Un juez de la Corte advirtió a los que se escanearon el ojo: "Si hay reclamos, irán a las Islas Caimán"

image.png Se escaneaban el iris en la plaza Independencia y después se convocó en la San Martín, pero muchos quedaron esperando.

"Te hacían firmar un formulario; te decían 'no vamos a hacer economía; no vamos a vender tu información'. Ahora, ante cualquier inconveniente, resuelve la ley de ese país: Islas Caimán. E Islas Caimán es la no-jurisdicción. No hay forma de que un ciudadano argentino pueda acceder a ella, si llega a necesitarlo por cualquier motivo", advirtió el magistrado este lunes por la noche en El Central, el noticiero de Canal 7.

El supremo dijo que esto es importante porque cualquier persona puede brindar su consentimiento antes de otorgar datos personales (como es el caso de los que hacían fila para "hacerse leer" por la máquina), pero también está contemplado que puedan arrepentirse de eso. Y no es lo único: también dijo que la información obtenida, al no poder ser alojada en la Argentina, viajó directamente a servidores de Brasil. "Hay transmisión de data internacional", completó.

Como funciona el "ojo" que escanea personas a cambio de dinero

Se instaló en pleno centro de Mendoza y casi de inmediato comenzó a llamar la atención. El aparato pide que la gente se acerque, coloque su rostro de una determinada manera, y así se empieza a examinar el iris, donde están contenidos -de acuerdo a la ciencia- datos personales. "Es como si te tomaran una huella dactilar; así de preciso es", explicó Adaro al respecto.

Mario Adaro.jpg "En Europa, lo que hicieron acá está prohibido", advirtió Adaro.

A través de ese dispositivo biométrico, los representantes de Worldcoin sometieron a los interesados a ese chequeo, pero a cambio les dieron 25 Worldcoins, su moneda virtual, que fueron depositados, en teoría, en billeteras intangibles. La cifra, a dólar paralelo, era cercana a los 26 mil pesos el viernes. Este martes ya sería más cercana a los $30 mil, ya que se habló de 50 dólares como aproximado.

"Pero esto puede terminar en suplantación de identidad. Ellos decían que los datos se encriptaban y quedaba un número, y el resto se destruía. En Europa, esto que hicieron ya está completamente prohibido. De hecho se sancionó la ley de inteligencia artificial en Estrasburgo, que controla al Estado en cuanto a los datos biométricos que toma de la ciudadanía, por ejemplo a través de cámaras de seguridad", aportó el juez en la entrevista.

Denunciaron a Worldcoin, del creador del Chat GPT

El último viernes, Worldcoin fue denunciada en la Argentina por estos mismos motivos: la sospecha de que podría haber algún tipo de filtración de datos personales o incluso desmanejo de los mismos. La presentación la hizo un abogado de Buenos Aires llamado Daniel Monstersky y fue ante la Justicia y la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que depende directamente de Presidencia de la Nación.

Sam-Altman-1024x683.jpg El sub 40 Sam Altman. También es inversionista en otras grandes empresas, como la plataforma Change.org.

Monstersky es también el director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos (CECIB), y fundamentó su pedido a las autoridades en que podría haber una violación de la Ley de Protección de Datos personales (25.326), además de falta de cumplimiento para estándares de privacidad y seguridad al relevar datos biométricos. Similar a lo que planteaba el juez Adaro en Canal 7.

“La exención de responsabilidad de la empresa –respecto a lo que ocurra con los datos- plantea inquietudes sobre la falta de control que los usuarios tienen de cara al uso posterior de su información”, explicó el portal especializado Ciber Seguridad Latam, horas atrás.

Los apuntados son los dueños de Worldcoin, el proyecto de Sam Altman; quien además, desde su plataforma Open AI, es el creador del revolucionario Chat GPT: el software que permite dialogar con una inteligencia artificial y que ha sido una de las grandes novedades, incluso a nivel mediático, de los últimos meses en el mundo.

