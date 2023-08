Escándalo en Las Heras: el pedido de Janina Ortiz que hizo retardar la imputación por coacción

Janina Ortiz Las Heras 1.jpg La candidata a diputada provincial por La Unión Mendocina, Janina Ortiz.

En la Justicia de Mendoza ya hay antecedentes al respecto: otros planteos de inconstitucionalidad idénticos presentados por la misma abogada en otros casos y con otros imputados y todos fueron rechazados.

► TE PUEDE INTERESAR: Un juez de la Corte advirtió a los que se escanearon el ojo: "Si hay reclamos, irán a las Islas Caimán"

Definiciones en el caso Las Heras, capítulo Coacción

Desde el Polo Judicial determinaron que el lunes a partir de las cuatro de la tarde se definan dos cuestiones. O al menos una.

1) Si Sarmiento, juez de la cárcel, tiene o no competencia para resolver el planteo de Ortiz.

2) Si es aceptado o no ese planteo de excepción por falta de acción.

El primer punto corre, en primera instancia, por cuenta del propio Sarmiento.

Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, juez.

Si acepta la recusación deberá apartarse y desde el Polo Judicial designarán a otro magistrado para que resuelva, en otro momento, claro está, la excepción por falta de acción.

Pero si Sarmiento se declara competente y decide quedarse en el caso, será un tribunal superior el que defina, finalmente, su permanencia porque la apelación de Ortiz contra esa continuidad caerá de un instante para otro.

Detalle no menor: la designación de nuevos jueces, ya sea para resolver la situación de Sarmiento o para reemplazarlo, retardará la resolución del planteo de excepción de Ortiz.

La jugada de Janina Ortiz, quien este martes se mostró en una actividad pública en Las Heras, apunta a sacar de la cancha a Sarmiento bajo el argumento de que su condición de juez de Ejecución (de los penados que cumplen condena en la cárcel) lo inhabilita para resolver un planteo de excepcionalidad por falta de acción, propio de los jueces de Garantías.

Ganar tiempo equivale a demorar, aunque sea unos días -o unas semanas-, la imputación por el delito de coacción. Ésa es la cuestión.

Este miércoles, Ortiz dijo públicamente, tras participar de una actividad oficial de la Comuna, que "recibe amenazas".

"Estoy tranquila con la forma en que me he manejado. Espero que la Justicia actúe como debe. Nunca entorpecí ninguna causa" "Estoy tranquila con la forma en que me he manejado. Espero que la Justicia actúe como debe. Nunca entorpecí ninguna causa"

"Yo y parte de mi equipo de trabajo hemos seguido recibiendo amenazas en nuestras cuentas de Instagram" "Yo y parte de mi equipo de trabajo hemos seguido recibiendo amenazas en nuestras cuentas de Instagram"

"Gente que es parte de Cambia Mendoza comparte esas publicaciones a través de sus estados de Whatsapp. Hablo de Graciela Gelabert, directora de Educación en Las Heras" "Gente que es parte de Cambia Mendoza comparte esas publicaciones a través de sus estados de Whatsapp. Hablo de Graciela Gelabert, directora de Educación en Las Heras"

► TE PUEDE INTERESAR: Se reglamentó la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial tras 15 meses de la sanción