Y sin embargo lanzó algo así como una invitación desde otra vereda.

En segundo lugar, lo que debe encender el análisis es que es todo un mensaje. No sólo implica el deseo y el trabajo por detrás para armar el supuesto frente -trabajo que es real y que se viene haciendo desde hace meses-, sino que también es una señal hacia La Libertad Avanza en todo el país. Lo haya buscado o no, lo que está dejando en claro el mendocino es que él será una figura importante en el armado para las legislativas. Esa elección de medio término es crucial para las aspiraciones de Miliei. Lo dice todo el tiempo: piensan arrasar para copar el Congreso y no tener que depender tanto de la casta. Bueno, en esa gran batalla, Petri está mostrando cuánto está dispuesto a pesar.

La especulación de algunos lleva a decir que hasta podría llegar a integrar alguna de las boletas. Varios lo piensan, tanto en su propia estructura como por fuera, en el peronismo. Desde luego es demasiado pronto para pensar en eso. Incluso es tan pronto, que hasta los colaboradores más cercanos del sanmartiniano se sorprendieron por lo contundente de la frase.

"Viene diciéndonos que hay que hacer gestión antes que nada; así que sí, fue un poco sorpresivo que saliera a decir esto. No nos vamos a poner a hacer campaña con todo el tiempo que falta y con la dificilísima tarea que hay por delante, pero la verdad es que sí, el trabajo se está haciendo", dijo uno de sus más cercanos acá en Mendoza. "No tiene sentido que nos quedemos en divisiones artificiales de radicalismo o liberalismo: el electorado que apoya a Milei es el que mencionó el Luis: el PRO, la UCR no populista y La Libertad Avanza. Y trabajamos para eso", lanzó otro de sus referentes.

Diario UNO confirmó que hay encuentros constantemente en la fundación Mendocinos por el Futuro, el think tank petrista del que salieron sus funcionarios en la Nación y sus legisladores en el recinto local. Incluso tienen comisiones de temas concretos que se reúnen al menos mensualmente. La base está. Y como dijo Cornejo el lunes, al mismo tiempo que buscaba ponerle paños fríos: "Todo puede ser".

Bullrich, Cornejo y Cúneo.jpeg Patricia Bullrich, el otro gran nexo entre el Ejecutivo nacional y Cambia Mendoza. Aquí, con Alfredo Cornejo y Mariano Cúneo Libarona.

La subtrama de Ambiente: denuncias y tensión con Melchor

La salida de Sebastián Melchor de la Subsecretaría de Ambiente trajo ruido político y no solamente vinculado a la gestión. Además de las versiones de que "no se cumplieron los objetivos", que salieron directamente desde la Casa de Gobierno, lo que trascendió es que el muy mal vínculo que tuvo con algunos de sus ex colaboradores fue parte de la decisión de que no continuara.

La crónica de su salida no lo contó, pero el ex funcionario tuvo una denuncia en su contra por parte de alguien que trabajó junto a él. Una denuncia por maltrato laboral que recayó en la Subsecretaría de Trabajo en 2020. También denunciaron que ese mismo reclamo fue a parar a la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.

"Su salida del cargo no fue exclusivamente por eso, pero sí hubo reclamos de que había malas relaciones con su equipo", remarcaron desde Casa de Gobierno. No fue "exclusivamente" por eso, fueron las palabras. "La causa principal es que no se lograron los objetivos trazados", dijeron desde adentro. "Es sencillo: Energía y Ambiente tiene dos subsecretarías. Una funcionaba y la otra no". A la que salvaban era obviamente a Energía y Minería, y la castigada es Ambiente, de Melchor.

"Es maltratador y maleducado; de hecho terminó mal con toda la gente de adentro", señaló otro consultado de la interna el mismo día en que se conoció la novedad.

Sin embargo, una fuente que estuvo al tanto de su desvinculación dio también otra mirada: "Es raro decir que en sólo cuatro meses que lleva en el cargo no se cumplieron sus objetivos. Sobre todo cuando están listos para presentarse dos proyectos que armó él, como la zonificación del Aconcagua y el inventario de gases de efecto invernadero de la provincia".

Sebastian Melchor Gobierno1.jpg Sebastián Melchor será reemplazado como subsecretario de Ambiente.

"Vienen diciendo cosas que ensucian, como que la reserva Ñacuñán no funcionaba porque no quiso cambiar dos bombas. Esas dos bombas, que son para generar agua de consumo humano, se cambiaron dos veces en el último año. Están los actos administrativos que lo demuestran. Quienes dicen eso son sindicalistas, que lo combatieron por cuestiones salariales y no otra cosa", lo defendieron.

Melchor, que en los papeles sigue siendo miembro del Ejecutivo porque aún no se publica su renuncia, estaría preparando un balance de gestión que probablemente se presente esta semana. Además, por lo pronto volvería a labores que realiza para el Partido Socialista a nivel nacional, ya que además está peleado con la cúpula del Partido Socialista de Mendoza.

El nombre de su sucesor lo definirán seguramente entre Cornejo y la ministra Jimena Latorre. Se especuló con que fuera Juan Ignacio Haudet, que está a cargo de Biodiversidad, pero afirman que está haciendo un buen trabajo y que es un año clave porque quieren inaugurar el Ecoparque antes de 2025.

"Sería desvestir a un santo para vestir otro. Se va a tomar el tiempo necesario para determinar al mejor candidato posible", lanzaron.

