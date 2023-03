Libres del Sur, aliado de Cambia Mendoza, reclamó la libertad de los dirigentes del Polo Obrero

Para Mancinelli "criminalizar la protesta social no es el camino. En un contexto de inflación desbocada que el Gobierno Nacional no controla, que arroja a más y más argentinos y argentinas a la pobreza, y donde la respuesta de dicho gobierno es ajustar el gasto social es obvio y natural que exista el reclamo social para que el Estado active políticas de contención y/o promoción social. Ante ese reclamo hay que tener sensibilidad social y no intolerancia".

"Desde Libres del Sur acompañamos el pedido de libertad inmediata de Martín Rodríguez y Lorena Torres. La Justicia tiene que dejar de criminalizar la protesta y abocarse a resolver y dar Justicia a víctimas de delitos de distinta índole, no a perseguir a luchadores populares.

Mancinelli y Tadeo García Zalazar.jpg Ernesto Mancinelli, de Libre del Sur, con Tadeo García Zalazar, presidente la Unión Cívica Radical en Mendoza. Es buena la relación aunque tienen posiciones diferentes sobre las protestas populares y los cortes de calles.

La posición radical sobre los cortes de calles en manifestaciones

De este modo Libres del Sur se diferenció de sus socios de la coalición gobernante para quienes está bien que actúe la Justicia para los casos de cortes de calle.

Así es como Alfredo Cornejo dijo que "en Mendoza los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Respetar y hacer respetar las leyes es una tarea de todos". Y sumó: "En Mendoza sí rigen las libertades individuales y se puede manifestar, pero también rigen los derechos, de los que quieren protestar y de los que no, por eso está prohibido cortar calles".

Néstor Majul, subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, que además estuvo en el momento de la detención de Martín Rodríguez fue más categórico: "En Mendoza no les vamos a permitir que impidan la libre circulación de la ciudadanía y del transporte público. Acá no van a poder hacer y deshacer de las calles, como sí lo hacen en Buenos Aires en otras provincias".

Lo notorio es que estas diferencias entre partidos que son miembros del frente Cambia Mendoza se produce en medio de la crisis entre la Unión Cívica Radical y el dermarchismo, que aún no define si competirá en las PASO dentro de la coalición o lo hará por fuera aunque en las últimas horas Omar De Marchi deslizó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Alfredo Cornejo que es con quien sostiene un claro distanciamiento.

Uno de los cuestionamientos de De Marchi precisamente es sobre la permanencia de Libres del Su,r espacio al que acusó de "tomar supermercados y usurpar calles", en la alianza oficialista.

