Liliana Paponet llevó al Congreso, con críticas a Cornejo, el reclamo por el gasoducto de San Rafael

Gasoducto San Rafael1.jpg San Rafael mete presión para que se termina la obra del gasoducto de San Rafael.

El reclamo de Paponet contra Milei y Cornejo por el gasoducto de San Rafael

Curiosamente, cuando la legisladora del sur de Mendoza pidió intervenir, la sesión era presidida por otro representante de Mendoza, el radical Julio Cobos.

Paponet repasó que "en el sur de Mendoza hay un gasoducto, que tiene 90% de avance de obra y que beneficiará a 26.000 familias. También favorecerá a industrias que quieren establecerse en San Rafael aunque algunas lamentablemente ya se fueron".

Recordó la dirigente que "en 2016 fue la última autorización de factibilidad de gas natural para el sur de Mendoza. Hay distritos de San Rafael y de General Alvear en los que las familias que no pueden prender una hornalla ni calefaccionarse como corresponde. ¿Desde cuándo un servicio básico como el gas es un privilegio?".

Luego cargó contra el gobernador de Mendoza: "Lo más terrible en este proceso es que Alfredo Cornejo vino a Buenos Aires a hablar con el ministro Guillermo Francos y volvió a Mendoza anunciando la reactivación de 14 obras públicas y en ellas no está el gasoducto al que le falta el 10%".

No sé si Cornejo se olvidó o lo hizo por desconocimiento. Pero después tuvo declaraciones desafortunadas al decir que un municipio no tiene capacidad técnica. Obviamente no sabe cómo se llegó a esa obra

"No nos sorprende que Cornejo no quiera al sur de Mendoza -agregó Liliana-. Por eso le pedimos al ministro Francos, al ministro Caputo y al Presidente que sepan que esta obra paralizada perjudica al desarrollo de toda la región. Es urgente que se ponga en funcionamiento".

Paponet hizo hincapié en "por el peligro de que la obra no se lleva cabo, el intendente Omar Félix tuvo que ir a la Justicia Federal, que le dio la razón para que la obra continúe, pero el gobierno nacional sigue sin dar respuestas".

Finalmente expresó: "Puedo entender que el gobierno nacional no tenga dimensión del daño que causa. Lo que no puedo entender es que un gobernador lo pase por alto".

