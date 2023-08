Las Heras: un juez rechazó 2 planteos de Janina Ortiz y destrabó la causa por coacción

También dejó firme la investigación y la posterior decisión de la fiscal Paula Quiroga de que Ortiz debe ser imputada por ser funcionaria pública.

Resolvió que la causa judicial por coacción avance y ahora, la defensa, a cargo de Elena Quintero, tiene tres días para apelar las decisiones de Sarmiento. Caso contrario, Janina Ortiz será imputada.

juez sebastian sarmiento.jpg El juez Sebastián Sarmiento.

La controversia judicial en el caso Las Heras y Janina Ortiz

Tras recibir la denuncia por coacción y avanzar en la causa, hace dos meses el fiscal Gabriel Blanco pidió instrucciones al fiscal jefe Sebastián Capizzi, quien consideró que no había elementos suficientes para imputar a Ortiz.

A continuación, Quiroga -fiscal adjunta de la Procuración y superior de Capizzi- resolvió que la funcionaria lasherina debía ser imputada para que ejerciera su derecho de defensa.

La abogada de Ortiz presentó un planteo de excepción de falta de acción para que se analicen pruebas y esa responsabilidad recayó en Sarmiento, a quien la defensa trató de apartar bajo el argumento de que su condición de ex juez de la cárcel le impedía intervenir.

Este lunes, Sarmiento confirmó su actuación, se declaró competente y rechazó los planteos de Ortiz.

Qué contestó el juez para declararse competente y resolver

"Siguiendo el criterio señalado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso Flores Blanes, no es correcto afirmar que un magistrado integrante del Juzgado Penal Colegiado (Ex Juez de Ejecución) carezca de aptitud e idoneidad para resolver los diferentes planteos que se deduzcan en el devenir del proceso, puesto que ha sido designado conforme prevé la Constitución de Mendoza (arts. 150 y 154)" "Siguiendo el criterio señalado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el caso Flores Blanes, no es correcto afirmar que un magistrado integrante del Juzgado Penal Colegiado (Ex Juez de Ejecución) carezca de aptitud e idoneidad para resolver los diferentes planteos que se deduzcan en el devenir del proceso, puesto que ha sido designado conforme prevé la Constitución de Mendoza (arts. 150 y 154)"

"Si la defensa considera que existe falta de aptitud o idoneidad del magistrado para el ejercicio de su cargo, cuenta con los mecanismos legales para canalizar su pretensión, lo que no ha demostrado. De modo que no se advierte de qué manera afectaría los derechos de su representada el hecho que la actuación del juez cuestionado, como que continúe interviniendo en la causa que se sigue" "Si la defensa considera que existe falta de aptitud o idoneidad del magistrado para el ejercicio de su cargo, cuenta con los mecanismos legales para canalizar su pretensión, lo que no ha demostrado. De modo que no se advierte de qué manera afectaría los derechos de su representada el hecho que la actuación del juez cuestionado, como que continúe interviniendo en la causa que se sigue"

Advirtió que hay elementos suficientes para imputar a Janina Ortiz

"La excepción de falta de acción solo resulta procedente por inexistencia de delito cuando circunstancias inequívocas y ostensibles permitían descartar ab initio" -desde el inicio- la comisión de una conducta típica y antijurídica" "La excepción de falta de acción solo resulta procedente por inexistencia de delito cuando circunstancias inequívocas y ostensibles permitían descartar ab initio" -desde el inicio- la comisión de una conducta típica y antijurídica"

"La descripción del hecho en la acusación (de la fiscalía sobre Janina Ortiz), plantea circunstancias fácticas muy claras y directas, que conducen sin mayores complejidades a los elementos exigidos por el tipo penal, permitiendo el proceso de subsunción realizado por el Ministerio Público Fiscal en la figura del delito de coacciones" "La descripción del hecho en la acusación (de la fiscalía sobre Janina Ortiz), plantea circunstancias fácticas muy claras y directas, que conducen sin mayores complejidades a los elementos exigidos por el tipo penal, permitiendo el proceso de subsunción realizado por el Ministerio Público Fiscal en la figura del delito de coacciones"

"Más allá de las valoraciones de la prueba sobre las cuales la defensa /de Janina Ortiz) con mucho esfuerzo apoyó los motivos de su presentación, las mismos conservan la posibilidad de ser encausadas y examinadas en el trámite ordinario de la investigación" "Más allá de las valoraciones de la prueba sobre las cuales la defensa /de Janina Ortiz) con mucho esfuerzo apoyó los motivos de su presentación, las mismos conservan la posibilidad de ser encausadas y examinadas en el trámite ordinario de la investigación"

Dijo que la perspectiva de género debe considerarse en la pesquisa

"Se consideró que los planteos realizados en la presente causa debían ser analizados con una debida perspectiva de género, en la medida que se podría configurar, para el caso de confirmarse la tesis acusatoria, distintos tipos de violencia contra las mujeres, en el ámbito institucional y laboral" "Se consideró que los planteos realizados en la presente causa debían ser analizados con una debida perspectiva de género, en la medida que se podría configurar, para el caso de confirmarse la tesis acusatoria, distintos tipos de violencia contra las mujeres, en el ámbito institucional y laboral"

"En este caso, se debe aclarar que una mujer puede cometer actos de violencia de género cuando los mismos son ejercidos contra otra mujer por su condición de tal, a través de conductas estereotipadas" "En este caso, se debe aclarar que una mujer puede cometer actos de violencia de género cuando los mismos son ejercidos contra otra mujer por su condición de tal, a través de conductas estereotipadas"

"Que puede ser más denigrantes e instrumentalizador que obligar a una mujer a utilizar su cuerpo y llevar adelante prácticas sexuales para obtener información, bajo la amenaza de perder el empleo, sumado a un contexto de una manifiesta relación desigual de poder, existiendo un deber normativo y convencional de investigar estos tipos de hechos, procurando que las autoridades que la llevan a cargo, las realicen con determinación y eficacia" "Que puede ser más denigrantes e instrumentalizador que obligar a una mujer a utilizar su cuerpo y llevar adelante prácticas sexuales para obtener información, bajo la amenaza de perder el empleo, sumado a un contexto de una manifiesta relación desigual de poder, existiendo un deber normativo y convencional de investigar estos tipos de hechos, procurando que las autoridades que la llevan a cargo, las realicen con determinación y eficacia"

