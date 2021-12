Llegó el momento de que Alfredo Cornejo y Cristina Kirchner estén frente a frente

No es errado decir que, por lo menos en los últimos 2 años, Cornejo ha salido continuamente, en los medios de comunicación o en las redes sociales, a responder con calificativos durísimos cada acción o cada situación en la que está involucrada Cristina.

Hasta ahora prácticamente no se han conocido reacciones de la vicepresidenta a las críticas del mendocino. Se recuerda una de 2020 cuando el radical reprochó la convocatoria a sesiones virtuales durante la pandemia y entonces Fernández de Kirchner le dedicó este comentario, aludiendo a que en Mendoza la Legislatura sesionaba vía internet: "Parece que no solamente Rodríguez Larreta dice una cosa pero hace otra. Lo acompaña otro entusiasta militante del 'haz lo que yo digo pero no lo que yo hago': Alfredo Cornejo, Diputado Nacional, Presidente de la UCR y ex gobernador de la Provincia de Mendoza…".

Pero no hay otros antecedentes al menos trascendentes. En cambio Cornejo le ha dado "duro y parejo" a la presidenta del Senado, ante quien -cabe reiterarlo- prestará juramente este martes.

Sólo un breve repaso de los últimos 2 años es suficiente ejemplo para mostrar a quien deja de ser diputado para ser senador, como un enemigo político importante al que Cristina tendrá en el recinto que ella conduce como presidenta del Senado

Cornejo sobre Cristina

Junio de 2020: "Alberto se apropia de las ideas de Cristina. El único plan del Gobierno que se está llevando a cabo es el de controlar a la justicia y dejar libre de culpa y cargo a Cristina".

Octubre de 2020: "Cuando Cristina quiere aprobar algo en el Senado lleva a todos a nalgadas. "

Octubre de 2020: "Cristina no cree ni en el diálogo ni en los acuerdos"

Septiembre de 2021 después de las PASO: “Cristina y los sectores más fanáticos del kirchnerismo van a imponer una política de mayor radicalización, un poco responsabilizando a Alberto que, por su moderación, moderación que no tuvo, perdieron estas elecciones. Hay que ser más duro con el campo, con el sector privado, con la oposición. Creo que eso es lo que se va a imponer. Hay que mirar mucho qué hacen”.

Octubre de 2021: "Si ganamos lograremos sacar a Cristina del Senado"

Noviembre 2021: "Alberto tendrá que dejar la sarasa y que le importe tres cominos lo que piensa Cristina".

Diciembre 2021: "Cristina es una gran manipuladora".