El presidente busca aplacar los ruidos del mercado, apunta al Congreso y prepara un nuevo ajuste

Durante esa alocución, el Presidente advirtió que "si aun así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que le duela más a la política". Hacia el final, apuntó nuevamente contra la "casta política", a la que responsabilizó por la suba del dólar y la baja del precio de los bonos.

Fuentes del Gobierno reconocen en privado que se revirtió la tendencia favorable en los mercados y que emergió incertidumbre desde el exterior y en la plaza local: el Riesgo País rozó los 1.600 puntos básicos durante este jueves y los bonos en dólares registraron marcadas caídas.

El objetivo del Gobierno para revertir la tendencia

La demora en el trámite legislativo de la Ley Bases fue una primera señal tomada por los analistas sobre las restricciones políticas que se le plantan al oficialismo para ejecutar su programa de reformas. La media sanción de la movilidad jubilatoria tuvo como parangón el haber sido acordada por la UCR y el kirchnerismo: además del mayor gasto fiscal que implicaría una sanción de la misma, este hecho evidenció que si ambas fuerzas se unen pueden comprometer los objetivos del Gobierno.

Aquello transcurre en semanas complicadas desde el interior del Gabinete y la política del Gobierno: la salida de Nicolás Posse y su reemplazo por Guillermo Francos buscó ser un revulsivo para dinamizar la gestión y apostar desde la Jefatura de Gabinete por un perfil más conciliador.

Sin embargo, el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, las críticas internas -que no se hacen públicas- a su titular Sandra Pettovello y las múltiples renuncias al interior de su cartera han producido más incertidumbre sobre el plano político.

"Claramente los ruidos en el Congreso y no me refiero solamente en el Senado, sino en particular el tema de los Diputados no ha contribuido", se sinceró ante El Cronista una de las personas de mayor confianza de Milei.

"Las cosas que se vienen diciendo en el Congreso demuestran una falta de interés de una parte significativa de la dirigencia política del concepto de restricción presupuestaria", agrega, en referencia al interés de los legisladores de tratar en sesión los proyectos del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el aumento a las universidades nacionales.

"Mientras demoran la Ley Bases están proponiendo el aumento de su sueldo y proponen proyectos disparatados que rompen la caja. Así es obvio que se va a generar un clima de incertidumbre", esgrime un asesor que dialoga todos los días con el Presidente. Por estos momentos, el objetivo del Gobierno es acelerar las gestiones y buscar acuerdos para la votación en general y en particular de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales.

Los puntos clave que quedan en la Ley Bases

A pesar de que va a volver a Diputados, la aprobación en la Cámara alta podría revertir la tendencia negativa en los mercados, según la hipótesis del Gobierno. Aunque no está confirmada, la fecha de la sesión ya se confirmó para el 12 de junio, el próximo miércoles.

Hay varios puntos espinosos que todavía no encuentran acuerdos. Uno es el apartado de privatizaciones, siendo Aerolíneas Argentinas la empresa pública más defendida por el grupo de gobernadores. También hay divergencias sobre facultades delegadas y -pese a la inclusión de un diferencial para los patagónicos- la reforma del impuesto a las Ganancias.

Hay quienes en el Palacio del Congreso pretendían un visto bueno del Gobierno para aprobar la reforma de la movilidad jubilatoria a cambio de un trámite de la Ley Bases más sencillo y con menos derrotas. Milei se encargó de desmentir cualquier posibilidad al respecto: "Si algún proyecto va contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a lo vamos a vetar, no voy a entregar el déficit cero de ninguna manera".

Incluso se adelantó a la posibilidad de que el Senado pueda insistir con un eventual proyecto vetado, dado que en el caso de la movilidad jubilatoria es una posibilidad realista: "Si aun así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que le duela más a la política".

El nuevo anuncio del Gobierno por las obras públicas

Se los vio circulando en Casa Rosada a Martín Menem y Eduardo 'Lule' Menem, dos de las espadas negociadoras del oficialismo; quienes se reunieron con el jefe de Gabinete. Francos computó acuerdos con diversas provincias en los últimos días para trasladarles la ejecución de las obras públicas que estas les pedían. Las charlas por la Ley Bases no fueron ajenas en varias de esas reuniones.

Hasta el jueves, el Salón de los Escudos de la Casa Rosada fue el lugar en donde pasaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Ahora será el turno del mendocino Alfredo Cornejo. El mandatario radical de Mendoza pidió un número específico de obras públicas para financiarlas y ejecutarlas, convenio que tuvo el visto bueno del secretario de Interior, Lisandro Catalán.